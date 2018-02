Groningenova baksuzna 2018.

Nema sreće, ni pobede za Groningen na startu 2018. godine.

Ni u šestom uzastopnom ligaškom meču zeleno-beli nisu uspeli da prekinu nimalo zavidnu seriju rezultata, a ni posle sedam i po godina nisu pokorili Venlov dvor. Ako ništa drugo fudbaleri Groningena mogu da se pohvale da su izvukli četvrti remi i tako malo, pomalo vade tim iz donjeg doma holandskog fudbala - 1:1 (1:1).

Gledajući sve što se dešavalo na stadionu De Koel u Venlu, remi je verovatno najrealniji.

Domaćin je poveo već u drugom minutu preko Vita van Kroja, ali se Groningen vratio u život već nakon četvrt sata igre. Strelac je bio mladi japanski vezista Ricu Doan, posle dobre asistencije Bakune.

I to je bilo praktično sve što se tiče nekih ozbiljnijih šansi do kraja utakmice. Bilo je nekoliko poluprilika do kraja na obe strane, ali ništa što bi golmane dva tima previše zabrinulo.

HOLANDIJA 1 - 24. KOLO

Petak

VVV Venlo - Groningen 1:1 (1:1)

/Van Kroj 2 - Doan 15/

Subota

18.30: (1,40) Vitese (4,50) Ekscelzior (8,50)

19.45: (5,10) NAC Breda (4,00) AZ Alkmar (1,65)

19.45: (1,30) PSV (5,70) Herenven (9,00)

20.45: (2,05) Den Hag (3,45) Viljem II (3,60)

Nedelja

12.30: (5,20) Roda (3,70) Utreht (1,70)

14.30: (1,15) Fajenord (8,50) Herakles (15,00)

14.30: (2,25) Tvente (3,40) Sparta (3,20)

16.45: (7,75) Cvole (4,80) Ajaks (1,40)

