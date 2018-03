Borba za šampionsku titulu u Bundesligi praktično nije ni postojala, ali će ona za ulazak u Ligu šampiona biti paklena verovatno do poslednjeg kola. Najspokojnije u ovom trenutku deluje Šalke, koji se napatio protiv Frajburga, ali je ipak došao do tri boda (2:0), dok je Lajpcig profitirao na remiju između Leverkuzena i Augzburga (0:0), pa je sa tri osvojena boda u Hanoveru (3:2) došao do dragocene pozicije četiri.

Ipak, najjači utisak ostavio je fenomenalni Hofenhajm, koji je na svom terenu demolirao indisponirani Keln (6:0), pa mu četvrto mesto na tabeli sada beži četiri prilično dostižna boda. Sve je u Zinshajmu krenulo od fantastičnog Serža Gnabrija, koji je sa dva gotovo identična gola načeo mrežu Tima Horna, pa je Marku Utu, Lukasu Rupu i Stivenu Zuberu bilo daleko lakše da u nastavku utakmice do vrha napune mrežu ekipe Štefana Rutenbeka. Treba napomenuti da je Ut u drugih 45 minuta postigao dva i namestio dva gola svog tima.

Lajpcig je u Hanoveru držao kontrolu nad rezultaom, delovalo je da će rutinski do bodova, ali se Hanover razgoropadio u poslednjih 20 minuta utakimice, uspeo da izjednači na 3:3, ali je odlukom Var tehnologije domaćinu poništen pogak u 83. minutu. Goste je Forsberg, a nakon gola Orbana s početka drugog poluvremena delovalo je da je sve rešeno, međutim, od 71. do 79. minuta pala su tri pogotka, od čega dva u mreži gostiju, ali je to bilo dovoljno samo za častan poraz Hanovera.

Šalke je otpor Frajburga slomio u 62. minutu, kada je Kaliđuri s penala načeo goste. Ipak, dosta je bila diskutabilna odluka sudije Tobijasa Štelera, koji je nešto žustriji start Guldea nad Embolom okarakterisao kao faul za najstrožu kaznu, iako je delovalo da je štoper gostiju ipak odneo loptu ispred švajcarskog napadača. Samo dva minuta kasnije iskuljučen je i Nils Petersen, zbog dva žuta kortona u samo dva minuta, a onda je Burgštaler postavio konačnih 2:0.

Leverkuzen je imao loptu pod svojom kontorlom, nekoliko ozbiljnih šansi, a poništen je i pogodak Leona Bejlija u 64. minutu. Na kraju je Augzburg uspeo da sačuva svoju mrežu, dozvoli Šaleku da pobegne, a Lajpcigu da ga preskoči na tabeli.

Sistem igre koji je primenio Kristijan Tic u Hamurgeru, ali i odluka klupske uprave da se sa velikim brojem mladih igrača krene sa uigravanjem ekipe za sledeću sezonu, počela je da daje rezultate. Pre sve ga kada je u pitanju igra nekadašnjeg prvaka Evrope, ali Hamburger je danas stigao i do boda u Štutgartu (1:1). Ipak, teško je očekivati da će se na ovaj način Ticov tim umešati u borbu za opstanak, pa je izvesno da ćemo ga naredne sezone gledati u Cvajti.

Podmlađeni sastav iz Hamburga došao je do ranog vođstva zahvaljujući Luisu Holtbiju, ali je konačan rezultat u poslednjim trenucima prvog poluvremena postavio Danijel Ginček.

BUNDESLIGA - 28. kolo:

Subota

Leverkuzen - Augzburg 0:0

Hanover - Lajpcig 2:3 (0:1)

/Sane 71, Fulkrug 78 - Forzberg 16, Orban 53, Poulsen 76/

Hofenhajm - Keln 6:0 (1:0)

/Gnabri 22, 47, Ut 56, 65, Rup 61, Zuber 72/

Šalke - Frajburg 2:0 (0:0)

/Kaliđuri 63pen, Burgštaler 73/

Štutgart - Hamburger 1:1 (1:1)

/Ginček 44 - Holtbi 18/

18.30 (1,40) Bajern (4,80) Dortmund (7,75)

20.30 (2,15) Herta (3,10) Volfzburg (3,80)

Nedelja

15.30 (2,45) Verder (3,25) Ajntraht (2,95)

18.00 (2,75) Majnc (3,20) Menhengladbah (2,60)

