Grujićeva lekcija iz Čempionšipa: Držiš loptu - izgubiš loptu

Protiv Gundogana u sudaru sa Mančester Sitijem

Došao je u Vels po minute, minute je i dobio. Samo u prvih meseca dana u Kardifu više nego za 18 u Liverpulu. Na pet utakmica u Čempionšipu Marko Grujić je sakupio već 398 minuta. Prilagođavanje engleskom fudbalu maltene je tek sada zaista počelo.

Naravno, moralo je da prođe vreme s obzirom na nedostatak utakmica u nogama, ali šef struke Nil Vornok veruje da je bivši fudbaler Crvene zvezde počeo da kapira šta sve nosi taj ostrvski fudbal. Pa nek je i u drugoj ligi.

“Sve je bolji. Više ga ne hvataju u posedu lopte. Shvatio je koliko je brza igra ovde, posebno na tvojoj polovini terena. Čim je malo zadržiš - kasno je”, kaže Vornok, dok svi mi ovde u Srbiji možemo samo da se složimo da, iako nije kvalitetnija, čak je i druga liga Engleske značajno brža od fudbala koji se igra u Srbiji.

Zato je i privikavanje teško, pa većina fudbalera uglavnom do Premijer lige ide preko odskočnih dasaka kakva su prvenstva Belgije, Portugalije, Holandije… Grujić nije imao takav luksuz. Prosto, ne dobija svako poziv direktno sa Enfilda. Od Jirgena Klopa lično. Taj poziv niko ne bi odbio. Ali baš zbog njega Grujić će sada morati da ide zaobilaznim putem do Liverpulovog tima. Pozajmica Kardifu poslužiće veoma dobro.

“Ima on još oružja u svom arsenalu. Dozvolio nam je da više igramo. Imao vrlo dobar pregled igre, odličan je i u vazduhu, tako se polako privikava”, dodaje Vornok.

Uostalom, statistika govori umesto trenera. Protiv Boltona Grujić je dobio svih 15 vazdušnih duela. Protiv Midlzbroa je pokazao šta ume i u napadu. Jednom ga je doduše pretrčao Adama Traore, ali sve skupa - više nego očigledan napredak. Šta o svemu tome kaže sam Grujić?

“U prvih nekoliko utakmica sam imao određenu ulogu, pošto Milvol i Lids imaju neke opasne ofanzivne vezne koje je trebalo ispratiti. U budućnosti, mislim da ćete moći da vidite šta mogu i u napadu. Šef to već zna, a ja nemam problem sa igranjem na različitim pozicijama”.

