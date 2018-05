Sećate li se pitanja postavljenog Duletu Saviću u antologijskom filmu „Munje“? Glasilo je ovako:“E, Dule čuješ li se sa Šestićem“? Mi od scene s imenima Zvezdinih legendi od ovoga časa pravimo kladilački bestseler. MOZZARTOV odgovor na pitanje u rubrici “Humanitarni tiket u podne” glasi:”Da, čuli smo se sa Šestićem”…

Pozdravimo svi Zvezdinu legendu, Miloša Šestića koji tačno od podneva na kreč postavlja loptu kojom za pomoć SOS Dečjem selu u Sremskoj Kamenici direktno u rašlje gađa kvotu 10,73. MOZZART je kao i svakoga dana množi kompanijski doniranom uplatom od 10.000 dinara, s kojim dolazimo do potencijalno dobitne sume od 107.300 dinara, zadužene sa četiri veoma interesantna para.

Koliko znamo o našem današnjem gostu, Milošu Šestiću propitaćemo se nešto kasnije. On će pre tog dela naše rubrike odigrati kladilačku utakmicu u kojoj mu od sve snage, i iz sveg srca stežemo palčeve.

ODIGRAJ TIKET MILOŠA ŠESTIĆA

Miloš je krenuo od Čizme, odnosno od Serije A, u kojoj se sastaju JUVENTUS i VERONA.

Ovaj meč okarakterišimo kao juris lidera na fenjeraše. Juve vlada italijanskom elitom, budući da je do 38. kola zadužio svega tri poraza. Poslednji se odnosi na poraz od “uhode” sa druge pozicije na tabeli, ekipe Napolija. Domaćin ovoga susreta izgubio je pomenutu utakmicu 34. kola s minimalcem, dok Verona već šest mečeva u nizu niže kiks do kiksa. Kada na sve to dodamo da je Juve samleo Milan sa 4:0 u finalu Kupa Italije, postaje jasno ko se ovog meča više plaši.

“Nije pitanje da li će, nego s koliko golova će pobediti Juventus. Verujući u vođstvo domaćina već u prvih 45 minuta, odigraću 1-1&2+”, kaže za Mozzart Sport, Miloš Šestić koji u nastavku naše plemenite rubrike odlazi tamo gde ga i očekujemo.

Šampionska fešta, meta je slavnog fudbalera, sada skauta tima iz Ljutice Bogdana. Dakle, CRVENA ZVEZDA – VOŽDOVAC, utakmica je čiji rezultat je u takmičarskom smislu krajnje nebitan, budući da navijači više od fudbalske igre čekuju da vide podizanje šampijonskog pehara od strane pulena Vladana Milojevića. Crvena zvezda je u poslednja dva meseca nezaustavljiva, budući da je vezala devet pobeda, dok su Zmajevi sa Voždovca ovaj meč najavili pobedom nad Partizanom. Zbog svega toga, naravno najviše zbog proslave titule, očekjmo praznik fudbala na Marakani.

“Zvezdina titula mogla bi da bude proslavljena s golovima. Ja zato tipujem na čistu jedinicu i 3+ pride”, reče Šestić u kladilačkom raportu, pa krenu dalje.

Sve bolje od boljeg, jer u nastavku rubrike idemo na susret MANČESTER JUNAJTED – ČELSI. Osvajanje FA kupa, poslednja je šansa za oba tima da makar s nekim uspehom dođu do priznaja za zalaganje u ovoj sezoni. Crveni đavoli su bez šampionske titule od 2013, ali su u prethodne dve godine osvojili jedan FA, i jedan Liga kup pehar. Plavci su u sezonu ušli kao prvaci, ali nisu izborili plasman u Ligu šampiona, a izvesno je da bi ovo mogla bit ii poslednja utakmica menadžera Antonija Kontea.

“Dupla šansa, i golovi oba tima! Moglo bi biti napeto, zato igram 1X&GG“...

