Mada smo planirali da današnji gost bude sportski direktor ABA lige ŽarkoČabarkapa došlo je do promene plana i plemenitog kladioca. Žarko nas je zamolio da gostovanje pomerimo i sačekamo okončanje finalne serije Jadrana, pa je naš izbor pao na pevača Aca Pejovića.

Aco je reagovao na prvu, prihvatio poziv, podržao “Humanitarni tiket” i društveno odgovorni rad Kompanije MOZZART, a odmah je i doneo odluku da potencijalni dobitak usmeri za “Budi human”, tačnije za mladu damu Anastasiju Gavrilović koja boluje od leukemije.

ODIGRAJ TIKET ACA PEJOVIĆA

Srećno Aco i da pogledamo kako ste sastavili dobrotvorni listić.

Krenuli smo od Lige 1 Francuske, LION – AMIJEN. Olimpik je u pozitivnoj seriji, samo je poražen od CSKA. I gosti na četiri poslednje utakmice nisu okusili gorčinu poraza. Poslednji međusobni duel dobio je Lion sa 2:1.

“Očekujem trijumf Olimpika i igram jedinicu, kombinujem sa 3+”.

Pejović se iz Francuske fokusirao na Bundesligu, HERTA – KELN. Tim iz Berlina ima bolji međusobni skor, 15:3:9, ali su Jarčevi dobili poslednji okršaj (4:1). Herta je u zlatnoj sredini, a Keln kao fenjeraš još pokušava da izbegne prelazak u Cvajtu. U poslednjoj utakmici, mada je vodio, stigao je do boda. Borusija je porazila Hertu u poslednjem duelu.

“Keln će ići na sve ili ništa pa očekujem golove, GG&3+”.

Naš poznati plemeniti kladilac odabrao je i duel sa Pirineja. Primera, ATLETIK – DEPORTIVO. Bilbao je jednu od poslednjih utakmica remizirao, a jednu dobio. La Korunja je slavila nad Malagom. Istorija je na strani gostujućeg sastava, 13:15:17, a poslednji duel dva sastava okončan je rezultatom 2:2.

“Pokušaću da pogodim prelaz, iz jedan u jedan”.

Aco je dobrotvorni tiket zaključio na Apeninima, KALJARI – UDINEZE. Tim iz Udina ima deset pobeda više od domaćih, 9:7:19. Kaljariju je pripao poslednji okršaj, slavio je minimalcem. Domaći su tik iznad crvene zone ispadanja, Udineze ima četiri poena više. Domaći imaju tri uzastopna neuspeha, a gosti čak pet. Ko će prekinuti crnu seriju?

“Očekujem da to uradi Kaljari, odigraću jedinicu”.

Nekoliko rečenica o našem današnjem gostu…

Aleҝsandar Aco Pejović (rođen 18. aprila 1972. u Prijepolju) je srpski pop-folk pevač. Izdao je prvi album za Best Records 2000. godine. Na prvom albumu nalazile su se pesme: „Viđaš li je druže moj“, „Crni rob“, „Prolaze dani, prolaze noći“ i druge. Dobio je nagradu „Oskar popularnosti“ iste godine kao debitant. Usledila su mnoga gostovanja po zemlji i inostranstvu, intervjui, emisije…

Posle toga, objavio je drugi album pod nazivom „Prevara“. Nastavio je svoju saradnju sa Zlajom Timotićem i ovog puta sarađivao je sa izdavačkom kućom “Music Star Production”. Izdvajaju se pesme „Pet minuta“, „Ne diraj mi noći“, kao i pesma „Prevara“ za koju je snimio i svoj drugi spot u karijeri, ali ovog puta u saradnji sa “Visual Infinity”.

Aco je nastavio svoj uspon na estradi i 2004. godine u opuštenoj atmosferi u studiju "Galaxy" sa vlasnikom i producentom Zlajom Timotićem, snimio je svoj treći album „Opušteno“. Iste godine nastupao je na „Budvanskom festivalu“ i osvojio je 2. mesto publike i 4. mesto žirija. Pesma „Opušteno“ za koju je Aco snimio spot u produkciji "Visual Infinity" inicira i dve nagrade, „Zlatni melos“ i „Melco“.U Vršcu na manifestaciji „Dani estrade“ dobio je nagradu za hit godine. Sa trećeg albuma izdvaja se i pesma „Tahi“ za koju je snimio spot sa Dejanom Milićevićem.

