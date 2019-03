Još jedna kvalifikaciona grupa sa izrazitim favoritom i tri selekcije koje se nadaju da mogu da budu drugoplasirane na kraju. Španija je najveći favorit Grupe F i sve osim prvog mesta će biti loše za ovu reprezentaciju, s tim da u kvalifikacije Crvena furija ulazi razočarana neuspehom u Ligi nacija. Norveška priželjkuje drugu poziciju - bilo bi to iznenađenje u konkurenciji Švedske i Rumunije - a optimizam temelji na činjenici da je bila prva u grupi u Ligi nacija. Poslednja dva međusobna duela koje su odigrali Španci i Norvežani davne 2003. godine pripali su selekciji sa Iberijskog poluostrva.

Iako su od prethodnih deset utakmica izgubili samo dve, Španci nemaju mnogo razloga za zadovoljstvo. Počelo je eliminacijom već u osmini finala Mundijala u Rusiji, kada nisu uspeli da slome otpor domaće selekcije i onda su ispali posle penala. Mučili su se i u grupnoj fazi, pa to čak i nije bilo toliko iznenađujuće. Imali su dovoljno vremena za odmor i pripremu za Ligu nacija, koju su otvorili furiozno. Savladali su Engleze na Vembliju sa 2:1, a onda su deklasirali aktuelnog svetskog vicešampiona Hrvatsku sa čak 6:0. Na to su nadovezali i trijumf protiv Velsa u prijateljskom okršaju i činilo se da niko ne može da ih zaustavi. Međutim, učinili su to najpre Englezi trijumfom 3:2, da bi izabranike Luisa Enrike istim rezultatom pobedila i Hrvatska, pa je Furija ostala druga u grupi. Slaba uteha je bila pobeda nad Bosnom i Hercegovinom u prijateljskom obračunu. Što se sastava tiče, selektor Enrike nije pozvao igrače koji su imali problema sa povredama, a tu su trojica debitanata, Serhi Gomez, Serhio Kanales i Haime Mata.

​Španija - Norveška, 20.45 TV Sportklub 3

Švedska - Rumunija, 18.00 TV Sportklub 1

Malta - Farska Ostrva, 18.00 TV Sportklub 10

Norvežani u ovoj konkurenciji ne spadaju među selekcije od kojih se očekuje da izbore plasman na Evropskom prvenstvo, jer su Šveđani i Rumuni, a posebno Španci, sigurno kvalitetniji. Međutim, Norveška uopšte ne igra loše u proteklih godinu dana i na tome može da gradi optimizam. Odigrali su izabranici iskusnog selektora Larsa Lagerbeka deset mečeva od marta prošle godine i izgubili su samo jedan. Poraženi su u meču Lige nacija od Bugarske u gostima, ali su istog rivala savladali na svom terenu. Pobedili su i Kipar dva puta, te Sloveniju jednom, uz remi. Bilo je to sasvim dovoljno da osvoje prvo mesto i sada imaju i tu dodatnu mogućnost da se izbore za plasman na završni turnir. Nisu baš kompletni i nedostaju neki važni igrači, poput golmana Nilanda i defanzivaca Melinga i Berga. Zato se King vraća u navalu, gde će igrati zajedno sa Kamarom.

Kao što smo već pomenuli, između Švedske i Rumunije treba tražiti drugog učesnika kontinentalne smotre najboljih iz ove grupe. Ipak, to je samo pretpostavka i već ova prva utakmica će dati neke odgovore. Šveđani su posle ispadanja u četvrfinalu Mundijala dobro odigrali Ligu nacija, a Rumunija nije igrala na Svetskom prvenstvu i nije uspela da bude prva u svojoj grupi Lige nacija.

Kada se pogleda učinak Šveđana u prethodnih deset utakmica, vidi se da su slavili na samo tri, dok su četiri puta izgubili, uz tri remija. To bi trebalo da znači da je iza ove selekcije jedan loš period, međutim, uopšte nije tako. Plavo-žuti su na prošlogodišnjem Mundijalu stigli do četvrtfinala i objektivno je to veliki uspeh za ovu reprezentaciju. Izgubili su od Engleske, pošto su eliminisali Švajcarsku. Ligu nacija su počeli loše i izgubili su na domaćem terenu od Turske i onda remizirali sa Rusima. Na kraju su pobedili tva dva rivala i ipak zauzeli prvo mesto. Za ovu prvu utakmicu je najveći problem izostanak štopera Lindelefa, koji iz ličnih razloga nije tu, a povredio se i veznjak Johanson pa je otpao za sada. U tim se vratio oporavljeni veznjak Lajpciga Emil Forsberg.

