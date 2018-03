Kada Arigo Saki govori, svi mirno stoje i slušaju. Tvorac verovatno i najmoćnijeg Milana s kraja osamdesetih i početka devedesetih godina i osvajač dva Kupa šampiona bio je specijalni gost francuskog Ekipa, za koji je govorio o tragediji Pari Sen Žermena u dvomeču s madridskim Realom i lošoj strategiji prvog čoveka Svetaca Nasera Al Kelaifija.

Saki nije štedeo nikoga, od Nejmara, do Marka Veratija, a govorio je i o ponašanju igrača PSŽ u obe utakmice s aktuelnim šampionom Evrope. Pre svega - o Nejmaru i astronomskom obeštećenju od 222.000.000 evra iskeširanom prošlog leta.

"Nejmar nije projekat kluba. PSŽ će postati velika organizacija kada bude znao da spoji velike troškove s pravom klupskom upravom. Klubu je najvažnije da pobeđuje, ali to nije vizija, to je splet takmičarskog duha, pravila i izbora. Kada sve budu sklopili u jednu kvalitetnu celinu - postaće dobar tim", rekao je Saki.

Iako mu je Marko Verati jedan od miljenika na fudbalskoj sceni, Saki je bio razočaran njegovim ponašanjem u drugoj utakmici, kada je italijanski reprezentativac zaradio dva žuta kartona.

"Gledao sam ga kako raste još od njegove 17. godine, ali kada sam video njegovo ponašanje ono veče... Nije to bilo dobro. Ne sme tako da se ponaša, a ako nastavi tako - biće to ozbiljan problem".

Sledeće poglavlje bio je Unaj Emeri, za koga je slikovito objasnio odnos ličnog i kvaliteta Pari Sen Žermena.

"Mogu slobodno da kažem ono što sam oduvek mislio za Emerija - on je dobar trener. Ali, pitanje je da li ga igrači prate? Deluje mi da je on kao loš scenario, a odlični glumci nisu dovoljno dobri da naprave dobar film. Igrači moraju da prate svog trenera da bi uspeli".

Na kraju, o ponašanju celog tima i strategiji koju vodi Naser Al Kelaifi.

"Ponašanje? Jako razočaravajuće. Očekivao sam mnogo više agresivnosti, intenziteta, ne znam šta im se desilo u glavama. Klub je u celoj priči glavni, jer sve polazi od kluba. Od istorije, vizije, pravila, svih onih lidera. Klub dolazi pre tima i svakog pojedinca, a čini se da je hijerarhija u PSŽ obrnuta".

Foto: Action Images