Humanitarni tiket u podne: Bojan Krstović tipuje za Stevana Stanisavljevića, Budi human

Mozzart Sport je odlučio da u goste plemenitog listića pozove najiskusnijeg igrača Metalca iz Valjeva Bojana Krstovića koji i dalje fenomenalno igra, mada gazi 38. godinu (rođen je 1. novembra 1980. godine), ali sa nesmanjenim entuzijazmom očekuje svaku narednu utakmicu.

“U vrhu smo tabele KLS lige Srbije, blizu smo ostvarenja cilja, a to je učešće u Superligi. U svakoj utakmici trudimo se da na pravi način afirmišemo klub, grad, tim i igrače. U našoj ekipi vlada sjajna atmosfera, odlična hemija i svi saigrači su doprineli dobrim rezultatima. Ništa ne bi bilo bez čelnika kluba i naših trenera Mihaila Počeka, Vladimira Miškovića i Milenka Petrovića. Tu je i naš kapiten Đukan Đukanović”, kaže za naš portal Krstović.

Kad smo kod Đukanovića velike zasluge za stabilnost kluba pripadaju poznatom advokatu i predsedniku Metalca Dušku Đukanoviću.

“Duško je ‘alfa i omega’ kluba. Trudi se i zalaže ne 100 već 200 odsto kako bi ekipa imala optimalne uslove. Metalac je svojevremeno igrao na Jadranu, angažovao dobre igrače, dvorana je bila krcata… Potom su usledile teške godine, ali zahvaljujući Dušku Đukanoviću smo se stabilizovali.

Bojane, vi ste u 38. godini, dokad planirate da igrate profesionalnu košarku?

“Bogu hvala, zdrav sam. Dobro se osećam, uživam u igri…Ne pravim dugoročne planove, ali dok bude ovako igraću i imaću veliki motiv i glad za pobedama”, podvukao je Bojan Krstović koji je tokom uspešne karijere igrao i za Hemofarm, Budućnost, Radnički KG, Dinamik i Vršac. Sa FMP-om uzeo je dva srpska Kupa i dve ABA lige.

Bojan se nada da će biti uspešan i u MOZZARTOVOM Humanitarnom tiketu u podne. Srećno Bojane!

Plemeniti tiket počinjemo utakmicom Premijer lige, MANČESTER JUNAJTED – ČELSI. Ovo je prava poslastica za sve ljubitelje engleskog fudbala. Za ova dva tima titula je izgubljena, ali ostaje borba za neko od prva četiri mesta koja vode u Ligu šampiona. Kako sada stvari stoje, biće neizvesno do samog kraja, jer za to izgledne šanse imaju još Liverpul i Totenhem. Nema šta, biće neizvesno i zanimljivo do samog kraja.

,,Pašće dosta pogodaka, zato igram 2-4 gola“.

Sada se selimo na kontinent, tačnije u Francusku, gde će koplja ukrstiti PSŽ - MARSELJ. Posle bolnog poraza u Ligi šampiona u Madridu, Sveci su u prošlom kolu nacionalnog takmičenja bes iskalili na Strazburu, pobedivši sa 5:2. Doduše, stvari u Francuskoj su jasne, samo čudo mora da se desi pa da Parižani ne osvoje šampionat. Nije ni Marselj loš, igra zaista lep fudbal, i ima dobre šanse da se nađe tik iza prvoplasiranog PSŽ.

,,Čini mi se da će i u ovom meču pljuštati golovi, pa stavljam 4+“.

Plemeniti tiket nastavljamo mečom Bundeslige, RB LAJPCIG – KELN. Domaćin igra promenljivo u poslednje vreme, i trenutno je peti u prvenstvu. Ako želi da učestvuje u nekom od evropskih takmičenja, moraće da počne da pobeđuje u kontinuitetu. S druge strane, Keln je mrtvo more. Već duže vreme ne zna šta je trijumf, i samo čudo ga može spasiti da ne ispadne u niži rang.

,,Sada ću odigrati 3+, mislim da je realno“.