Uspešno je završio i svoj četvrti album 2006. godine koji je izdao za "Grand produkciju". Najpopularnije pesme sa ovog albuma su „Neverna“, „Jelena“, „Litar krvi“, „Spavaš li“ i druge.

Njegov sledeći album je izdat 2007. godine za „Grand produkciju“ sa osam hitova kao što su: „U mojim venama“, „Seti me se“, „Uvenuće jasmin beli“ i ostale pesme.

Aco Pejović je 2013. godine održao veliki solistički koncert u Areni pred 21.000 fanova na kojem je premijerno otpevao duet sa Zoricom Brunclik , a u junu 2014. godine izdao je duet sa Tropiko Bendom “Neko treći”…

Osim „Humanitarnog tiketa u podne“ kompanija MOZZART priređuje i niz drugih plemenitih akcija.

Akcija na koju smo posebno ponosni je “100 terena za jednu igru” u kojoj obnavljamo 100 košarkaških igrališta širom Srbije. Prvo se podsećamo na obnovljeno i svečano otvoreno Želovo igralište, 50. po redu, čijoj svečanosti su prisustvovali Duda, Kićan, Žoc…Obnovljeno je i svečano otvoreno 54. košarkaško igralište i to u čast naših sjajnih reprezentativaca, ali i Novi Pazar je dobio teren Mirsad Jahović. To je bilo 55. obnovljeno i otvoreno košarkaško igralište, ali nakon Novog Pazara i Novi Sad se ponovio sa obnovljenim igralištem Milan Gurović, 56. po redu. Idemo do 100. obnovljenog košarkaškog terena!

Potom sledi akcija „Novi dresovi za nove šampione“ u kojoj doniramo sportsku opremu klubovima iz cele zemlje, klub malog fudbala Borac iz Čačka dobio je dve garniture MOZZARTOVE opreme, potom i juniorski tim užičke Slobode, odbojkaši iz Obrenovca, FK Ovčar…

Pomažemo humanitarne fondacije Podrži život, Budi human, subotičku Kolevku, srpske paraolimpijce, vaterpoliste, rukometaše, karatiste, džudiste, košarkaše…

Kad smo kod košarke pomagali smo i pomažemo košarku u Srbiji i regionu, klubove iz Čačka Borac i Železničar. Bili smo naslovni sponzori KLS lige Srbije, članovi sponzorskog pula ABA lige. Učestvovali smo u akciji „Bitka za bebe“, MOZZART je porodilištima donirao prvo veliki broj inkubatora, a potom i aparate za proveru sluha kod naših najmlađih…

Pomenimo plemenite kladioce koji su ostvarili dobitke od 100.000 i više dinara. To su: Vanja Bulić, Momčilo Bajagić, Uroš Tripković, Radomir Antić, Vojin Ćetković, Vojkan Borisavljević, Zdravko Čolić, Jovan Maljoković, Nenad Stojmenović, Sara Sakradžija, Milan Caci Mihailović, Miloš Teodosić, Danica Ristovski, Dimitrije Ilić, Marko Tejić, Srđan Vasiljević i Milica Mandić. Dakle, sedamnaest članova kluba 100.000.

Informacija bitna za Republiku Srpsku…

Ukoliko prođe humanitarni tiket našeg gosta Aca Pejovića dobitak će biti doniran i za JU Dom za lica sa invaliditetom u Višegradu. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sub 15:30 3011 NEM 1 Hertha - Koln tgg gg3+ 2,10 Sub 20:45 4012 ŠPA 1 Ath.Bilbao - La Coruna pk 1-1 2,40 Sub 17:00 5006 FRA 1 Olympique Lyon - Amiens kmb 1&3+ 1,57 Sub 15:00 1006 ITA 1 Cagliari - Udinese ki 1 2,45 Ukupna kvota 19,39

* Kvote prikazane u rubrici bile su dostupne u trenutku tipovanja, i podložne su promenama

PIŠE: Đurđe MEČANIN

djurdje.mecanin@mozzartbet.com