Potpuna zbrka oko Antoana Grizmana.

Francuz je gostovao na francuskoj televiziji TF1 i odgovorao na pitanja vezana za svoju bližu budućnost. Pomenuta televizija tvrdi da ima informacije da je Grizman blizu prelaska u Barselonu ovog leta, što je uostalom vest koja je odavno poznata, ali sam igrač to demantuje, a sve prenosi i ugledni L´ekip.

"Ne znam. To nije dobra vest", rekao je Grizman i, kako to tumače francuski mediji, tako demantovao prelazak u Barselonu.

Ipak, čak i da je to tačno, ovo ne znači da Grizman neće promeniti sredinu na leto.

A kaže da će to uraditi pre Svetskog prvenstva u Rusiji.

"Želim da razmišljam samo o Francuskoj. U drugom slučaju zvaće me levo i desno, a to ne želim tokom takmičenja", jasan je Grizman.

Pričao je Grizman i o svojoj formi ove sezone.

"Na početku je bilo komplikovano, vratio sam se sada i fizički i mentalno sam mirniji. Od januara sam prezadovoljan kako igram", rekao je Grizman i dodao da se nada da će mu Kilijan Mbape pomoći da se domogne titule prvaka sveta u Rusiji.

Videćemo da li će na Svetskom Grizman igrati kao fudbaler Atletika ili nekog drugog kluba. Njegova otkupna klauzula je 100.000.000 evra što nije mnogo za Barselonu, ali ni ekipe poput PSŽ-a ili Mančester Sitija.