Dobrotvorni tiket završavamo susretom sa Apenina, SASUOLO – LACIO. Domaćin već duže vreme ne uspeva da pobedi u nekom meču, tako da je došao u poziciju da ga samo šest bodova dele od zone ispadanja. Nema sumnje, predstoji mu velika borba. Lacio je nakon tri vezana poraza uspeo u prošlom kolu da pobedi Veronu, vrativši se u dobar ritam. I njemu predstoji važan posao, a to je borba za opstanak u vrhu tabele.

,,I za kraj ću staviti 4+, sigurno dolazi“.

Inače, poslednji, 108. dobitnik u plemenitom listiću kompanije MOZZART bila je misica Anđelka Tomašević. Sa tim dobitkom MOZZART je u humanitarnom tiketu donirao 6.085.460, 00 dinara.

Da pomenemo plemenite kladioce koji su ostvarili dobitke od 100.000 i više dinara. To su: Vanja Bulić, Momčilo Bajagić, Uroš Tripković, Radomir Antić, Vojin Ćetković, Vojkan Borisavljević, Zdravko Čolić, Jovan Maljoković, Nenad Stojmenović, Sara Sakradžija, Milan Caci Mihailović, Miloš Teodosić, Danica Ristovski, Dimitrije Ilić i Marko Tejić. Dakle, petnaest članova kluba 100.000.

Da istaknemo da je novac između ostalog doniran: fondacijama Budi human, Podrži život, Institutu za majku i dete, KK Ikar, Domu u Veterniku, Tiršovoj, Zvečanskoj, Nurdoru, udruženju Život, Petnici, SOS Dečjem selu u Kraljevu, Zvončici, Udruženju Koš za sreću, Domu kulture u Ravnom selu, Spomenku iz Pančeva …

Naravno da pored „Humanitarnog tiketa u podne“ kompanija MOZZART ima niz društveno odgovornih akcija. To su: „100 terena za jednu igru“ u kojoj obnavljamo 100 košarkaških igrališta širom Srbije. Obnovljeno je i svečano otvoreno 54. košarkaško igralište i to u čast naših sjajnih reprezentativaca, ali i Novi Pazar je dobio teren Mirsad Jahović. To je bilo 55. obnovljeno i otvoreno košarkaško igralište, ali nakon Novog Pazara i Novi Sad se ponovio sa obnovljenim igralištem Milan Gurović, 56. po redu.

Potom sledi akcija „Novi dresovi za nove šampione“ u kojoj doniramo sportsku opremu klubovima iz cele zemlje. Jedna od poslednjih donacija sportske opreme otišla je za KMF Borac iz Čačka, a potom i za juniore FK Sloboda iz Užica., potom u Niš, Obrenovac, za FK Ovčar iz Markovice.

Pomažemo humanitarne fondacije Podrži život, Budi human, subotičku Kolevku, srpske paraolimpijce, vaterpoliste, rukometaše, džudiste, karatiste, košarkaše…

Kad smo kod košarke pomagali smo i pomažemo košarku u Srbiji i regionu, klubove iz Čačka Borac i Železničar. Bili smo naslovni sponzori KLS lige Srbije, članovi sponzorskog pula ABA lige...

Nastavljamo sa akcijama o kojima smo ranije govorili. Novost je donacija televizora s naših uplatno-isplatnih mesta koje ćemo rasporediti u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Važna informacija za Republiku Srpsku!

Takođe, ukoliko prođe humanitarni tiket našeg gosta Bojana Krstovića, dobitak će biti doniran i Domu za starija lica, NATURA-Pale, u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Ned 15:05 2008 ENG 1 Man.Utd. - Chelsea ug 2-4 1,52 Ned 21:00 5024 FRA 1 PSG - Olympique Marseille ug 4+ 1,73 Ned 15:00 1009 ITA 1 Sassuolo - Lazio ug 4+ 2,70 Ned 18:00 3012 NEM 1 RB Leipzig - Koln ug 3+ 1,65 Ukupna kvota 11,71

