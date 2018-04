Naš današnji 681. po redu plemeniti kladilac rođen je 15. septembra 1966. u Beogradu. Još od malih nogu pokazao je sklonost ka fudbalu, pa ne čudi činjenica da se kao pionir našao u Crvenoj zvezdi.

Povreda i bolest onemogućili su ga da se ostvari kao fudbaler, ali je svoje organizacione sposobnosti pokazao u menadžmentu. Gotovo već dve decenije veoma uspešno radi i nalazi se u mendžamentu Grand produkcije.Velika strast mu je sport, naročito fudbal. Strastveni je navijač Crvene zvezda, ali i Rome, pa je gotovo redovan navijač na beogradskoj Markani, odnosno rimskom Olimpiku.

Posebno emotivan trenutak u životu Bobana Milanovića bio je dan kad su crveno - beli osvojili titulu prvaka sveta, t.j. kad je Crvena zvezda zasijala na tronu svestkog fudbala. Takođe posebne emocije osetio je u danu kad se Frančesko Toti opraštao od kapitanske trake i fudbala u Rimu. I jednom, i drugom događaju uživo je prisustvovao.

Kladionicu smatra hobijem, razbibrigom i vremenom gde provodi slobodne sate sa prijateljima u nadmudrivanju u dobitnim tiketima. Ipak, najponosniji jna period kad je veoam uspešno radio kao trener petlića u Balkanu iz Mirijeva. Boban ima završenu Višu trenersku školu u Beogradu na starom Dif-u.

ODIGRAJ TIKET BOBANA MILANOVIĆA

Naš plemeniti kladilac iskusno je sastavio plemeniti tiket…

Prve dve utakmice dolaze iz Francuske, MARSELJ – LIL odnosno GENGAN – MONAKO. Olimpik ima međusobni skor sa Lilom, 21:10:10. Posledna pobeda bila je minimalna. Sastav iz Kneževine je 17 puta dobio rivala, poslednji put više nego ubedljivo sa 6:0. Monako je sa 70 poena drugoplasirani tim, iza PSŽ-a, a Marselj ima četiri boda manje i bodovi su mu potrebni da bi ostao u trci sa Lionom. Gengan je u zlatnoj sredini, a ima i pozitivan niz od dva trijumfa i jednog remija.

“Na Marselj igram čistu jedinicu, na Monako, koji je gost, od jedan do tri gola”.

Boban je za danas odabrao i jedan duel iz Bundeslige, LAJPCIG – HOFENHAJM. RB ima bod više od rivala koji je na mestu broj šest. Marselj i Leverkuzen su naneli teške poraze Lajpcigu. Pozitivan niz gostiju od pobeda i remija traje na već sedam poslednjih utakmica. Hofenhajm je dobio rivala sa 4:0. To je bilo u poslednjem okršaju.

“Sad kombinujem jedan, iks uz dva plus”.

Naš plemeniti kladilac obožava Romu pa je skoknuo na tiketu, kao što to radi kao navijač, do Apenina. Odabrao je tri utakmice: SPAL – ROMA, MILAN – BENEVENTO I iz Serije B, PARMA – KARPI. SPAL se bori da ostane u Kalču, Vučica da ostane na poziciji iznad sugrađana, odnosno Intera. Spal je odigrao nerešeno čak šest poslednjih utakmica i to sa 1:1 ili 0:0. Benevento će sledeće godine igrati Seriju B, Milan pokušava da sačuva mesto broj šest, ali ga jure Atalanta, Sampdorija, Fjorentina…U Seriji B Parmi su bodovi neophodni jer pokušava da uzme drugu poziciju, rival beži dva boda. I gosti možda mogu do plej ofa, a to će zavisiti i od duela sa Parmom. U poslednjem duelu dve ekipe slavio je Karpi sa 2:1.

“Dakle, verujem da će Roma kao gost dati od jednog do tri gola, da će Milan kao domaćin takođe postići od 1 do 3 pogotka i Parma kao domaćin dati od 1 do 3 gola”.

Na kraju duel iz Španije, finale Kupa Kralja, BARSELONA – SEVILJA. Barsa je 33 puta bila uspešnija od protivnika, po 11 puta dueli su okončani nerešenim ishodom ili pobedama Sevilje. I na poslednjem meču bilo je 2:2. U poslednjim utakmicama oba sastava su remizirala.

“Nemam dilemu - čist kec na Barsu”.

Pre nego što zaključimo plemeniti listić da se u par rečenica delimično podsetimo društveno odgovornog poslovanja kompanije MOZZART.

Pomogli smo mnogim mladim naučnicima, studentima, ali i mnogima drugima kojima je pomoć bila neophodna. Srbija je minule godine prvi put imala predstavnike na prestižnom međunarodnom turniru mladih fizičara u Singapuru, a odlazak na put mladih naučnika omogućila je, između ostalih, i kompanija Mozzart. Svakog meseca izdvajamo značajna sredstva za neprofitne sportske organizacije, mala sportska udruženja i neafirmisane pojedince…

Osim toga, KLS, ABA liga, KK Železničar i Paraolimpijski komitet Srbije nalaze se na listi partnera naše kompanije. Na godišnjem nivou Mozzart podržava rad fondacija „Podrži život“ i „Budi human“, a kroz akciju „Humanitarni tiket u podne – poznati tipuju“ na više od 50 adresa stiglo je tačno 6.587.560 dinara.

Inače, poslednje dobitnice u humanitarnom tiketu bile su zlatna sportistkinja Milica Mandić odnosno poznata dizajnerka Maruška Topalović.

I da pomenemo plemenite kladioce koji su ostvarili dobitke od 100.000 i više dinara. To su: Vanja Bulić, Momčilo Bajagić, Uroš Tripković, Radomir Antić, Vojin Ćetković, Vojkan Borisavljević, Zdravko Čolić, Jovan Maljoković, Nenad Stojmenović, Sara Sakradžija, Milan Caci Mihailović, Miloš Teodosić, Danica Ristovski, Dimitrije Ilić, Marko Tejić, Srđan Vasiljević i Milica Mandić. Dakle, sedamnaest članova kluba 100.000.

Naravno da pored „Humanitarnog tiketa u podne“ kompanija MOZZART ima niz društveno odgovornih akcija. To su: „100 terena za jednu igru“ u kojoj obnavljamo 100 košarkaških igrališta širom Srbije. Nakon Novog Pazara i Novi Sad se ponovio sa obnovljenim igralištem Milan Gurović, 56. po redu. Idemo ka 100. obnovljenom terenu.

Osim primarnog cilja i pružanja pomoći onima kojima je ona najpotrebnija, kompanija Mozzart je zajedno sa poznatim ličnostima učinila dodatno vidljivim rad velikog broja organizacija, institucija i fondacija.

Važna informacija za Republiku Srpsku:

Ukoliko prođe humanitarni tiket našeg gosta Bobana Milanovića, dobitak će biti doniran i za Udruženje Mozak prijateljstva- Obrok ljubavi u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

* Kvote prikazane u rubrici bile su aktuelne u trenutku tipovanja i podložne su promenama

PIŠE: Đurđe MEČANIN

djurdje.mecanin@mozzartbet.com