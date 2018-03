Ponovo se na Marakani priča o - Anđelu golova!

Migel Anhel Muriljo, špic Deportivo Kalija, trenutno na pozajmici u meksičkom Verakruzu, opet je kandidat da obuče dres Crvene zvezde. Čelnici lidera Superlige žele napadača koji bi imao isti ili učinak sličan Ričmondu Boaćiju, pa se kao potencijalno rešenje pominje 24-godišnji Kolumbijac.

On je leta 2016. figurirao kao moguće Zvezdino pojačanje u trenutku kad je Ugo Vieira bio viđen na izlaznim vratima, ali je najpre Portugalac ostao do kraja jesenjeg dela sezone, a u međuvremenu novac uložen za angažovanje Pabla Moučea i Džona Ruzija, koji su se ispostavili kao promašaji. Bio je to prvi pokušaj crveno-belih da dovedu Murilja. Drugi je usledio prošle zime, ali je tad realizovan dolazak Ričmonda Boaćija, koji se isplatio i u sportskom i u finansijskom smislu. Hoće li treća biti sreća?

Sportski žurnal uverava da bi Muriljo bio logično rešenje u situaciji kad Zvezda traži golgetera. A Migel Anhel je deluje kao neko ko može da ih daje, jer je dosad u karijeri bio precizan 56 puta na 163 meča. Najveći trag ostavio je rodnom Kaliju, pošto je u dresu tamošnjeg Deportiva dao 24 gola na 70 utakmica. Karijeru je gradio još u urugvajskom Penjarolu (pozajmica od 200.000 evra), a od nedavno igra za meksički Verakruz (minulog vikenda postigao prvenac), s kojim ima ugovornu obavezu do kraja leta.

Još se nije oprobao u evropskom fudbalu.

Muriljo ima 24 godine, visok je 184 centimetra, ali nije jedina opcija za Zvezdin napad, pošto Žurnal prenosi kako je zamisao rukovodilaca da od sledeće sezone imaju dva vrsna srpska centarfora u timu.

FOTO: Action images