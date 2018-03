Humanitarni tiket u podne: Neda Nikolić tipuje za lečenje Stefana Lazića, pionira FK Borac

Pozdravimo Nedu Nikolić, našu sjajnu frulašicu koja se ovoga podneva hvata u koštac sa kladilačkim izazovom za pomoć Stefanu Laziću, obolelom pioniru FK Borac iz Čačka. Naša Neda je danas na kvoti 9,61, verujući u pun pogodak koji bi postavio njeno ime na listu, do ovoga trenutka popunjenu sa 109. uspešnih kladilaca koji su hrabrim srcem tipovali za ukupnu od MOZZARTA doniranu sumu od 6.143.260,00 dinara…

Splet “sreće” u činjeničnoj nesreći hteo je da Stefanova opaka bolest bude potvrđena nakon preloma potkolenice 2017.godine, kada je golgeter Borca sa preko 200 golova u svojoj konkurenciji bio na probi u Crvenoj zvezdi. Pomenuti prelom potkolenice Stefanu je promenio sve, zapravo raspršio je dečačake fudbalske snove, a pomenuta, i pod znake navoda stavljena sreća odnosi se naprostu činjenicu: “Šta bi bilo da je sve ostalo na nalazimai biopsije obavljenoj godinu dana ranije, odnosno da Stefan nije doživeo povredu”?

Naime, prvobitnim nalazom iz 2016.je ustanovljeno da Stefan Lazić ne boluje od malignog oboljenja, pa je i lečenje s tim u vezi bilo neadekvatno situaciji koju on i njegovi bližnji preživljavaju u ovom momentu.

Stefanova porodicai FK Borac iz Čačka već su uputili apel za pomoć, pa je u cilju njegovog izlečenja odigrana humanitarna utakmica između KMF Borac i KMF Župski Rubin iz Prijepolja. Ni to nijebilo sve od Stefanovog Borca, koji je novac prikupljen prodajom ulaznica na utakmici Superlige Srbije, FK Borac – Radnički Niš, prosledio za lečenje svog mladog fudbalera.

Zebre su mu sa tog meča svom heroju poslale podršku, uz odličnih (1:1) sa veoma dobrom ekipom iz Niša, a danas se hvataju u koštac sa Građevinarima, što i Stefan Lazić pored tipova današnjeg “Humanitarnog tiketa” s nestrpljenjem prati.

RAČUNI ZA UPLATU POMOĆI ZA STEFANA LAZIĆA

SBERBANK: 285210512000017080.

INSTRUKCIJE ZA DEVIZNU UPLATU:

56a: Intermediary bank: SABRSI2X

SBERBANK BANKA D.D.

LJUBLJANA, SLOVENIJA

57A: Account with institution: SABRRSBG

SBERBANK SRBIJA AD

BEOGRAD, SERBIA

59: Beneficiary customer: RS35285210604000436193

DUŠKO(RADISAV) LAZIĆ

GRADSKO ŠETALISTE 049

Nakon nešto priče o želji koja ovoga podneva vodi našu gošću u plemenitom tipovanju, prelazimo na glavni meni! Evo i kako je tipovala Neda gledajući u kompletu ponudu MOZZART liste…

Naš 632. tiket započinjemo utakmicom Primere, VILJAREAL - ĐIRONA. Žuta podmornica u poslednje vreme igra po principu toplo-hladno, i polako, ali sigurno, kaska za vodećim timovima u Primeri. Moraće do kraja sezone dobrano da se pomuči ako želi da zadrži barem to šesto mesto koje vodi u kvalifikacije za Ligu Evrope. U goste im dolazi solidna ekipa Đirone, koja se nalazi dva mesta ispod, sa samo četiri boda zaostatka. To je tim koji igra odlično kod kuće, ali kome ne ide na gostujućim terenima.

,,Za početak ću staviti GG, deluje mi da može doći“.

Sada ćemo se osvrnuti na fudbal u našoj zemlji, tačnije na meč RADNIČKI NIŠ – PARTIZAN. Nišlije su možda i najprijatnije iznenađenje ove sezone, jer su se ulogorili tik iza večitih rivala. Oni su nakon niza trijumfa u prošlom kolu remizirali protiv Borca u Čačku, ali ni taj kiks ne umanjuje sjaj Radničkog. S druge strane, Partizan je razočarao brojne Grobare, jer igra jako loše ove godine. Trenutno vodeća Zvezda ima velikih 11 bodova prednosti, i kako sada stvari stoje, titula je za Crno-bele izgubljena.

,,Mora Partizan početi da pobeđuje, zato igram 2“.

Naredni meč na humanitarnom tiketu stiže iz Nemačke, gde će snagu odmeriti VOLFZBURG i BAJER LEVERKUZEN. Domaćin se nalazi u jako teškom položaju, jer ga samo bod deli od zone ispadanja, tako da mu predstoji velika borba za opstanak u Bundesligi. Da stvari budu još teže, u goste mu dolazi solidna ekipa Bajera, koja istina ne igra dobro u kontinuitetu, ali predstavlja ozbiljnog protivnika slabašnom Volfsburgu.

