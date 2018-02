Humanitarni tiket u podne: Ilija Stolica tipuje za Udruženje roditelja - staratelja dece lečene od raka Čika Boca

Naš današnji plemeniti kladilac Ilija Stolica je započeo fudbalsku karijeru u FK Zemun. Njegovu igru je zapazio španski klub Ljeida, tako da 1998. prelazi u redove ovog kluba. Španiju je zamenio našim domaćim crno-belim klubom iz Beograda. Posle provedene jedne sezone u Partizanu, odlazi u FK Zemun gde je u sezoni 2001/2002. važio za najboljeg strelca Prve lige. Posle Zemuna nastupao je za ukrajinski Metalurg Donjeck gde je odigrao 20 ligaških utakmica i postigao pet golova.

U Srbiju se vratio 2005. godine na pozajmicu OFK Beogradu, da bi potom započeo karijeru u Sent Trojdenu iz Belgije, a posle dve godine je igrao u dresu Monsa. Belgiju je zamenio Grčkom kada je 2009. pristupio OFI Kritu. U podgoričkoj Budućnosti je zaigrao 2010, da bi nekoliko meseci kasnije potpisao ugovor sa New Engand Revolutionom. Igrao je i za F.C. New Yourk. U reprezentaciji je igrao u periodu od 1997-2002. godine. Trenerskim pozivom je počeo da se bavi 2014. godine. Danas je trener novosadske Vojvodine.

Evo kako je današnji plemeniti kladilac sastavio dobrotvorni listić za “Čika Bocu”.

ODIGRAJ TIKET ILIJE STOLICE

Prva utakmica dolazi sa Ostrva, osmina finala FA kupa, ČELSI - HAL. Plavci igraju po sistemu toplo - hladno, ali su VBA savladali sa 3:0. I za Hal se može isto reći. Naravno da je statistika međusobnih utakmica na strani Čelsija, 9:2:0.

“Očekujem veći broj golova i igram četiri plus”, kaže za Mozzart Sport Ilija Stolica.

Strateg Lala sad je odabrao utakmicu iz Belgije, TROJDEN - ANDERLEHT. Gosti su čak 25 puta slavili nad rivalom koji je ostvario znatno manje pobeda, devet, uz sedam remija. Anderleht je treći i niz nerešenih utakmica prekinuo je porazom. Gent je sa 3:0 savladao Trojden.

“Očekujem pobedu gostiju pa igram dvojku”.

Iz Belgije Stolica je skoknuo do Francuske, meč između MONAKA i DIŽONA. Kneževi su izgubili trku sa PSŽ-om za čelnu poziciju, ali se bore da sačuvaju mesto broj dva. Dižon je ostvario dve pobede u poslednje dve utakmice. Monako ima niz od remija i tri trijumfa. Istorija kaže 4.2:0.

“Monako svakako pobeđuje, a ja očekujem da će doći prelaz iz jedan u jedan”.

I današnji plemeniti kladilac humanitarni tiket je zaključio utakmicom iz Holandije, VENLO - GRONINGEN. Međusobni skor je na strani gostiju, 2:4:7. U poslednjih pet mečeva Venlo ima po dve pobede i remija. Groningen je remizirao na poslednjem meču i to bez pogodaka.

“Verujem u Venlo i igram keca za Čika Bocu”.

Pre nego što zaključimo današnje plemenito tipovanje da se u par rečenica podsetimo društveno odgovornog poslovanja kompanije MOZZART.

Pomogli smo mnogim mladim naučnicima, studentima, ali i mnogima drugima kojima je pomoć bila neophodna. Srbija je ove godine po prvi put imala predstavnike na prestižnom međunarodnom turniru mladih fizičara u Singapuru, a odlazak na put mladih naučnika omogućila je, između ostalih, i kompanija Mozzart. Svakog meseca izdvajamo značajna sredstva za neprofitne sportske organizacije, mala sportska udruženja i neafirmisane pojedince…

Osim toga, KLS, ABA liga, KK Železničar i Paraolimpijski komitet Srbije nalaze se na listi partnera naše kompanije. Na godišnjem nivou Mozzart podržava rad fondacija „Podrži život“ i „Budi human“, a kroz akciju „Humanitarni tiket u podne – poznati tipuju“ na više od 50 adresa stiglo je tačno 5.931.860 dinara donacija, čime je pomognut rad mnogih organizacija. Osim primarnog cilja i pružanja pomoći onima kojima je ona najpotrebnija, kompanija Mozzart je zajedno sa poznatim ličnostima učinila dodatno vidljivim rad velikog broja organizacija, institucija i fondacija.

Važna informacija za Republiku Srpsku!

Takođe, ukoliko prođe humanitarni tiket našeg gosta Ilije Stolice, dobitak će biti doniran i za Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju BUDUĆNOST, Derventa, u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pet 20:30 1810 BEL 1 St.Truiden - Anderlecht ki 2 2,45 Pet 21:00 2052 ENFAK Chelsea - Hull ug 4+ 2,20 Pet 20:45 5006 FRA 1 Monaco - Dijon pk 1-1 1,73 Pet 20:00 1601 HOL 1 VVV Venlo - Groningen ki 1 2,15 Ukupna kvota 20,05

*Kvote prikazane u rubrici, bile su aktuelne u trenutku tipovanja, i podložne su promenama

PIŠE: Đurđe Mečanin

djurdje.mecanin@mozzartbet.com