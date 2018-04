Napoli je uspeo! Poražen je Juventus u Torinu, trka za Skudeto je opet potpuno otvorena. A psihološki momenat je na Napolijevoj strani. Juventus i dalje ima bod prednosti, ali je smrtno ranjen večeras. Napoli je večeras video da može, video da zaslužuje taj Skudeto i dobio krila za nastavak trke u kojoj Juventus više ne sme da dozvoli nijedan kiks.

Nebeskim skokom Kalidua Kulibalija u 90. minutu, Napolitanci su pobedili Juve u Torinu sa 1:0, razbili mit o zidu ispred Bufona i potpuno oživeli borbu za titulu u kojoj su pre samo tri dana u jednom momentu kasnili devet bodova. Očigledno da Juve od one eliminacije od Reala više nije isti tim i da mu se poljuljalo samopouzdanje. Kakav ćemo finiš imati u naredna četiri kola! Juve do kraja gostuje Interu i Romi, dočekuje Bolonju i Veronu. Napolitanci nemaju nijedan derbi, ali imaju teška gostovanja Fiorentini i Sampdoriji. Plus Torino i Krotone kod kuće.

Alegri je iznenadio sa startnom postavom uvođenjem Hevedesa na poziciju desnog beka dok je Asamoa dobio prednost levo umesto Aleksa Sandra. U veznom redu i napadu nije bilo iznenađenja pa su Napoli napali Dibala, Daglas Kosta i Iguain. Ali, bila je očigledna namera da se brani... Sari je izveo očekivan tim sa kojim igra u većem delu sezone ostavivši Zjelinskog i Milika kao adute sa klupe.

Počelo je loše za Juve jer se Kjelini povredio prilikom jednog prodora Insinjea i morao je da ustupi mesto Lihtštajneru u 11. minutu što je značilo i pomeranja na terenu i odlazak Hevedesa na štopersku poziciju. Napoli je prema očekivanjima imao dominaciju u posedu lopte, pokušavao pas igrom, ali je Juventusova odrbana delovala kao zid i domaćin je bio agresivniji i konkretniji na protivničkoj polovini. Posle Pjanićevog slobodnjaka, lopta je zakačila Kaljehona i pogodila stativu što je bila najbolja šansa u prvih 45 minuta. Najopasniji pokušaju Napolitanaca su bili udarci Marija Ruija i Hamšika koje je Bufon uspeo da neutrališe. Insinje je čak i zatresao mrežu, ali je gol opravdano poništen zbog ofsajda.

Bilo je očigledno na poluvremenu da je Napoli bolji i da pokušava kroz igru da dođe do gola, ali je Juventus delovao kao opasniji ako uđe u neku pravu šansu. Zato je Alegri na poluvremenu neprimetnog Dibalu zamenio Kavdradom i zaigrao klasičnih 4-3-3

Pokušao je Hamšik još jednom u nastavku, ali Bufon je bio dobro postavljen. Sari je reagovao uvoeđenjem Milika umesto Mertensa koji se nije video do tada. Potom je i Zjelinski zamenio umornog Hamšika, ali ni te dve izmene nisu donele Napolitancima ubojitost u poslednjoj trećini terena. Alegri je uveo Mandžukića umesto Koste. Poslednji Sarijev džoker je bio Marko Rog, ali ni on nije ništa promenio.

Napoli je držao loptu, pokušavao beskonačnim dodavanjima, dok je Juve je delovao mirno i disciplinovano. Zjelinski je imao dobar pokušaj, ali opet Bufon. Na kraju je Điđi dobro skinuo i opasan centrašut Insinjea koji bi završio u golu kada je prešao peterac. Izgledalo je da je Juventusa blindriao Skudeto...

A onda korner i skok nebu pod oblake Kalidua Kulibalija! Sa „drugog sprata“ je glavom zakuvcao loptu u Bufonovu mrežu i bacio Juventus na kolena!

Nagrada za sav trud fenomenalne Napolijeve sezone. I nada da Juventus neće uspeti da izdrži u naredna četiri kola. A daleko od toga da ima lak posao. Već u sledećem kolu gostuje najvećem neprijatelju - Interu!

Juve je najpopularniji klub na Čizmi koji 35 odsto Italije voli i navija za njega. Ali ga zato preostalih 65 odsto mrzi iz dna duše. I svi oni će se nadati da će Napoli na kraju istrčati trku kao prvi. Biće ovo paklen finiše Serije A kakav godinama nismo imali. Imperija uzdrmana iz temelja, Vezuv podrhtava!

ITALIJA 1 - 34. KOLO

Subota:

SPAL - Roma 0:3 (0:1)

/Vikari 33ag, Najngolan 52, Šik 59/

Sasuolo - Fjorentina 1:0 (1:0)

/Politano 41/

Milan - Benevento 0:1 (0:1)

/Emelo 29/

Nedelja:

Kaljari - Bolonja 0:0

Atalanta - Torino 2:1 (0:0)

/Frojler 53, Gosens 64 - Ljajić 56/

Kjevo - Inter 1:2 (0:0)

/Stepinski 90 - Ikardi 52, Perišić 61/

Lacio - Sampdorija 4:0 (2:0)

/Milinković Savić 32, Miranda 42, Imobile 85, 88/

Udineze - Krotone 1:2 (1:1)

/Lazanja 6 - Simi 7, faraoni 86/

Juventus - Napoli 0:1 (0:0)

/Kulibali 90/

Ponedeljak

20.45: (1,45) Đenova (4,20) Verona (8,00)

