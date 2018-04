Đuro Ostojić (Bar, 17. februar 1976) je bivši crnogorski košarkaš. Igrao je na poziciji centra.Ostojić je seniorski debi imao u dresu Mornara, a kasnije je igrao i za Budućnost i Lovćen. Godine 2001. prelazi u Partizan gde je stekao afirmaciju i stigao do reprezentacije. Nakon odlaska iz crno-belih igrao je dve godine za španski Breogan, a potom i za Bešiktaš, PAOK, Gravlen, a poslednje godine karijere je odigrao u grčkom Paneliniosu.

Sa reprezentacijom Srbije i Crne Gore nastupao je na Evropskom prvenstvu 2003. i na Olimpijskim igrama 2004. godine. Uz Budućnosti iz Podgorice osvojio je prvenstvo SR Jugoslavije:1998/99, a zatim i Kup Jugoslavije:1998. Sa beogradskim Partizanom uzeo je prvenstvo SR Jugoslavije 2001/02, 2002/03. Prvenstvo Srbije i Crne Gore 2003/04, i Kup Jugoslavije 2002. godine.

Trenutno, uz braću Pavićević, jedan je od ključnih ljudi u Mornaru iz Bara koji je ove godine uspeo da odigra polufinalnu seriju ABA lige, ali je poražen sa 2:1 od Crvene zvezde.

ODIGRAJ TIKET ĐURA OSTOJIĆA

Zajedno sa Đurom krećemo u današnje dobrotvorno tipovanje. Na tiketu su se našle dve revanš utakmice četvrt finala Lige šampiona. Prvi meč je duel BAJERN – SEVILJA. U prvom duelu u Španiji Bavarci su slavili sa 2:1 i sad tu prednost moraju i da sačuvaju. U poslednjih pet duela klub iz Minhena je pored četiri pobede imao i kiks sa Lajpcigom. Sevilja je iznenadila Barsu uspevši da odigra nerešeno, ali je potom izgubila od Selte, 4:0. Statistika međusobnih okršaja je više nego skromna, samo poslednji susret.

“Bajern će postići po gol u oba poluvremena, Tm1 12gg”.

Iz elitne lige stiže i druga utakmica koju je odabrao naš plemeniti kladilac, REAL MADRID – JUVENTUS. Madriđani su bili više nego sigurni u prvoj utakmici u Torinu koja je okončana sa 3:0 za goste. Kraljevski niz trijumfa prekinule su Jorgandžije odigravši 1:1 u gradskom derbiju. Stara dama je imala pozitivan niz koji je prekinuo Real, ali ga je nastavila trijumfom nad Beneventom, 2:4. Međusobni skor je ujednačen 5:2:6 u korist gostiju.

“Nešto me vuče da će Juve da se revanšira za minuli poraz pa kombinujem iks, dva i dva plus, X2&2+”.

Đuro se okrenuo Superligi Švajcarske gde će oružja ukrstiti BAZEL i CIRIH. Domaći sastav ima suficit od dvanaest bodova u odnosu na goste, a sigurno će želeti da sačuva poziciju dva. Bazel je poslednjeg dobio sastav Lugana, pre toga imao je remi u derbiju sa liderom. Cirih je ostvario dva remija u poslednjim duelima. Međusobni skor glasi, 37:16:8 i ubedljivo je na strani domaćih.

“Bez dileme igram jedinicu pojačanu golovima, tri plus, 1&3+”.

I za kraj čelnik Mornara ide na Ostrvo, Čempionšip, VULVERHEMPTON – DERBI. Duel prvoplasiranog i petoplasiranog sastava, ali lider je obezbedio čelno mesto. Vukovi su u nizu od sedam utakmica bez poraza. Derbi je bez primljenog gola rešio svoja dva poslednja susreta. Međusobni skor je 11:8:6.

“ Vukovi će postići dva i više golova, ali će i Derbi dati makar jedan gol na meču, Tm1 2+&gg”.

Našeg plemenitog gosta delimično smo upoznali sa društveno odgovornim poslovanjem kompanije Mozzart u minuloj i ranijim godinama. Naravno da pored „Humanitarnog tiketa u podne“ kompanija MOZZART priređuje i niz drugih plemenitih akcija. Akcija na koju smo posebno ponosni je akcija „100 terena za jednu igru“ u kojoj obnavljamo 100 košarkaških igrališta širom Srbije. Prvo se podsećamo na obnovljeno i svečano otvoreno Želovo igralište, 50. po redu, čijoj svečanosti su prisustvovali Duda, Kićan, Žoc…Obnovljeno je i svečano otvoreno 54. košarkaško igralište i to u čast naših sjajnih reprezentativaca, ali i Novi Pazar je dobio teren Mirsad Jahović. To je bilo 55. obnovljeno i otvoreno košarkaško igralište, ali nakon Novog Pazara i Novi Sad se ponovio sa obnovljenim igralištem Milan Gurović, 56. po redu, idemo do 100. obnovljenog košarkaškog terena!

Potom sledi akcija „Novi dresovi za nove šampione“ u kojoj doniramo sportsku opremu klubovima iz cele zemlje, klub malog fudbala Borac iz Čačka dobio je dve garniture MOZZARTOVE opreme, potom i juniorski tim užičke Slobode, odbojkaši iz Obrenovca, FK Ovčar iz Markovice…

Pomažemo humanitarne fondacije "Podrži život", "Budi human", subotičku "Kolevku", srpske paraolimpijce, vaterpoliste, rukometaše, karatiste, džudiste, košarkaše…

Kad smo kod košarke pomagali smo i pomažemo košarku u Srbiji i regionu, klubove iz Čačka Borac i Železničar. Bili smo naslovni sponzori KLS lige Srbije, članovi sponzorskog pula ABA lige. Učestvovali smo u akciji „Bitka za bebe“, MOZZART je porodilištima donirao prvo veliki broj inkubatora, a potom i aparate za proveru sluha kod naših najmlađih… Pomenimo plemenite kladioce koji su ostvarili dobitke od 100.000 i više dinara. To su: Vanja Bulić, Momčilo Bajagić, Uroš Tripković, Radomir Antić, Vojin Ćetković, Vojkan Borisavljević, Zdravko Čolić, Jovan Maljoković, Nenad Stojmenović, Sara Sakradžija, Milan Caci Mihailović, Miloš Teodosić, Danica Ristovski, Dimitrije Ilić, Marko Tejić, Srđan Vasiljević i Milica Mandić. Dakle, sedamnaest članova kluba 100.000.

Informacija bitna za Republiku Srpsku…

Ukoliko prođe humanitarni tiket našeg gosta Đura Ostojića, dobitak će biti doniran i za JU Gerontološki centar BANJA LUKA u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sre 20:45 2113 ENG 2 Wolverhampton - Derby tm1 2+&gg 3,10 Sre 18:45 3371 ŠVA 1 Basel - Zurich kmb 1&3+ (-) 2,05 Sre 20:45 6409 LŠ Bayern - Sevilla tm1 12gg 1,58 Sre 20:45 6410 LŠ Real Madrid - Juventus kmb X2&2+ (4.5) 2,45 Ukupna kvota 24,60

* Kvote prikazane u rubrici, bile su aktuelne u trenutku tipovanja i podložne su promenama

PIŠE: Đurđe MEČANIN

Djurdje.mecanin@mozzartbet.com