,,Ponovo ću odigrati GG, sigurna sam da ne grešim“.

Za kraj plemenitog tiketa analiziraćemo susret LESTERA i BORNMAUTA. Lisice već četiri kola ne znaju za reč pobeda, i skoro sigurno neće jesen dočekati u nekom od evropskih takmičenja. Ni gosti se ne mogu pohvaliti sjajnim rezultatima, ali su u poslednje vreme ipak više pobeđivali. Uzgred, prvi ovosezonski duel ovih timova završen je bez golova.

,,Ovde je sve jasno, Lester pobeđuje, zato igram 1“.

Par rečenica o Mozzartovom plemenitom radu…

Pored „Humanitarnog tiketa u podne“, kompanija MOZZART ima akciju „100 terena za jednu igru“ u kojoj obnavljamo 100 košarkaških igrališta širom Srbije. Nakon Novog Pazara i Novi Sad se ponovio s obnovljenim igralištem Milan Gurović, 56. po redu. Idemo ka 100. obnovljenom terenu!

Potom sledi akcija „Novi dresovi za nove šampione“ u kojoj doniramo sportsku opremu klubovima iz cele zemlje.

Pomažemo naše zlatne vaterpoliste, rukometaše, džudiste, karatiste, paraolimpijce... Potom, košarku u Srbiji i regionu. Bili smo naslovni sponzori KLS lige Srbije, članovi sponzorskog pula ABA lige. Sponzorišemo i doniramo čačanske klubove Borac i Železničar. Pomažemo fondaciju “Podrži život”, subotičku “Kolevku”, fondaciju “Budi human”…

Nastavljamo sa akcijama o kojima smo govorili. Novost je donacija televizora s naših uplatno-isplatnih mesta koje ćemo rasporediti u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Prilika je da pomenemo plemenite kladioce koji su u dobrotvornom listiću ostvarili dobitke od 100.000 i više dinara. To su: Vanja Bulić, Momčilo Bajagić, Uroš Tripković, Radomir Antić, Vojin Ćetković, Vojkan Borisavljević, Zdravko Čolić, Jovan Maljoković, Nenad Stojmenović, Sara Sakradžija, Milan Caci Mihailović, Miloš Teodosić, Danica Ristovski, Dimitrije Ilić i Marko Tejić. Dakle, petnaest članova kluba 100.000!

Evo i par rečenica o našoj današnjoj sjajnoj gošći.

Po završetku osnovne škole, upisala je srednju Muzičku školu „Kosta Manojlović“ u Smederevu, gde je započela saradnju sa drugom, kompozitorom Veljkom Nenadićem. Prvi solistički koncert su održali u svojoj školi, a nakon toga su nastavili sa nastupima i koncertima kako u Srbiji, tako i u Beču i Moskvi. Učenik je maestra Bore Dugića i svojom ljubavlju i posvećenošću prema muzici je zadobila i mesto u njegovoj knjizi „Traktat o fruli“.



Neda trenutno važi za najboljeg mladog frulaša Srbije, a to je i potvrdila nastupom na Saboru frulaša u Prislonici 2016. godine, gde je održala mini koncert i bila član žirija u kategorijama mladih frulaša. Iste godine osvojila je i prvo mesto na svetskom takmičenju Internet music competition u kategoriji tradicionalnih instrumenata, gde je dobila najveće ocene akademika iz Moldavije i Izraela.

Završnu godinu srednje škole pohađala je u Muzičkoj školi „Stevan Mokranjac“ u Kraljevu, gde je proširila svoj spektar instrumenata.

Neda svira frulu, flautu, kaval, gajde i saksofon, već ima jasno opredeljenje da svojom muzikom otvori nove kosmose i svog bića i sveta muzike. Tradiciju boji savremenošću, savremenom daje starinu, a kao i mnogi pripadnici milenijumske generacije – pomera granice. Ova talentovana devojka dodala je još jedan zvuk svem tom džezu. Upisala je etnomuzikologiju na FMU u Beogradu. Uzori su joj profesor Bora Dugić i Slobodan Trkulja.

Sad važna informacija za Republiku Srpsku!

Takođe, ukoliko prođe humanitarni tiket naše gošće Nede Nikolić , dobitak će biti doniran i JU Gerontološkom centru Banja Luka u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sub 14:30 2706 SRB 1 Radnicki N. - Partizan ki 2 1,70 Sub 13:00 4029 ŠPA 1 Villareal - Girona tgg gg 1,92 Sub 16:00 2020 ENG 1 Leicester - Bournemouth ki 1 1,90 Sub 15:30 3020 NEM 1 Wolfsburg - Leverkusen tgg gg 1,65 Ukupna kvota 10,23

* Kvote prikazane u rubrici, bile su dostupne u trenutku tipovanja, i podložne su promenama

