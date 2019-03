Danas čekamo MOZZART kvotu 5,68! Da li je mnogo ili malo, zavisi samo od igračkih apetita, odnosno od načina na koji razmišljate. Novinar Miloš Lazić, smatra da je upravo ovaj koeficijent prava mera aktuelnih dešavanja na kvalifikacionim mečevima za EURO 2020.

Pitali smo poznatog radijskog i televizijskog novinara za koga tipuje, odnosno kakav osećaj ima pred učešće u najjačoj rubrici plemenitog tipovanja u svetu klađenja?

“Ovo mi je prvi put da sastavljam tiket u životu i voleo bih da prođe, jer celokupnu sumu namenjujem najvećem borcu koga poznajem - Mariji Lajšić, koja boluje od delimične cerebralne paralize zbog čega ceo život provodi u kolicima. Udata je za Darka, ima i ćerkicu Dariju koja im je uzeta jer nisu u dobroj materijalnoj situaciji da bi mogli da odgajaju dete”…

Plemenito od rođenog Kragujevčanina! Pa da vidimo kako sve to kroz bet anailizu izgleda, naravno uz svesrdnu želju za prolazak tiketa s kojim nameravamo da stavimo dodatni plus na do sada doniranih 11.207.320 MOZZART dinara, ostvarenih putem prolaznih 157. “Humanitarnih tekata u podne”.

Krećemo od meča BIH – JERMENIJA. Bosanski reprezentativac Samir Memišević izjavio je da selekcija Roberta Prosinečkog ne bi trebalo previše da se muči, te da je apsolutno kvalitetnija i bolja od Jermenije. Inače bosanska odbrana fantastično se snalazila do sada. Ne čudi podatak po kom je Španija jedina u poslednje vreme uspela prijateljski da ih dobije, uz šta se treba setiti poslednjeg primljenog gola na zvaničnoj utakmici pri pobedi nad Severnom Irskom u Ligi nacija još u septembru prošle godine. Jermenija je poslednju utakmicu odigrala s X ishodim protiv Lihtenštajna, i teško je uporediva po kvalitetu sa BiH.

“Na prvom paru igram 3+”.

Prelazimo odmah na susret ŠPANIJA – NORVEŠKA. Španci su željni da ponovo preuzmu glavnu ulogu na svetskoj fudbalskoj pozornici posle šokantne eliminacije od strane Rusa na proteklom Mundijalu. U grupi A Lige nacija našli su se na drugom mestu iza Engleske. Norvežani su završili na prvom mestu u trećoj grupi Lige C. Međutim, čak i u grupi pored Bugarske, Kipra i Slovenije uspeli su da postignu samo šest golova na sedam utakmica. Španija je dobila prethodni susret odigran 2003. i tada je kao gost slavila sa 3:0.

„Čist fiks, odnosno kladilačim žargonom kec na Španiju“, poručuje MOZZART svetu voditelj Naksi radija koji nam reče da ga uzbuđenje pred mikrofonom i sada drži kao i u studentskim danima kadada je na FPN-u stajao pred mikrofonom u radio emisji „Slušaonica 6“.

Vratimo se bet analizi, odnosno utakmici LIHTENŠTAJN – GRČKA. Selekcija Lihtenštajna jako loše je odigrala u Grupi 4 Lige nacija. Dobio je ovaj sastav jedino Gibraltar, pa Grčka deluje kao nepremostivo jak rival. Inače, Grci su igrali šareno, ali sećanje na pobede protiv Mađara i Estonaca ukazuju na neuporediv odnos snaga dve suprostavljene selekcije.

„Dvojka na Grčku“, rekao je naš gost.

Pratimo i meč GRUZIJA – ŠVAJCARSKA. Razlika u kvalitetu ovde je više nego očigledna. Švajcarska je zauzela prvo mesto u drugoj grupi A Lige Nacija, dok je Gruzija na čelu grupe D pored Kazahstana, Letonije i Andore. Švajcarci su iza sebe ostavili Belgiju i Island. Dve selekcije srele su se dva puta u poslednje dve decenije. Jedan od ovih duela završen je bez golova, dok je drugi Švajcarska dobila sa 4:1.

“Ponovo dvojka, ovoga puta na Sajdžije”…

Za kraj, idemo na utakmicu ITALIJA – FINSKA. Neučestvovanje Italijana na Mundijalu bio je šok za fudbalsku javnost, a eventualno propuštanje EP bio bi za njih ravan katastrofi. U grupi 3 Lige A zauzeli su drugo mesto iza Portugalije i ispred Poljske. Finci su zasluženo osvojili prvo mesto u Ligi C ispred Mađarske, Grčke i Estonije. Ipak, Italija i to na svom terenu sasvim je druga priča. Finci ih nikada nisu savladali, a Italijani su dobili prethodnih šest duela, od kojih poslednja četiri bez primljenog gola.

“Jedinicu dodeljujem Azurima, i tako zaključujem svoje prvo kladilačko iskustvo”, reče naš današnji gost koji je shodno novinarskoj profesiji nadalje pričao o sebi.

“Moja druga novinarska strana, odnosno obaveza kaže da nekada mora da se radi i ono što ne voli… Istina, ne oblače mi se košulja i sako, ali ima to i svoju lepšu stranu, jer se pirtom čini ono što voli kada pred objektivom govorim o putovanjima i turizmu. To je nešto čime se bavim četiri godine u okviru jedine turističke televizijske emisije u Srbiji - Otvorite atlas”.

Tako o svom poslu priča naš gost, koji je još jednom podvukao želju da pomogne Mariji Lajšić, i njenom suprugu Darku, koji se bore za svaki trenutak života s neizmernom ljubavlju prema ćerkici koja živi u hraniteljskoj porodici.

Sada stavljamo tačku na ovaj deo priče uz obaveštnje da je naš današnji gost, Miloš Lazić bio veoma zadovoljan učinkom kompanije MOZZART na polju humanog – plemenitog rada. Rekli smo mu da nastavljamo akscije „100 terena za jednu igru“, ali i „Novi dresovi za nove šampione“. Nesmanjenim entuzijazmom pomažemo sve naše sportske sredine, bolnice, ustanove raznog tipa, i tako redom. Idemo dalje, jer to je suština kompanijske vizije koja želi više od onoga što drugi smatraju možda i nemogućim.

DONELI SMO TAKVE ODLUKE, a Miloš, šta još od njega želimo da uradi danas? Pitali smo ga kome namenjuje dobitak na posebnom listiću namenjenom za Republiku Srpsku?

PLEMENITI BET INFO – REPUBLIKA SRPSKA

Miloš Lazić će na plemenitom tiketu u RS, s istom igračkom kombinacijom kao i u Srbiji potencijalni dobitak proslediti na adresu Domu za starija lica iz Prijedora. MOZZART kvota je dakle ista, i iznosi 5,68, a potencijalni dobitak zaračunat je na osnovu svakodnevne kompanijske uplate od 50 konvertibilnih maraka.

* Kvote prikazane u rubrici, bile su aktuelne u trenutku tipovanja, i podložne su promenama

PIŠU: Miloš MILIĆ i Đurđe MEČANIN