Za razliku od Švedske, pogled na rezultate Rumunije u prethodnih godinu dana mogao bi da sugeriše da su bili sjajni. Niko Trikolore s Karpata nije savladao u tom periodu i učinak je sedam pobeda, uz tri remija. Ipak, Rumuni nisu igrali na Mundijalu, pa su uoči tog takmičenja igrali prijateljske mečeve i igrali su ih dosta dobro. Upisali su četiri pobede, od čega jednu upravo protiv Švedske, a savladali su i Čile. Kada je počela Liga nacija, situacija se malo promenila i sve češće su beležili remije. Odmah na početku na domaćem terenu nerešen ishod sa Crnom Gorom, pa zatim i sa Srbijom u gostima. To je bio dobar rezultat, ali su sa istim protivnikom remizirali i na svom terenu. Oba puta su pobedili Litvaniju, a za kraj i Crnu Goru, međutim, dovoljno samo za drugo mesto koje ne donosi ništa. Za plasman na EP će morati da se izbore kroz ove kvalifikacije, a selektor Kozmin Kontra ima određenih problema. Otpao je najpre veznjak Grozav zbog povrede, a potom i defanzivac Ganea. U odnosu na Ligu nacija nisu tu ni Toska i Maksim.

Malta i Farska Ostrva su definitivno najveći autsajderi Grupe F i jedino što će njima da bude interesantno je međusobni dvoboj i želja da ne završe poslednji. Veće šanse da uzme fenjer imaju Vitezovi, koji od 18.00 dočekuju goste sa severa Evrope. Biće to dvoboj fudbalskih "mališana" u kojoj su Farani u ulozi blagog favorita. U dosadašnjih šest međusobnih utakmica, izabranici Larsa Olsena su pobedili u četiri navrata, a poslednji obračun u Ligi nacija završen je remijem 1:1, dok su večerašnji gosti u prvoj utakmici na svom terenu trijumfovali sa 3:1.

Maltežani su prethodnu pobedu u zvaničnim utakmicama ostvarili još 2013. nad Jermenijom u gostima. Od tada su odigrali čak 30 utakmica i bivali poraženi 24 puta. U tom periodu Vitezovi su ostvarili tri pobede u prijateljskim mečevima, a za razliku od rivala Farani su računajući sva takmičenja ostvarili tri pobede u minulih 11 duela.

KVALIFIKACIJE ZA EP - 1. kolo

Četvrtak

GRUPA I

Kazahstan - Škotska 3:0 (2:0)

/Pertsuh 6, Vorogovski 10, Zainudtinov 51/

Kipar - San Marino 5:0 (4:0)

/Sotiriju 19. penal, 23. penal, Kusulos 26, Efrem 31, Laifis 56/

Belgija - Rusija 3:1 (2:1)

/Tilemans 14, E. Azar 45pen, 88 - Čerišev 16/

GRUPA C

Holandija - Belorusija 4:0 (2:0)

/Depaj 1, 55pen, Vajnaldum 21, Van Dajk 86/

Severna Irska - Estonija 2:0 (0:0)

/Mekgin 56, Dejvis 75pen/

GRUPA E

Hrvatska – Azerbejdžan 2:1 (1:1)

/Barišić 45, Kramarić 79 – Šejdajev 19/

Slovačka – Mađarska 2:0 (1:0)

/Duda 42, Rušnjak 85/

GRUPA G

Austrija - Poljska 0:1 (0:0)

/Pjontek 68/

Makedonija - Letonija 3:1 (2:0)

/Alioski 11, Elmas 29, 90+3 - Isajevs 87/

Izrael - Slovenija 1:1 (0:0)

/Zahavi 55 - Šporar 48/

Petak

GRUPA A

Bugarska - Crna Gora 1:1 (0:0)

/Nedelev 82 pen - Mugoša 50/

Engleska - Češka 5:0 (2:0)

/Sterling 24, 62, 68, Kejn 45+2. penal, Kalaš 84. autogol/

GRUPA B

Portugalija - Ukrajina 0:0

Luksemburg - Litvanija 2:1 (1:1)

/Bareiro 45, Rodriges 55 - Černih 14/

GRUPA H

Albanija - Turska 0:2 (0:1)

/Jilmaz 21, Čalhanoglu 55/

Andora - Island 0:2 (0:1)

/Bjarnarson 22, Kjartanson 80/

Moldavija - Francuska 1:4 (0:3)

/Ambros 89 - Grizman 24, Varan 27, Žiru 36, Mbape 87/

Subota

GRUPA D

15.00: (6,00) Gruzija (3,60) Švajcarska (1,65)

18.00: (35,00) Gibraltar (14,00) Republika Irska (1,05)

GRUPA F

18.00: (3,30) Malta (2,75) Farska Ostrva (2,55)

18.00: (1,75) Švedska (3,45) Rumunija (5,20)

20.45: (1,20) Španija (6,75) Norveška (14,00)



GRUPA J

20.45: (1,35) Bosna i Hercegovina (4,90) Jermenija (9,50)

20.45: (1,35) Italija (4,60) Finska (10,50)

20.45: (17,00) Lihtenštajn (6,75) Grčka (1,18)

***Kvote su podložne promenama

Foto: Shutterstock