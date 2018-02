Gvardiola: Nisam bio dovoljno dobar za Vigan

Po mnogima trenutno najbolji trener na svetu - Pep Gvardiola, otkrio je uoči današnjeg okršaja sa Viganom u FA kupu da je pre mnogo godina mogao da završi u tom klubu, ali da se to nije dogodilo jer je bio suviše star za Premijer ligu.

"Istina je da nisam bio dovoljno dobar", kazao je Španac na jučerašnjoj konferenciji za medije. "Bio sam star, ustvari prestar da bih igrao u Engleskoj. Ima sam želju da se oprobam u Premijer ligi, ali jednostavno nisam mogao".

Da je bio na probi u Mančester Sitiju 2001, za vreme mandata Stjuarta Pirsa poznatija je priča...

"Dogodilo se isto što i sa Viganom, nisam prošao. Pametno su odlučili. Zanimali su se za mene, probali me, nisu se odlučili za ugovor i to je to".

Mančester Siti apsolutno dominira engleskim fudbalom ove sezone i ne krije da želi sva tri trofeja. U Liga kupu kroz šest dana igra finale protiv Arsenala, a danas u sudaru sa Viganom igra za prolaz u četvrtfinale FA kupa. Vigan je trećeligaš, vezao je dva poraza i nije baš u najboljoj formi, pa se očekuje da i promešani sastav Građana lako izađa na kraj sa Latiksima.

Ali ko veruje u tradiciju neka bude oprezan. U poslednje četiri godine ova dva tima sastajala su se dva puta u završnicama FA kupa i oba puta Vigan je slavio. Sećate se? Finale 2013. na Vembliju i slavlje Latiksa sa 1:0 u 91. minutu, a onda godinu dana kasnije u četvrtfinalu 2:1 za ekipu tadašnjeg trenera Uvea Reslera.

Možda ovo ipak malo opominje...

FA KUP - 5. RUNDA

Petak:

Lester - Šefild 1:0

Čelsi - Hal 4:0

Subota:

Šefild - Svonsi 0:0

VBA - Sautempton 0:1

Brajton - Koventri 3:1

Hadersfild - Mančester Junajted 0:2

Nedelja:

Ričdejl - Totenhem 2:2

Ponedeljak:

20.55: Vigan - Mančester Siti

(foto: Action Images)