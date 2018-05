Radnu nedelju Mozzartove dobrotvorne akcije Humanitarni tiket u podne zaključujemo gostovanjem poznatog glumca Baneta Trifunovića.

Branislav je podržao kompanijski društveno odgovorni rad i potencijalni dobitak usmeriće ka fondaciji Podrži život koju pomažemo i na mesečnom nivou.

Ukoliko Bane bude kladilački raspoložen 326.300 dinara odlazi za pomoć Anđeli Janković, ali i ostalim drugarima.

Baneta prepoznajemo po uspešnim ulogama Save Lađarskog, Vanje, Keboja, Nemanje, Save…u ostvarenjima “Jesen stiže, dunjo moja”, “Pogled sa Ajfelovog tornja”, “Sedam i po”, “Čekaj me, ja sigurno neću doći”, “Ono kao ljubav”…

Naš plemeniti kladilac imao je sjajnu ponudu u kladionici Mozzart i prvo krećemo od velikih mečeva.

ODIGRAJ TIKET BRANISLAVA TRIFUNOVIĆA

Jedan od najvećih derbija je El Klasiko, BARSELONA – REAL. Milioni gledalaca biće pored malih ekrana večeras u 20.45. Barsa je odavno obezbedila novu titulu, a Madriđanima ostaje nada da mogu da sustignu Jorgandžije. Naravno, veliku utehu za ne osvojenu domaću titulu Kraljevi će imati ako ponovo osvoje Ligu šampiona. Nakon onog čuvenog poraza od Rome Barsa je opet ušla u dobar ritam, Sevilju je isprašila sa ‘pet lakih komada’. Real je sa Bajernom odigrao 2:2. Istorija kaže da Katalonci imaju čak deset pobeda više nad večitim rivalom, 29:16:19. Sa 3:0 Barsa je dobila poslednji okršaj sa Realom.

“Pošto je na ovako velikim utakmicama sve moguće opredelio sam se za igru gol, gol i tri plus”, kaže za Mozzart Sport Bane Trifunović.

I Engleska će uživati u jednom velikom derbiju, ČELSI – LIVERPUL. Vučica je savladala Liverpul, ali nije prošla u finale. U Britaniji je bilo 5:2, a Liverpul osim poraza u Rimu ima pobede i remije. Tačno pet utakmica traje pozitivan niz Čelsija. Plavci možda mogu da smanje deficit u odnosu na rivala koji trenutno iznosi šest poena. Istorija nam govori da klub iz Londona ima četiri trijumfa više, ali i da su poslednje dve utakmice okončane rezultatom 1:1.

“Možda je Liverpul iscrpljen, probaću sa kecom”.

Sa Ostrva stiže još jedan meč, ARSENAL – BARNLI. Tobdžije imaju devet pobeda u međusobnim okršajima, slavili su u svih pet poslednjih mečeva. Međutim nije padalo puno pogodaka.

“Sad će ih biti, tri plus”.

Sergejev rođeni brat nam se javio iz Istanbula, a na tiketu je skoknuo do Apenina. Takođe, interesantan meč, UDINEZE – INTER. Po Banovom mišljenju dobija Inter koji je čak 27 puta bio bolji od protivnika. Dobro je promislio mada je tim iz Udina slavio u poslednjem okršaju sa 3:1. Ipak, tabela i bodovni skor sve govore.

“Po mom mišljenju dvojka”.

Mlađi od braće Trifunović za kraj plemenitog tiketa ostavio je utakmice iz francuske, KAEN -MONAKO i belgijske lige, KLUB BRIŽ – ANDERLEHT. Kneževi još uvek vode trku sa Olimpikom i Lionom. Nakon dva remija Kaen je poražen u poslednjem meču. Sudeći po rezultatima Monako nije u zavidnoj formi.

“Ipak, Monako dobija, probaću sa dvojkom uz tri plus”.

Bane je u belgijskom derbiju odigrao GG. Sudar vodećih timova, ali Briž ima pet poena viška. Anderleht u poslednje vreme niže pobede i poraze, a Klub ima poslednja dva remija. Statistika je na strani Anderlehta.

“Gol, gol”, konstatuje Trifunović.

Baneta i ostale podsećamo da pored „Humanitarnog tiketa u podne“ kompanija MOZZART priređuje i niz drugih plemenitih akcija.

Akcija na koju smo posebno ponosni je akcija „100 terena za jednu igru“ u kojoj obnavljamo 100 košarkaških igrališta širom Srbije. Prvo se podsećamo na obnovljeno i svečano otvoreno Želovo igralište, 50. po redu, čijoj svečanosti su prisustvovali Duda, Kićan, Žoc…Obnovljeno je i svečano otvoreno 54. košarkaško igralište i to u čast naših sjajnih reprezentativaca, ali i Novi Pazar je dobio teren Mirsad Jahović. To je bilo 55. obnovljeno i otvoreno košarkaško igralište, ali nakon Novog Pazara i Novi Sad se ponovio sa obnovljenim igralištem Milan Gurović, 56. po redu, idemo do 100. obnovljenog košarkaškog terena. Slede renovirani tereni u Beogradu.

Potom ide akcija „Novi dresovi za nove šampione“ u kojoj doniramo sportsku opremu klubovima iz cele zemlje, klub malog fudbala Borac iz Čačka dobio je dve garniture MOZZARTOVE opreme, potom i juniorski tim užičke Slobode, odbojkaši iz Obrenovca, FK Ovčar…

Pomažemo humanitarne fondacije Podrži život, Budi human, subotičku Kolevku, srpske paraolimpijce, vaterpoliste, rukometaše, karatiste, džudiste, košarkaše…

Pomenimo plemenite kladioce koji su ostvarili dobitke od 100.000 i više dinara. To su: Vanja Bulić, Momčilo Bajagić, Uroš Tripković, Radomir Antić, Vojin Ćetković, Vojkan Borisavljević, Zdravko Čolić, Jovan Maljoković, Nenad Stojmenović, Sara Sakradžija, Milan Caci Mihailović, Miloš Teodosić, Danica Ristovski, Dimitrije Ilić, Marko Tejić, Srđan Vasiljević i Milica Mandić. Dakle, sedamnaest članova kluba 100.000.

Informacija bitna za Republiku Srpsku…

Ukoliko prođe humanitarni tiket našeg gosta Baneta Trifunovića dobitak će biti doniran i za JU Gerontološki centar BANJA LUKA u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Ned 14:30 1808 BE1PF Club Brugge - Anderlecht tgg gg 1,52 Ned 17:30 2026 ENG 1 Arsenal - Burnley ug 3+ 1,50 Ned 17:30 2025 ENG 1 Chelsea - Liverpool ki 1 2,20 Ned 17:00 5015 FRA 1 Caen - Monaco kmb 2&3+ 3,05 Ned 12:30 1019 ITA 1 Udinese - Inter ki 2 1,70 Ned 20:45 4026 ŠPA 1 Barcelona - Real Madrid tgg gg3+ 1,42 Ukupna kvota 36,93

* Kvote prikazane u rubrici, bile u dostupne u trenutku tipovanja, i podložne su promenama

PIŠE: Đurđe MEČANIN