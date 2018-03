Sterling i Gvardiola

Rahim Sterling se potpuno preporodio igrački u drugoj sezoni Pepa Gvardiole na klupi Građana.

Engleski krilni napadač je bio prosto neuhvatljiv za protivničku odbranu, ali kaže da je za to zaslužan i sam Katalonac koji ima izuzetno visoke zahteve.

"Ume da bude jako nezgodan kada je nezadovoljan. Sećam se utakmice sa Krsital Palasom u decembru kada je bilo 0:0. Izgubio sam tri lopte i mislio da neću igrati više nikada do kraja sezone pošto me je skoro pa ubio u svlačionici posle utakmice", istakao je Sterling.

Ofanzivac Građana je objasnio u čemu je tajna Gvardiolinog uspeha.

"Trener kao on izvlači maksimum iz svojih fudbalera jer im jasno stavlja do znanja kada je napravljena greška. To ga izdvaja u odnosu na druge", poručio je Sterling.

Foto: Action Images