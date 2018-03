¡HAY LIGA! Suarez i Kosta da biju, Mesi i Grizman da mađijaju

Konačni obračun: Mesi i Grizman

Najlakše je to verovatno opisati samim nepostojanjem kvota za šampionsku trku u Španiji. Prosto, posle svih Realovih posrtanja valjda se podrazumevalo da će se ona vratiti na stadion Nou Kamp. Početkom februara Real je i definitivno otpao pošto je bio na minus 17. Atletiko je bio najbliži pratilac Blaugrane. Dok je još tražio golgetersku formu, divio joj se sa minus 11.

Dijego Simeone sam je rekao...

“Vulgarno je pričati o tituli. Nemoguće. To kažu brojke. U poslednjih 14 godina osvajaju je samo Real i Barselona. Samo je Viljareal bio drugi. Jasno je da je nemoguće”.

I ne, naravno da nije zaboravio...

“Moguće je samo zato što smo je mi osvojili taj jedan put. Mi smo to učinili mogućim”.

Čolove reči dan uoči dana D. Barsina prednost se istopila na svega pet bodova razlike. Atletiko je neočekivane saveznike pronašao u Espanjolu, Hetafeu, čak i Las Palmasu. “¡Hay Liga!”, vrištalo je sa stranica španske štampe posle remija na Kanarskim ostrvima. “Imamo ligu”, u slobodnom prevodu. A pretila je ova sezone da bude jedna od najdosadnijih u poslednjoj deceniji.

Ako Barselona pobedi - i biće. Verovatno joj je dovoljno i samo da ne izgubi, pošto ima dobar raspored do kraja sezone (gostuje samo kod Sevilje, čeka Real, Valensiju, Viljareal), dok Atletiko ide na noge Realu, Viljarealu i Real Sosijedadu. Pritom, na stadionu Kamp Nou nije slavio na poslednjih 17 utakmica. Na pobedu u Barsi čeka još od februara 2006.

Ali stvari sada ne izgledaju tako sivo. U februaru, Atletiko je dobio svih sedam utakmica i to uz gol razliku 18:3. U februaru, Barselona je igrala osam utakmica, četiri je dobila, četiri puta igrala nerešeno, dala je 12 golova i primila četiri. Zvuči pomalo paradoksalno, ali kod Ernestea Valverdea odbrana je postala jači deo tima. U napadu sve zavisi od dvojice - Lionela Mesija i Luisa Suareza naravno. Njih dvojica postigli su 60 odsto Barsinih golova (54/93). Kad je Suarez na Kanarima morao da pazi da ne dobije drugi žuti karton i suspenziju za Atletiko, kada nije bilo one njegove tuče na ivici regularnosti, jasno se videlo koliko nedostaje. Ostali? Nije to neka posebna kriza, ali nema više onog straha kad preko puta sebe vidiš Blaugranu.

A ako neko ume da nanjuši slabost, onda je to Atletiko. Poslednji Kup kralja, 2013. godine, uzeo je na stadionu Santjago Bernabeu. Titulu iz sezone 2013/2014 odolevši Barsi na Kamp Nou. I bar trenutno - Čolovi besni psi igraju najbolji fudbal na Pirinejima. Dugo su u Madridu čekali ukidanje Fifine suspenzije (čitaj: Dijega Kostu), ali strpljenje sada dolazi na naplatu. Uostalom, da je Kosta mogao da igra već od leta, Antoan Grizman bi otišao. Odbio je tada, jer bi se - kako je rekao - osećao prljavo kada bi na takav način izneverio Atletiko. Da jeste, ne bismo videli njega i Kostu zajedno u tandemu, a iako možda ne deluju kao skladan par - savršeno funkcionišu.

Do januara, Grizman je postigao sedam golova i namestio još pet. Navijači su postali skeptični, pomislili da je glavom negde već odleteo. Otkako je tu Kosta - 13 golova i pet asistencija. Za dva meseca! Dok Kosta “emituje strah” (Simeoneove reči) jureći rivale kao uplašene piliće, Grizman se šunja po terenu i muči protivničke golmane. Da sada stavite Atletikove navijače pred izbor titula ili još koja sezona Grizmana i Koste u tandemu nije nemoguće da biste dobili ovaj drugi odgovor. Tolika bi šteta bila da nikada nisu zaigrali rame uz rame.

Međutim, proglasiti bilo koga za favorita u Barsinom domu? Bilo bi jednostavno glupo. Posebno kad je tu Leo Mesi.

“Ne postoji strategija za njega. Ne možeš da kontrolišeš nešto što se ne može kontrolisati”, iskren je Simeone.

Srećom po Atletiko, neće ovaj duel zavisiti samo od Mesija. Jer preko puta Argentinca biće Grizman da pusti svoju čaroliju. Kad ugrize Suarez Kosta će biti tu da uzvrati krošeom. Biće to i duel dva najbolja golmana La Lige Mark Andrea Ter Štegena i Jana Oblaka. Šahovsku partiju na sredini terena vodiće fudbalski intelektualac Andres Inijesta i marljivi đak Serđi Buskets sa jedne strane, naspram sveprisutnog Gabija i neumornog Kokea sa druge. Pike ovamo, Godin tamo... Ove sezone, dva najbolja tima u ligi gde najbolji stanuju.

¡Hay Liga! Neka pobedi bolji.

Projektovani sastavi:

BARSELONA (4-3-3): Ter Štegen - Serđi Roberto, Umtiti, Pike, Alba - Rakitić, Buskets, Inijesta - Mesi, Suarez, Kutinjo.

ATLETIKO (4-4-2): Oblak - Vrsaljko, Himenez, Godin, Filipe Luis - Saul Njigez, Gabi, Parti, Koke - Grizman, Kosta.

PRIMERA - 27. kolo:

Subota

Viljareal - Đirona 0:2 (0:1)

/Stuani 16, Lozano 80/

Sevilja - Bilbao 2:0 (2:0)

/Murijel 27, Vaskez 35/

La Korunja - Eibar 1:1 (1:1)

/Dmitrović 33ag - Inui 11/

Leganes - Malaga 2:0 (0:0)

/Eraso 55, Amrabat 62/

Real Madrid - Hetafe 3:1 (2:0)

/Bejl 24, Ronaldo 45, 78 - Portiljo 65pen/

Nedelja

12.00 (3,10) Levante (3,00) Espanjol (2,50)

16.15 (1,70) Barselona (3,70) Atletiko Madrid (5,20)

18.30 (1,70) Sosijedad (3,70) Alaves (5,20)

20.45 (1,50) Valensija (4,40) Betis (6,25)

Ponedeljak

21.00 (1,45) Selta (4,50) Las Pal,as (7,00)

Piše: Dejan STANKOVIĆ

Foto: Action Images