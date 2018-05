Da je večeras njegov tim postigao još jedan gol, Euzebio di Frančesko bi zaista u Rimu stekao status čuotvorca. Posle one magične večeri protiv Barselone, jurio je i tri gola protiv Liverpula. Nadoknadio je dva...

Dok su iz rimskog kluba sipali drvelje i kamenje po sudijama, Di Frančesko je gospodski samo konstatovao da je njegov tim ošetćen, ali da je zbog nekih stvari više ljut na svoje igrače.

„Neću dizati glas protiv UEFA, to je posao kluba. Ja ću dići glas na moje igrače jer su morali više da veruju i da krenu napred po još jedan gol. Besan sam i razočaran jer mislim da smo mogli da dođemo do toga i da smo u finišu protraćili dragoceno vreme. Da su dosuđeni penal i crveni na dvadesetak minuta pre kraja, Liverpul bi zaista bio na konopcima. Imali smo idealnu šansu za to u drugom poluvremenu“, rekao je Di Frančesko.

Svestan je i Di Frančesko da su ga prolaza dalje koštale greške njegovih igrača jer je Liverpulu dao šest golova u dva meča što je u normalnim okolnostima sasvim dovoljno za prolaz dalje.

„Nažalost i mi smo pravili greške koje su nas koštale. Ja sam prvi razočaran zbog toga. Razočaran sam jer smo morali više da verujemo. Mogli smo da damo golove koje bi Liverpul dodatno gurnuli na ivicu. Mada, i iz ovakvih iskustava se uči i raste. Dobro je što smo pokazali da pripadamo ovom takmičenju i da možemo da se takmičimo i protiv najboljih jer smo imali teške rivale od početka. Sada moramo kroz Seriju A da opet obezbedimo mesto u Ligi šampiona. Važno je da Roma konstatno igra u ovom takmičenju“, zaključio je Romin trener.