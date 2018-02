Hoćete titulu na Mundijalu? Veštac zna kako...

Manuel Valdez, čuveni 56-godišnji veštac koji je pomogao selekciji Argentine u odlučujućem okršaju sa Ekvadorom u Kitu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u Rusiji, kaže da zna koje će mesto njegova reprezentacija zauzeti Mundijalu, ali ne želi to da podeli s javnšću.

"Biće teško u Rusiji, jer mnogi timovi će doći tamo sa vešcima i čarobnjacima i velika borba će se odvijati van terena", istakao je Manuel.

SVE KVOTE ZA SVETSKO PRVENSTVO U RUSIJI

Poznati veštac kaže da je trenutno zaposlen u Estudijantesu kod Huana Sebastijana Verona koji ga je vodio i sa reprezentacijom.

"Svaki put kada me iz Saveza zamole, ja im pomognem. Radim ono što moram, ispunjavam obećanja, nekome se sviđa šta radim, nekome ne. U Brazil me nisu vodili. Mnoge selekcije su imale tamo čarobnjake, ja nisam išao i prošli su kako su prošli. Izgubili su finale. Ako me zovu u Rusiju, idem sa njima", poručio je Valdez.

(FOTO: Screenshot)