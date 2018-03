Grizmanova pozivnica Mesiju: Ti i ja, nedelja, Kamp Nou!

Utakmica sezone u Primeri! U pravo vreme. Taman što smo pomislili da je Barsa pregrmela sve muke i da može komotno da pogled usmeri ka Ligi šampiona dok se krajičkom oka sladi Realovim mukama. Svi su se već pomirili sa tim. Blaugrana na tronu, do neke nove prilike za Kraljevski klub. Druge niko nije ni gledao. Nedorasli su izazovu. Svi su bili ubeđeni. A onda se iza ugla pojavio razbojnik u dresu Atletika, raspalio iz sve snage i upitao: Čekaj, bre, a mi?

Ovaj razbojnik doduše nema ono izranjavano lice poput Dijega Koste, mada mu je taj poznati harambaša sve vreme držao leđa. Ovaj je uglađen, uvek šeretski nasmejan. Ne dajte da vas zavara. Podjednako je opasan. Antoan mu je ime. Antoan Grizman. I mnogo je ljut, iako ne izgleda tako.

Nasuprot njemu - don lično. Smrtno ozbiljnog pogleda pred kojim se ledi krv u žilama. Neprikosnoveni vođa zločinačkog udruženja iz Katalonije. Mnogima su živote uništili. Lionel Mesi. Najveći. On je uvek ljut. Uz rame mu je i onaj prgavi Urugvajac što ne preza ni da ugrize.

Biće opasna tuča.

Lokacija - kultni Kamp Nou, pred skoro pa 100.000 razularenih duša, okupljenih u krug, kao da gledaju antičku borbu boksera bez rukavica. Do smrti. Ili do titule. A biće krvi.

Biće to pravi fudbalski rat za kojim su Pirineji ove sezone toliko čeznuli. Ko je još mogao da pretpostavi da će se Kralj mesecima oporavljati od mamurluka posle svih silnih prolećnih marifetluka. I onaj se razbojnik negde sakrio jesenas. Prezren, kažnjen od strane svetskih moćnika, u onom istom starom iznurenom društvu, bez novih lica da malo podignu atmosferu. Znao je dobro Čolo Simeone šta mu treba. Dugo je već taj na ulici. Znao je da mu treba jedan kavgadžija kakav je Dijego Kosta. Znao je da će baš on da osokoli onog nasmejanog plavušana. Poput Bred Pita u Sneču, izgleda neozbiljno, nikako, ali kad udari - obara sa nogu. Pitajte samo andaluzijsku bandu iz Sevilje koju je nokautirao serijom od tri udarca. Pa i onaj Leganes što je cele sezone ljubomorno čuvao svoj gol pre no što ga je Grizman izrešetao sa četiri hica.

Termin - nedelja, 16.15. Konačni obračun. Odbrani li Mesi teritoriju dobiće novi mandat da vlada Španijom. Preživeće možda i ako dobije batine, ali ako se to i desi biće samo posledica lagane agende u kalendaru do kraja sezone. Bio je on i ranije u situacijama da mora. I da nije skoro po pravilu uspevao ne bi ni bio na vrhu lanca ishrane.

Ali ovog puta nešto je drugačije. Jer ovog puta neće Mesi - bar ne na početku - biti taj koji je u fokusu. Ovoga puta svi će gledati u Grizmana. Zato što je trenutno najotrovniji paket u ligi. I zato što se naveliko šuška da bi od leta i on mogao da dobije ulaznicu za bal zvezda na obali Sredozemnog mora. Manjina na stadionu Kamp Nou uzvikivaće njegovo ime nadajući se da će opet uspeti da zada fatalni udarac. Većina će biti u pomalo šizofrenoj situaciji: navijaće protiv, ali će biti i razočarana ako Antoan ne napravi nešto veliko. Jer i on je njihov. Ili će bar biti, nadaju se. Tako je u najvećim klubovima. Oni jednostavno prisvajaju tuđe. I kad nije njihovo - njihovo je. Oni uzimaju. Kad im se prohte.

Samo, prgav je to svet, taj što po madridskim ulicama šeta crveno-bele boje. Decenijama već pokušavaju ga ukrote, ali ovi tvrdoglavo odbijaju makar morali da ogrnuti jorganima spavaju po kiši. I taman kad pomisliš da si ih slomio, da više nemaju snage... Tad ih se čuvaj.

(P.S. Antoan Grizman nikada nije postigao gol na Kamp Nou. Čolov Atletiko tamo nije slavio od 2006. Otpisani?)

Piše: Dejan STANKOVIĆ

Foto: Action Images