U Primeri je pitanje šampiona odavno rešeno, nema ni nekih nepoznanica oko plasmana u TOP 4, jedino je ostala dilema u vezi sa Ligom Evrope. Betis je na krilima sjajne forme izborio peto mesto, Viljareal je usled promenljivih rezultata sa četiri boda manje na šestoj poziciji, a iza Žute podmornice poput hijena vrebaju Sevilja, Đirona, Hetafe, Selta... Najviše šansi da pomrse račune Viljarealu imaju Sevilja i Đirona koji su na minus tri, odnosno minus četiri, ali i jedni i drugi su ozbiljno počeli da grcaju i ako se ne probude konkurencija bi lako mogla da ih prestigne. Ostalo je još pet kola do kraja, do izražaja dolazi psihologija i snaga kolektiva pod pritiskom. Sve je moguće...

U subotnjim duelima 34. kola snage odmeravaju Eibar i Hetafe (13.00), odnosno Selta i Valensija (16.15). Eibar i Hetafe zabeležili su važne pobede na gostovanjima Espanjolu i Valensiji, što im je dalo za pravo da se i dalje nadaju izlasku na Stari kontinent. Remi nikome ne odgovara i realno je očekivati da oba tima jurnu na sve ili ništa. E sad, pitanje je da li je nerešen ishod i najrealniji, pošto su delili plen na poslednja dva međusobna dvoboja. Hetafe je počeo da diže formu, trijumfom nad Slepim miševima uspeo je prvi put u sezoni da veže dva trijumfa i sigurno ne namerava da se na tome zaustavi. Samopouzdanje ekipe je na visokom nivou i probaće da nokautiraju i Eibar. Istina, ne mogu da se pohvale da su se na Ipurui naigrali fudbala, s obzirom na to da su na ovom stadionu ostvarili tek jedan trijumf na sedam prethodnih mečeva u svim takmičenjima. I domaći u dobrom raspoloženju ulaze u ovaj meč, jer su pobedom u prošlom kolu prekinuli niz od šest utakmica bez slavlja.

U daleko atraktivnijem dvoboju snage odmeravaju Selta i Valensija. Slepi miševi imaju deset bodova više od Betisa i skoro su sigurni među najbolja četiri tima, što je učinilo da dođe do opuštanja. Valensija je vezala dva poraza, jedan očekivan od Barselone, drugi iznenađujući od Hetafea. Puleni Marselina Torala su na dve pobede od osiguravanja Lige šampiona, i dalje jure treće mesto, a nikako ne bi smeli navijačima na oči ako nekako prokockaju prednost do kraja. Naravno, nije realno da se to dogodi, ali ko zna... Fudbaleri Valensije putuju na megdan Selti, kojoj daleko više gori pod nogama jer mora da napadne ne bi li zadržala ikakve šanse za Ligu Evrope. Pravi je krkljanac od petog mesta nadole, očekuju nas i neki međusobni susreti do kraja i sve obećava ludu trku za drugorangirano takmičenje Starog kontinenta. Selta je na svom terenu neporažena od 17. decembra prošle godine, slavila je na prethodna dva susreta sa Valensijom kod kuće te bi ovde možda bilo najbolje gađati golove.

ŠPANIJA 1 - 34. KOLO

Petak

Leganes - Deportivo La Korunja 0:0

Subota

13.00: (2,25) Eibar (3,00) Hetafe (3,60)

16.15: (2,75) Selta (3,35) Valensija (2,55)

Nedelja

12.00: (2,15) Đirona (3,20) Espanjol (3,60)

16.15: (4,90) Malaga (3,60) Sosijedad (1,75)

18.30: (3,40) Las Palmas (3,30) Alaves (2,20)

20.45: (1,65) Atletiko Madrid (3,70) Betis (5,70)

Ponedeljak

21.00: (1,70) Bilbao (3,60) Levante (5,40)

*** kvote su podložne promenama

Foto: Action Images