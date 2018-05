Ako bismo se vodili imenima, Viljareal - Valensija trebalo bi da bude najzanimljiviji subotnji meč u Primeri. Ipak, Slepi miševi su obezbedili mesto u TOP 4, Žuta podmornica će skoro sigurno direktno u Ligu Evrope, tako da nije isključeno da vidimo daleko interesantniji fudbal na susretima gde je "biti ili ne biti".

Jedan od njih je katalonsko-baskijski okršaj između Đirone i Eibara (13.00). Dok se gosti uzdaju samo u teoriju da dođu do sedmog mesta koje vodi u Ligu Evrope, Đirona je uoči ovog kola bila na samo bod do cilja. Međutim, tu je Sevilja sa utakmicom manje (sinoć dobila Sosijedad), a i generalno mnogo timova konkuriše ili je doskoro konkurisalo za izlazak na Stari kontinent - Hetafe, Sevilja, Đirona, Sosijedad, Selta, Eibar...

Đironin cilj je jasan - sve pobede do kraja. Neće biti lako jer je katalonski tim osvojio samo pet bodova na proteklih sedam utakmica. Ekipa pokazuje znake umora, pogotovo standardna jedanaesteorka. Kako bilo, trenera Đirone Pabla Mačina ne zanimaju kalkulacije, već samo pobeda.

"Ne želim da razmišljam o tome možemo li da osvojimo devet, šest ili tri od devet bodova do kraja. Više me zanima da pristupamo svakoj utakmici zasebno i trudimo se da osvojimo tri boda. Nadam se podršci navijača, koji će definitivno biti naš 12. igrač. U goste nam dolazi veoma nezgodan protivnik, dobili su nas u prvom meču ove sezone sa 4:1, ali ne razmišljamo o osveti, već isključivo o pobedi. Sevilja je favorit za Evropu, o tome svedoči kvalitet njihovih igrača, trofeji i istorija. Ponosan sam na samu činjenicu da smo i dalje u trci za Evropu, iako smo imali period loših rezultata. To znači da smo dobro radili. Čeka nas neizvesna trka do kraja", izjavio je Mačin.

I Kristijan Stuani, najbolji igrač i prvi strelac Đirone, kaže da je od presudnog značaja meč sa Eibarom.

"Jasno je, moramo da trijumfujemo ako želimo do sedmog mesta. Drago mi je da su igrači postali svesni svojih kvaliteta i potencijala. Očekujem pun stadion. Neophodna nam je podrška. Napašćemo od prvog minuta."

Eibar će tražiti svoju šansu, ali biće teško nadoknaditi šest bodova minusa tri kola pre kraja. Baskijski tim ne može da ispadne, tako da ni neće imati šta da izgubi.

"Voleo bih da završimo u gornjoj polovini tabele, dakle, u TOP 10. Ako danas pobedimo, možemo da se nadamo tome. Najvažnije je da postignemo gol. Ko bude prvi zatresao mrežu, na kraju će i slaviti", rekao je trener Eibara Hoze Luis Mendilibar koji je pre nekoliko dana produžio ugovor sa klubom na još jednu sezonu.

PRIMERA - 36. KOLO:

Petak

Sevilja - Real Sosijedad 1:0 (0:0)

/Banega 47pen/

Subota

13.00: (2,10) Đirona (3,20) Eibar (3,80)

16.15: (2,30) Atletik Bilbao (3,35) Betis (3,10)

18.30: (1,65) Selta (4,00) La Korunja (5,10)

20.45: (2,25) Viljareal (3,40) Valensija (3,20)

Nedelja

12.00: (2,45) Malaga (3,10) Alaves (3,10)

16.15: (1,45) Atletiko Madrid (4,20) Espanjol (8,00)

18.30: (4,20) Las Palmas (3,50) Hetafe (1,90)

20.45: (1,75) Barselona (4,00) Real Madrid (4,30)

Ponedeljak

21.00: (2,20) Leganes (3,20) Levante (3,50)

