Mihailo Pavićević je rođen 15. marta u Baru. Crnogorski je košarkaški trener. Trenutno radi u Mornaru iz Bara. Poznat je po radu u Crvenoj zvezdi sa kojom je osvojio titulu 1998. godine. Veći deo svoje igračke karijere proveo je u rodnom Baru igrajući za Mornar. U dva navrata je igrao i za Budućnost iz Podgorice, da bi igračku karijeru završio u Omoniji iz Nikozije.

Trenersku karijeru je započeo odmah nakon prestanka igračke. Punih sedam godina trenirao je matičnu ekipu Mornara. Prvu veću ulogu dobio je u Crvenoj zvezdi 1997. godine. Međutim, zbog lošeg početka uprava ga smenjuje Amerikancem Ludvigom. Ipak, u finalu plej-ofa se vraća u Crvenu zvezdu sa kojom uspeva da osvoji naslov prvaka Jugoslavije. Nakon toga značajne rezultate imao je u Finskoj. Kao prvi trener ekipe Honka osvojio je pet nacionalnih titula i uspeo da promoviše nekoliko značajnih finskih košarkaša kao što je Kaponen i drugi.

Od 2013. godine je trener kineskog kluba Liaoninga, sa kojom je već u prvoj sezoni uspeo da se plasira u finale plej-ofa. Ipak, u finalu bila je bolja ekipa Pekinga. Od 2011. do 2014. godine bio je trener crnogorske reprezentacije do 20 godina.

Ove godine zajedno sa bratom Đorđijem Pavićevićem ostvario je sjajne rezultate u ABA ligi. Mornar iz Bara je do finala delio samo jedan meč koji je dobila Crvena zvezda. I pored poraza u trećoj polufinalnoj utakmici Jadranske lige u Mornaru mogu biti prezadovoljni učinkom u minuloj sezoni.

ODIGRAJ TIKET MIHAJILA PAVIĆEVIĆA

Kada su braća Pavićevići u pitanju ekspert za tipovanje je Đorđije koji je pomogao starijem bratu u sastavljanju današnjeg dobrotvornog listića.

Krenuli su od Južne Amerike, Copa Libertadores, KOLO KOLO – DELFIN. Čileanci i Ekvadorci u grupi B imaju po bod. Uspeli su da samo jednom odigraju nerešeno. Domaći su dobili svoj poslednji meč u nacionalnom prvenstvu, Delfin je nakon dva trijumfa doživeo poraz.

“Pokušaću sa kombinacijom, jedinica i tri plus”.

Drugi par takođe dolazi iz Amerike, RIVER PLATA – SANTA FE. U grupi D tri kluba imaju po poen, među njima i ova dva rivala. Argentinci nisu doživeli poraz na sedam utakmica u nizu. Kolumbijci su zaređali sa porazima i trijumfima. Međusobni skor nam neće pomoći jer glasi, 1:1:1.

“Ista kombinacija, 1&3+”.

Pavićevići su se vratili na Stari kontinent i odigrali na sve četiri utakmice Lige Evrope. LACIO – SALCBURG. Rimljani na poslednjih pet duela nemaju poraz. Poslednji susret okončali su sigurnom pobedom od 6:2. Austrijanci su u strašnoj seriji, šesnaest utakmica nisu izgubili. Na poslednje tri nisu primili gol. Istorija je na strani gostujućeg sastava, 0:0:0.

“Očekujem da oba tima daju po pogodak, GG”.

Mihailo je sad skoknuo do Pirineja, ATLETIKO – SPORTING. Madriđani su savladali Deportivo sa 1:0, poraženi su od Viljareala, ali su pre toga imali niz trijumfa. Kod Portugalaca se između niza trijumfa umetnuo i po neki poraz. Poslednji u samoj završnici od Brage. Klubovi su dva puta odigrali međusobne utakmice nerešeno.

“Zbir golova u nastavku utakmice biće najmanje dva”.

Ostrvo je sledeća destinacija na plemenitom listiću. ARSENAL dočekuje CSKA. Skor je na strani Moskovljana, 0:1:1. Tobdžije su nanizale četiri pobede u nizu. Gosti su poraženi od Liona pa su usledile takođe četiri pobede.

“Za ovaj meč predviđam gol, gol uz 3+”.

I na kraju poslednja utakmica iz Lige Evrope, LAJPCIG – MARSELJ. Ekipe se nisu nadmetale. RB je u pozitivnom nizu, čak je savladao I veliki Bajern. Olimpik je uglavnom u pobedničkom zanosu, jedino je Lion bio bolji.

“U drugom poluvremenu oba tima će dati po gol”.

I da Vas podsetimo na neke od MOZZART-ovih društveno odgovornih akcija. “Novi dresovi za nove šampione” je akcija u kojoj doniramo sportsku opremu klubovima iz cele zemlje. Fudbalski klub Ovčar iz Markovice poslednji je dobio dve garniture sportske opreme. Pomažemo humanitarne fondacije Podrži život, Budi human, subotičku „Kolevku“, srpske paraolimpijce, vaterpoliste, rukometaše, karatiste, košarkaše…

Kada smo kod košarke pomagali smo i pomažemo košarku u Srbiji i regionu, klubove iz Čačka Borac i Železničar. Učestvovali smo u akciji “Bitka za bebe”, Mozzart je porodilištima donirao prvo veliki broj inkubatora, a potom i aparate za proveru sluha kod naših najmlađih…

Važna informacija za Republiku Srpsku!

Ukoliko prođe humanitarni tiket našeg dobrotvornog kladioca Mihaila Pavićevića dobitak će biti doniran i za Dom za lica sa invaliditetom Višegrad, u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pet 00:15 6460 COPAL Colo Colo - Delfin kmb 1&3+ (-) 2,45 Pet 00:15 6459 COPAL River Plate - Santa Fe ug 3+ 1,95 Čet 21:05 6501 LE RB Leipzig - Olympique Marseille tgg 2gg 3,10 Čet 21:05 6502 LE Arsenal - CSKA tgg gg3+ 2,35 Čet 21:05 6503 LE Atl.Madrid - Sporting 2ug 2+ 2,15 Čet 21:05 6504 LE Lazio - Salzburg tgg gg 1,73 Ukupna kvota 129,45

* Kvote prikazane u rubrici, bile su aktuelne u trenutku tipovanja, i podložne su promenama

