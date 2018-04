Emre Džan u ambilanti. Džordan Henderson suspendovan. A Marko Grujić na pozajmici. I odatle ne može da se vrati, iako bi se u zavšrnici sezone njegova pojava u konkurenciji za tim nametnula kao logična posledioca činjenice da Jirgen Klop ima kadrovskih problema.

Nemački reprezentativac je propustio tri poslednje i verovatno će sve preostale utakmice do kraja sezone, kapiten je dobio žuti karton u prvom susretu sa Mančester Sitijem i sigurno neće igrati u revanšu na Etihadu, Adam Lalana koji bi, suštinski, mogao da „zakrpi“ i poziciju zadnjeg veznig iako je krilo takođe je povređen. Zato se Liverpul eho zapitao kako bi struka kluba sa Enfilda mogla da reši nagomilane probleme u veoma zahtevnom takmičarskom periodu, kad Crveni gostuju Evertonu u garadskom derbiju (subota, 13.30), pa u utorak igraju revanš četvrtfinala Lige šampiona, posle čega slede utakmice koje pod obavezno moraju da dobiju (Bormut, VBA, Stouk) ako žele da sačuvaju mesto koje direktno vodi u elitni evropski kup.

S obzirom da je napredovao pod komandom Nila Vornoka, igra redovno u Kardifu i pomaže Velšanima u misiji povratka u Premijer ligu, srpski reprezentativac se nametnuo kao jedna od tema za razmišljanje. No, propisi su jasni: ako ode u drugi klub na pozajmicu onaj s kojim ima važeći ugovor ne može da ga opozove dok takmičenje traje. To znači da Marko Grujić mora da odradi pozajmicu do kraja sezone u Kardifu i tek onda, kroz pripremni period, pokuša da se pred očima Jirgena Klopa pokuša da se izbori za što bolju poziciju.

Iako su svi, i u Liverpulu i u Kardifu, saglasni da je sad bolji igrač nego što je bio zimus.

FOTO: Action images