Golman Mančester Sitija Ederson uzalud se nada da će do kraja sezone uspeti da se upiše u strelce. On je takvu mogućnost najavio posle utakmice protiv Svonsija (5:0), kazavši kako je hteo da on šutira umesto Gabrijela Žezusa u 64. minutu. Brazilca je valjda ohrabrilo da o tome govori jer je njegov zemljak bio neprecizan sa bele tačke. Na njegovu žalost, Pep Gvardiola ima potpuno drugačije planove...

"Ne, Ederson neće izvesti penal ukoliko ude prilike. To se neće dogoditi", poručio je Španac na konferenciji za medije. "Zašto? Zato što je on golman, postoji igrači koji to mogu da urade. Takođe, protivnik mora da se poštuje, kao i samo takmičenje".

Gvardiola je dodao kako Ederson možda može da dobije šansu tokom priprema za narednu sezonu, ako mu je baš toliko stalo.

"S prijateljskim utakmicama je druga priča. Možda bi mogao, ali ne tokom igre, već ukolkiko bi došlo do serije penala na kraju utakmice", podvukao je Gvardiola.

Na preostalim utakmicama protiv Vest Hema, Brajtona, Sautemptona i Hadersfilda Građani imaju priliku da poobaraju mnoge rekorde. Ukoliko slave još dva puta pretećiće Čelsi po broju pobeda u jednoj sezoni (30, prošle sezone), a nedostaje im još šest golova kako bi istog rivala ostavili iza sebe i po broju postignutih golova u sezoni. Plavci su u sezoni 2009/10. postigli 103 gola.

I još nešto: ukoliko Siti osvoji još deset bodova od mogućih 12, postaće prva ekipa istoriji Premijer lige koja stigla do cifre od 100 bodova u takmičarskoj godini...

Foto: Action Images