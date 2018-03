U današnjem, 660. Humanitarnom tiketu u podne koji priređuje, u sklopu svog društveno odgovornog poslovanja, kompanija MOZZART gostuje poznati odbojkaški trener Jovo Caković.

Viši je sportski trener odbojke (Sportska Akademija Beograd), takođe i ekonomista (Viša poslovna škola Novi Sad).

Otac je dve devojčice Dunje godina i Jovane . Radi u OK “Jedinstvo” iz Stare Pazove od 2012. godine, a u malom sremskom mestu i živi sa svojom porodicom

Tokom igračke karijere nastupao je od 1994-1999. OK “Fap Livnica” Prijepolje, potom 1999-2003. OK “Spartak” Subotica, 2003-2004. OK “ Borac” Starčevo, 2004-2005. OK“Harttberg”Bundesliga Austrija, 2005-2006. OK “Banat” Vrsac, 2006-2007. OK “Amstetten” Austrija.

Trenerska karijera krenula je iz rodnog Prijepolja, 2008-2010. OK “Putevi-Trendtex”, te slede 2010-2012. OK “Varadin” Petrovaradin, 2012-2013. OK “Jedinstvo” Stara Pazova, muškarci, 2013-2018. OK “Jedinstvo” Stara Pazova, žene.

Selektor je kadetske reprezentacije Srbije od 2014 godine.

Pomoćni trener seniorske reprezentacije Srbije na Svetskom prvenstvu u Italiji 2014. godine, a 2015. je vicešampion Evrope sa kadetkinjama. Osvajač je mnogih Balkanijada, a učesnik je tri evropska i tri svetska prvenstva.

Trenerski uspesi: 2008/2009 ulazak iz Druge lige zapad u Prvu ligu OK "Putevi-Trendetex”, 2009/2010 ulazak iz Prve lige u Superligu sa ekipom OK “Varadin”, 2012/2013 ulazak iz Prve lige u Superligu sa ekipom Jedinstvo, muškarci i 2013-2018 uvek u prve četiri ekipe u nacionlnom prvenstvu, a i 2015/16 i 2016/17 učesnik svih nacionalnih finala. Osvajač Superkupa i Kupa Srbije u sezoni 2016/17.

Caković će uz pomoć kompanije MOZZART pokušati da pomogne Dijabetološkom savezu Srbije.

ODIGRAJ TIKET JOVA CAKOVIĆA

Evo kako je sastavio plemeniti listić naš gost...

Krenuo je od Premijer lige gde je izdvojio dve utakmice, KRISTAL PALAS – LIVERPUL i MANČESTER JUNAJTED – SVONSI. Palas se bori za opstanak u eliti, a gosti da sustignu drugoplasirani Junajted. Liverpul je petardom isprašio Votford. Istorija na prvom meču glasi 7:3:10, a Mančester je devet puta uzeo bodove današnjem rivalu. U pozitivnom nizu Đavola isprečila se samo Sevilja koja je pobedila. Svonsi je svoj poslednji duel izgubio od Totenhema.

“Na Liverpul igram dvojku, na Junajted tri plus”.

Selektor kadetske reprezentacije Srbije sad se okrenuo duelima iz Bundeslige, LEVERKUZEN – AUGZBURG i derbiju BAJERN – DORTMUND. Bajer je bolje plasiran jer ima devet bodova više od rivala. Dobio je minuli meč, a gosti su izgubili. Lider i budući šampion dočekuje Borusiju koja želi na mesto broj dva. Dortmund ima niz od tri pobede, Bajer iznenađujući poraz od RB Lajpciga. Bajern je skoro dva puta više trijumfovao u međusobnim okršajima, ima 33 pobede.

“Na Leverkuzen igram jedinicu, na meču Bajern – Dortmund očekujem golove, tri plus”.

I još dva duela za kraj plemenitog tipovanja, DIŽON – MARSELJ odnosno PSV – BREDA. Olimpik je treći, ali je dozvolio poraz na Veledromu od Liona. Dižon je u super seriji, četiri remija i trijumf. Međusobni skor je 1:1:3. Kod Holanđana vodeći PSV dočekuje Bredu koja se bori za rang. PSV je poslednji meč dobio, ali je pre toga Vilem trijumfovao sa 5:0. Istorija je na strani domaćih 26:9:10.

“Na Olimpik ću pokušati sa dvojkom, na Holanđane gađam tri plus”.

Naravno da pored „Humanitarnog tiketa u podne“, u kome smo imali 114. dobitnika i donirali ravno 6.497.460 dinara, kompanija MOZZART ima niz društveno odgovornih akcija. To su: „100 terena za jednu igru“ u kojoj obnavljamo 100 košarkaških igrališta širom Srbije. Nakon Novog Pazara i Novi Sad se ponovio sa obnovljenim igralištem Milan Gurović, 56. po redu. Idemo ka 100. obnovljenom terenu.

Potom sledi akcija „Novi dresovi za nove šampione“ u kojoj doniramo sportsku opremu klubovima iz cele zemlje.

Pomažemo naše zlatne vaterpoliste, rukometaše, džudiste, karatiste, paraolimpijce... Potom, košarku u Srbiji i regionu. Bili smo naslovni sponzori KLS lige Srbije, članovi sponzorskog pula ABA lige. Sponzorišemo i doniramo čačanske klubove Borac i Železničar. Pomažemo fondaciju “Podrži život”, subotičku “Kolevku”, fondaciju “Budi human”…

Nastavljamo sa akcijama o kojima smo govorili. Novost je donacija televizora s naših uplatno-isplatnih mesta koje ćemo rasporediti u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Prilika je da pomenemo plemenite kladioce koji su u dobrotvornom listiću ostvarili dobitke od 100.000 i više dinara. To su: Vanja Bulić, Momčilo Bajagić, Uroš Tripković, Radomir Antić, Vojin Ćetković, Vojkan Borisavljević, Zdravko Čolić, Jovan Maljoković, Nenad Stojmenović, Sara Sakradžija, Milan Caci Mihailović, Miloš Teodosić, Danica Ristovski, Dimitrije Ilić, Marko Tejić, Srđan Vasiljević i Milica Mandić.

Važna informacija za Republiku Srpsku!

Takođe, ukoliko prođe humanitarni tiket našeg gosta Jove Cakovića dobitak će biti doniran i Domu za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja Rada Vranješević Banja Luka u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

* Kvote prikazane u rubrici, bile su aktuelne u trenutku tipovanja i podložne su promenama

PIŠE: Đurđe MEČANIN

Djurdje.mecanin@mozzartbet.com