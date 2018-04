Ovu radnu sedmicu za Humanitarni tiket u podne zaključujemo gostovanjem našeg 675. plemenitog kladioca Đorđa Gagića. Kompanija Mozzart je u nekoliko navrata, upravo u ovoj akciji, donirala Koš za sreću, a to ćemo učiniti ponovo ukoliko košarkaš Partizana danas sastavi dobitni plemeniti listić.

Srećno Đorđe i da pogledamo kako si odigrao nedeljni tiket…

Prva utakmica dolazi sa Ostrva, NJUKASL – ARSENAL. Svrake su dobile tri utakmice u nizu, čak i Lester u gostima. Tobdžije imaju seriju od šest pobeda. Čak pet poslednjih međusobnih okršaja dobio je Arsenal, poslednja tri minimalcima. Istorija je na strani gostujućeg tima, 9:10:29.

“Smatram da će biti pogodaka, pokušaću sa igrom GG&3+”.

Centar Partizana sad se usmerio na Bundesligu, ŠALKE – DORTMUND. Međusobni odnos je približan, 17:22:13. Četiri poslednja okršaja okončana su nerešenim ishodima. Domaći su imali četiri trijumfa u nizu, ali ih je savladao Hamburger. Nakon katastrofe od Bajerna, 6:0, Dortmund se vratio pobedom nad Štutgartom od 3:0. Šalke zauzima drugu, gosti treću poziciju sa bodom manjka.

“Pošto nisam siguran ko će trijumfovati odigraću ponovo gol, gol, uz tri plus”.

Gagić je odabrao i dve utakmice sa "čizme", Serija A, MILAN – NAPOLI odnosno rimski derbi LACIO – ROMA. Napoli kaska za vodećim Juventusom uz četiri boda manjka, a Rosoneri se bore za izlazak u Evropu. Napolitanci imaju po dva remija i pobede, rivali su poslednje dve utakmice odigrali nerešeno. Nebeskoplavni i Vučica imaju po 60 poena. U Romi su još pod utiskom velikog trijumfa nad Barsom.

“Na Napoli igram dvojku uz gol, gol. U rimskom derbiju samo gol, gol”, konstatovao je Gagić za koga možemo napisati sledeće:

U mlađim kategorijama je nastupao za FMP, Superfund, Vojvodinu i Crvenu zvezdu. U decembru 2009. preselio se u Mornar iz Bara gde je i započeo seniorsku karijeru i za koji je nastupao do leta 2011. Sa Hemofarmom je iste godine potpisao trogodišnji ugovor, ali je nakon samo jedne sezone prešao u Partizan. Sa crno - belima je osvojio Jadransku ligu 2012/13, a takođe postao i prvak Srbije iste godine. Ubrzo je prešao u turski Gazijantep BB.

U avgustu 2015. je postao član Enel Brindizija, da bi krajem aprila 2016. prešao u ACB ligaša Kanarijas do kraja sezone. U julu 2016. postao je član beloruskog Cmoki-Minska. Sa njima se zadržao do 20. februara 2017. kada prelazi u turski Istanbul BB do kraja sezone. U septembru 2017. postao je igrač turskog Ješilgiresuna, ali je napustio klub 26. decembra 2017. godine. Početkom 2018. vratio se u Partizan. Sa crno -belima je osvojio Kup Radivoja Koraća 2018. godine pobedom u finalu nad Crvenom zvezdom u Nišu 81:75.

Bio je i član seniorske reprezentacije Srbije koja je nastupala na Evropskom prvenstvu u Sloveniji 2013. godine. Iste godine osvojio je i bronzanu medalju na Univerzijadi u Kazanju.

Kompanija MOZZART se ponaša kao sve društveno odgovorne kompanije. Inače, smo regionalni lideri u svojoj branši…

Učestvovali smo u akciji “Bitka za bebe” i donirali veći broj inkubatora srpskim porodilištima. Potom smo donirali aparate za ispitivanje sluha, takođe za naše najmlađe sugrađane.

Obnavljamo 100 košarkaških terena u Srbiji u akciji “100 terena za jednu igru”. Stigli smo do 56. igrališta. Na otvaranju čačanskog Želovog terena svečanost su uveličali Duda Ivković, Dragan Kićanović, Željko Obradović…

Doniramo sportsku opremu manjim klubovima iz cele Srbije i to u akciji „Novi dresovi za nove šampione“. Dva kompleta dobili su fudbaleri FK Ovčar iz Markovice.

Pomažemo naše zlatne vaterpoliste, rukometaše, džudiste, karatiste, paraolimpijce... Potom, košarku u Srbiji i regionu. Bili smo naslovni sponzori KLS lige Srbije, članovi sponzorskog pula ABA lige. Sponzorišemo i doniramo čačanske klubove Borac i Železničar. Pomažemo fondaciju “Podrži život”, subotičku “Kolevku”, fondaciju “Budi human”…

Nastavljamo sa akcijama o kojima smo govorili. Novost je donacija televizora s naših uplatno-isplatnih mesta koje ćemo rasporediti u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Humanitarni tiket u podne kompanije MOZZART ima i 115. dobitnika tačnije dobitnicu Marušku Topalović koja nam je pomogla da stignemo do donirane cifre od 6.587.560 dinara.

I da podsetimo...

Ukoliko prođe humanitarni tiket našeg dobrotvornog kladioca Đorđa Gagića dobitak će biti doniran i za Dom za starija lica TREĆE DOBA, Kozarska Dubica, u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Ned 15:30 3021 NEM 1 Schalke - Dortmund ug 3+ 1,75 Ned 14:30 2014 ENG 1 Newcastle - Arsenal tgg gg3+ 1,82 Ned 15:00 1011 ITA 1 Milan - Napoli kmb 2&gg 3,60 Ned 20:45 1015 ITA 1 Lazio - Roma tgg gg 1,55 Ukupna kvota 17,77

PIŠE: Đurđe MEČANIN