Miloš Šestić, plemenita tipovanja zaključuje utakmicom VILJAREAL – REAL MADRID. Madriđani će verovatno igrati u slabijem sastavu budući da se oštre za Ligu šampiona, što može dati šansu Viljarealu koji je u januarskom meču ovoga para slavio s minimalnom pobedom. Viljareal je na minulih pet utakmica kiksnuo jedino protiv Barse sa masivnih 5:1, dok je Realova mašinerija zadužila poraz od Sevilje, i dva X ishoda, ukoliko pored Primere u obzir uzmemo i sa 2:2 završenu utakmicu protiv Bajerna.

„Zatvorimo tiket sa još jednom 1X&GG partijom”, kaže Miloš Šestić za Mozzart Sport, a zatim šalje ličnu poruku.

“Smatram da partije koje biram u današnjoj igri imaju izvesne šanse za prolazak. Dakle, nisam tipovao hazarderski, već sasvim odmereno kako bih uputio pomoć na željenu adresu. Zahvaljum vam se na pozivu, biće ovo sem zbog Zvezdine titule i zanimljiv humanitarno-kladionički dan”, reče Šestić, a mi s pričom o njegovoj karijeri nastavljamo rubriku.

Recimo najpre da je naš današnji gost karijeru započino 1972. godine u Jedinstvu iz Stare Pazove, gde se zadržao samo dve godine a onda 1974. godine prelazi u Crvenu zvezdu. Za prvi tim Crvene zvezde debitovao je 24. aprila 1974. godine, protiv Olimpije, u Ljubljani. U dresu Crvene zvezde odigrao je 441 utakmicu i postigao 108 golova, osvojivši četiri titule prvaka zemlje (1977, 1980, 1981, 1984.) i jedan trofej kupa Jugoslavije (1982.). Bio je strelac prvog gola u finalu Kupa UEFA 1979. protiv Borusije iz Menhengladbaha. Poslednju utakmicu za Crvenu zvezdu je odigrao protiv Sarajeva devetog decembra 1984. godine. I danas je aktivan u FK Crvena zvezda.

U fudbalski klub Vojvodina došao je 1986. godine i sa Vojvodinom je uspeo za tri godine, od statusa drugoligaša da osvoji šampionsku titulu 1989. godine. Za Vojvodinu je odigrao 114 utakmica i postigao 32 gola.

Uz zaključak današnjeg izdanja “Humanitarnog tiketa u podne”, ističemo da je novac kroz našu akciju između ostalog doniran fondacijama Budi human, Podrži život, Institutu za majku i dete, KK Ikar, Domu u Veterniku, Tiršovoj, Zvečanskoj, Nurdoru, udruženju Život, Petnici, SOS Dečjem selu u Kraljevu, Zvončici, Udruženju Koš za sreću, Domu kulture u Ravnom selu, Spomenku iz Pančeva…

Naravno, pored „Humanitarnog tiketa u podne“ kompanija MOZZART ima niz društveno odgovornih akcija. To su: „100 terena za jednu igru“ u kojoj obnavljamo 100 košarkaških igrališta širom Srbije. Poslednji u nizu nalazi se na Adi Ciganliji, posvećen je najboljim srpskim košarkašicama, a nedavno ga je otvorila selektorka naše reprezentacije Marina Maljković.

Potom sledi akcija „Novi dresovi za nove šampione“ u kojoj doniramo sportsku opremu klubovima iz cele zemlje.

Važna informacija za Republiku Srpsku!

Takođe, ukoliko prođe humanitarni tiket našeg gosta Miloša Šestića, dobitak će biti doniran i Domu za starija lica, NATURA-Pale, u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sub 20:00 2704 SR1PF Crvena Zvezda - Vozdovac kmb 1&3+ 1,37 Sub 20:45 4008 ŠPA 1 Villareal - Real Madrid kmb 1X&gg 2,45 Sub 18:15 2051 ENFAK Man.Utd. - Chelsea kmb 1X&gg 2,80 Sub 15:00 1005 ITA 1 Juventus - Verona kmb 1-1&2+ 1,40 Ukupna kvota 13,16

* Kvote prikazane u rubrici, bile su aktuelne u trenutku tipovanja, i podložne su promenama

PIŠU: Miloš MILIĆ i Đurđe MEČANIN