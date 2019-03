Nastavljaju se kvalifikacioni mečevi za Evropsko prvenstvo. U Grupi D na programu su mečevi Gruzija - Švajcarska (15.00) i Gibraltar - Republika Irska (18.30).

Gruzini su okončali poslednji kvalifikacioni ciklus za Svetsko prvenstvo bez pobede (0-5-5). Ruku na srce, "razbijeni" su jedino u dvoboju sa reprezentacijom Srbije (1:3). Ipak, Gruzija je ostvarila skor 5-1-0 u Ligi nacija, bila je i savršena kod kuće, postizala i primala po dva gola u proseku tako da je ova reprezentacija sve samo ne lak zalogaj, odnosno mogla bi da bude nezgodna ukoliko se potceni.

Problem za domaću selekciju je što će biti lišeni usluga kvalitetnog ofanzivnog veziste Giorgija Čakvetadzea koji nastupa za Gent.

Gruzija - Švajcarska, 15.00 TV Sportklub 1

Sa druge strane, Švajcarci su dobro igrali na Svetskom prvenstvu, prošli grupu sa Brazilom, Srbijom i Kostarikom, a ispali su u osmini finala od Švedske. U Ligi nacija su izborili Fajnal for savladavši Island i favorizovanu Belgiju.

"Naš cilj je jasan. Želimo da osvojimo startna tri boda u kvalifikacijama i tako ćemo se i postaviti. Ne želimo samo da pobedimo, već i da dominiramo, i to u svakom susretu u ovim kvalifikacijama. Nemamo plan B ili C. Samo jedan - direktan plasman na Evropsko prvenstvo", jasan je bio Vladimir Petković.

Švajcarci će biti oslabljeni jer je Haris Seferović (drugi strelac) odsutan zbog povrede, a verovatno neće biti ni Džerdana Šaćirija (prvi strelac) i Admira Mehmedija te defanzivca Joana Đurua. Šaćiri ima mišićne probleme, nije sto posto fit, a i iz Liverpula je stigao zahtev da njihov igrač bude na poštedi dok se u potpunosti ne oporavi.

U svakom slučaju, razlika u kvalitetu ovde je više nego očigledna. Švajcarska je zauzela prvo mesto u drugoj grupi A Lige Nacija, dok je Gruzija na čelu grupe D pored Kazahstana, Letonije i Andore. Švajcarci su iza sebe ostavili Belgiju i Island. Dve selekcije srele su se dva puta u poslednje dve decenije. Jedan od ovih duela završen je bez golova, dok je drugi Švajcarska dobila sa 4:1.

Šta reći za okršaj Gibraltara i Republike Irske?

Dovoljno govori podatak da je domaća selekcija od septembra 2014. godine do oktobra 2017. izgubila 23 od 24 utakmice! U dosadašnjih 20 kvalifikacionih mečeva Gibraltar je izgubio svih 20 pritom primivši 103 pogotka.

Ipak, početkom 2018. godine počeli su da duvaju neki drugi vetrovi u redovima ove reprezentacije. Gibraltar je slavio protiv Letonije u prijateljskoj utakmici, a u Ligi nacija nisu zauzeli poslednje mesto ostvarivši dve pobede (u gostima kod Jermenije, Lihtenštajn kod kuće) i četiri poraza.

Zanimljivo, Gibraltar je u prošlim kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo bio u grupi sa Ircima. Kod kuće su izgubili sa 0:4, a u gostima 0:7.

Dakle, sve sem dvojke bila bi prvoklasna senzacija, uprkos nešto boljem Gibraltaru nego ranijih godina.

Gibraltar - Republika Irska , 18.00 TV Sportklub 4

Sa druge strane, u Irskoj se nadaju prvim bodovima u ovim kvalifikacijama.

"Moja misija je da vratim osmeh na lica naših navijača. Vidim da toga nema. Želim da konstantno stvaramo šanse i ugrožavamo rivala. Ukratko, da uživamo u fudbalu", rekao je Mik Mekarti koji drugi put u karijeri predvodi Irsku.

Irci imaju probleme sa povredama, ali to ne sme da posluži kao opravdanje za eventualni neuspeh. Makarti neće moći da računa na Longa, Kurtisa, Robinsona, Voltersa, Obafemija, Klarka, O'Dauda i Brauna.

KVALIFIKACIJE ZA EP - 1. kolo

Četvrtak

GRUPA I

Kazahstan - Škotska 3:0 (2:0)

/Pertsuh 6, Vorogovski 10, Zainudtinov 51/

Kipar - San Marino 5:0 (4:0)

/Sotiriju 19. penal, 23. penal, Kusulos 26, Efrem 31, Laifis 56/

Belgija - Rusija 3:1 (2:1)

/Tilemans 14, E. Azar 45pen, 88 - Čerišev 16/

GRUPA C

Holandija - Belorusija 4:0 (2:0)

/Depaj 1, 55pen, Vajnaldum 21, Van Dajk 86/

Severna Irska - Estonija 2:0 (0:0)

/Mekgin 56, Dejvis 75pen/

GRUPA E

Hrvatska – Azerbejdžan 2:1 (1:1)

/Barišić 45, Kramarić 79 – Šejdajev 19/

Slovačka – Mađarska 2:0 (1:0)

/Duda 42, Rušnjak 85/

GRUPA G

Austrija - Poljska 0:1 (0:0)

/Pjontek 68/

Makedonija - Letonija 3:1 (2:0)

/Alioski 11, Elmas 29, 90+3 - Isajevs 87/

Izrael - Slovenija 1:1 (0:0)

/Zahavi 55 - Šporar 48/

Petak

GRUPA A

Bugarska - Crna Gora 1:1 (0:0)

/Nedelev 82 pen - Mugoša 50/

Engleska - Češka 5:0 (2:0)

/Sterling 24, 62, 68, Kejn 45+2. penal, Kalaš 84. autogol/

GRUPA B

Portugalija - Ukrajina 0:0

Luksemburg - Litvanija 2:1 (1:1)

/Bareiro 45, Rodriges 55 - Černih 14/

GRUPA H

Albanija - Turska 0:2 (0:1)

/Jilmaz 21, Čalhanoglu 55/

Andora - Island 0:2 (0:1)

/Bjarnarson 22, Kjartanson 80/

Moldavija - Francuska 1:4 (0:3)

/Ambros 89 - Grizman 24, Varan 27, Žiru 36, Mbape 87/

Subota

GRUPA D

15.00: (6,00) Gruzija (3,60) Švajcarska (1,65)

18.00: (35,00) Gibraltar (14,00) Republika Irska (1,05)

GRUPA F

18.00: (3,30) Malta (2,75) Farska Ostrva (2,55)

18.00: (1,75) Švedska (3,45) Rumunija (5,20)

20.45: (1,20) Španija (6,75) Norveška (14,00)



GRUPA J

20.45: (1,35) Bosna i Hercegovina (4,90) Jermenija (9,50)

20.45: (1,35) Italija (4,60) Finska (10,50)

20.45: (17,00) Lihtenštajn (6,75) Grčka (1,18)

Foto: Reuters