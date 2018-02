Gospodska poruka iz svlačionice Partizana: Deco, nikad ne vređajte Zvezdu!

(Od izveštača MOZZART Sporta sa priprema na Kipru)

"Na šta vam ja ličim da se brukam pred celom Evropom? Ja sam džentlmen, a ne grubijan da bih pravio seljačke faulove“.

Velibor Vasović, kad su ga pitali zašto nije srušio Amansija u fInalu Kupa šampiona 1966, pri rezultatu 1:0 za Partizan protiv Reala

Da jeste, crno-beli bi možda postali prvaci Evrope u Briselu. Ovako je nikad povučen potez jedne naterao na razmišljanje "šta bi bilo kad bi bilo", a druge da uspostave meru životnih vrednosti. Često važnijih od sportskog uspeha. To gospodstvo se u Humskoj, govorimo o igračima i trenerima, decenijama negovalo. Model ponašanja "prvo postani čovek, onda sportista" možda nije koristan u doba jurnjave za trofejima i novcem, ali se, koliko god bio nepopularan, održao.

Potvrdio nam je to Svetozar Marković, jedan od najmlađih članova Partizanove ekspedicije u Limasolu, objašnjavajući ulogu Žarka Lazetića, trenera omladinske ekipe, iz koje je talentovani štoper prekomandovan u prvi tim.

"Lazetić nas uči da budemo ljudi. Što se kaže, gospoda u kopačkama. Najbolji primer za to su dešavanja sa večitih derbija minule sezone, u Kadetskoj ligi Srbije. Posle poraza na Marakani, iz Zvezdine svlačionice čule su se pogrdne pesme na račun Partizana. Nije nam bilo pravo. Naš trener je čestitao crveno-belima, jer su u tom trenutku bili bolji. Pred kraj prvenstva derbi se igrao u "Zemunelu", praktično rešavao pitanje prvaka. Pred utakmicu šef drži govor, između ostalog kaže: "Momci, vi predstavljate Partizan, neću da čujem nijednu ružnu reč o Zvezdi. Ona je naš protivnik, a ovo je samo igra". Pobedili smo i poslušali pedagoga u liku trenera, jer to nije bio izolovan slučaj, nego princip. Lepo nam je Lazetić govorio: "Nikad, ali nikad, ne vređajte rivala. Ne pevajte protiv njega. To, deco, nikuda ne vodi". Nažalost, ljudi kakav je Žarko Lazetić su retki u našem fudbalu. Privolegovani smo što je uz nas, uz njega ćemo postati bolji ljudi. I sportisti. Sigurno", nadahnuto govori Svetozar Marković, jedan od tinejdžera čiji talenat je ovih dana na radaru šefa stručnog štaba prvog tima, Miroslava Đukića.

Uverava da su ga Lazetić (nekadašnji centarfor crno-belih i pomoćni trener u vreme šefovanja Ivana Tomića) i njegov saradnik Dražen Bolić, godinama prisutan u italijanskom fudbalu, obučili kako da se postavi, skoči, "uđe" u pas... A da sve karakteristike nadograđuje pod komandom Đukića.

"Kad sam se rodio, Đukić je privodio kraju blistavu karijeru, preostalo mi je samo da tražim snimke njegovih utakmica. Nedavno sam gledao kako je igrao za reprezentaciju. Video sam i najzanimljivije detalje iz dva finala Lige šampiona sa Valensijom. Znam da je promašio penal u dresu Deportiva za šampionsku krunu... I shvatio sam: ako mu sve sve to desilo, a on opet napravio vrhunsku karijeru, onda to znači da moraš da ustaneš svaki put kad te nešto udari. Ideš dalje, uveren da ćeš uspeti. Kao što je on uspeo".

Marković je kapiten "klase 2000", omladinski reprezentativac, ima figuru i držanje pravog štopera, odiše mirnoćom kad primi pas, lepo ga je videti na terenu. A i van, jer Saša Ilić kaže kako "odavno ovako lep igrač nije bio u Partizanu".

"Možda samo delujem ćutljivo, pošto su ovde skoro svi stariji od mene. Tek da se zna, nisam ćutljiv, pričam sa svima, to vam se samo čini. To su karakterne crte koje imaš ili nemaš. Kažu mi da posedujem tu lidersku crtu. Primećujem da napredujem na pripremama prvog tima. Ovo su mi druge. Ako se desi da ostanem na ovom nivou, nadam se šansu na proleće u prvenstvu, u suprotnom - nikakav problem, vraćam se u omladince, ima i tamo dosta posla".

Na kraju nam je Marković predočio ko su mu uzori.

"Cenim svu trojicu aktuelnih štopera: Ostojića, Miletića i Mitrovića. Učim od njih svakodnevno. Od bivših defanzivaca Partizana najviše cenim Krstajića i Ivanova, a na internacionalnom nivou, Tijaga Silvu i Davida Luiza. Kad bi moja karijera bila nalik nekoj od pomenutih...", želje su štopera koji će 23. marta postati punoletan.

BIJELJINA - VRELO TALENATA

Svetozar Marković je poreklom iz Bijeljine, koja bila i ostala rasadnik talenata.

"Sadašnji selektor A reprezentacije Mladen Krstajić je predsednik Radnika, mislim i da mu je supruga iz Bijeljine. Savo Milošević je iz Janje, u blizini grada. Iz istog mesta dolaze mlađe snage, Luka Jović, Miladin Stevanović, evo i mene..."

Piše: Aleksandar Joksić

(FOTO: Starsport/MN Press)