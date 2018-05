Pre ravno 20 godina kao trener sa Mijatovićem i Šukerom u timu doneo je Realu iz Madrida prvu Ligu šampiona posle više od tri decenije čekanja. Ispalo je da je tada još Jup Hajnkes započeo dinastiju sledeće tri decenije vlada evropskim fudbalom.

Od tada do danas Kraljevski klub je osvojio šest titula šampiona Evrope i ispisao istoriju fudbala na kontinentu. Možda zato je i bio red da se od ovog takmičenja 73-godišnji trener oprosti na čuvenom Santijago Bernabeuu.

Istina, samo mu rezultat večeras nije bio po volji.

"Kao moj tim, i ja sam razočaran što nismo prošli dalje. Možda smo zaslužili finale. Nisam melanholičan, gledam na rezultat realistično. Ako pogledate obe utakmice, bili smo bolji, dominirali smo. Razočaran sam što nismo mogli do finala, ali sam i srećan jer su obe ekipe odigrale vrhunski meč. Bilo je lepo, vrhunski, svaka čast Kejloru Navasu, nestvarno je branio u finišu", istakao je Hajnkes.

Teško mu je da prihvati eliminaciju posle 180 minuta.

"Posle briljantnog prvog poluvremena, teško vam padne kada primite gol u delikatnom trenutku. Moral mog tima bio je ogroman tokom cele utakmice. Igrali smo lepo i tečno. Sve što je Real radio bili su kontranapadi sa njihove polovine. Nisam skoro video da Bajern igra ovako lepo kao što je bio slučaj večeras. Bili smo desetkovani, bez pet ili šest igrača, ali smo i pored toga pružili fantastičnu igru pred 80.000 gledalaca."

Hajnkes razume kroz šta prolazi večeras Sven Ulrajh.

"Zbunio se, imao pomračenje. Nije znao šta da radi, da li da hvata loptu ili da je šutira. Shvatio je kasno da ne sme da hvata, unervozio se i to se desilo. Užasno je što igrač mora to da preboli. Bio je to loš momenat za njega. Bio je to loš trenutak i za ceo tim, ali generalno, imali smo mnogo prilika za gol. Mislim i da je on generalno gledano zaista branio dobro."

Dileme nema, večerašnja utakmica je poslednja u karijeri u Ligi šampiona za velikog Jupa Hajnkesa.

"Moja poslednja utakmica u Ligi šampiona bila je u 2013. protiv Dortmunda. Nisam nikada zamišljao da ću ponovo voditi tim u ovom takmičenju, ali se situacija promenila. Mogu slobodno da kažem da sam završio sa Ligom šampiona večeras. Definitivno. Nikada više neću biti trener. I to je dobro - mislim da nema puno 72-godišnjaka na svetu koji su doneli ovakvu odluku", zaključio je Jup Hajnkes.

Foto: Action Images