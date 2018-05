Seriju gostovanja muzičara i glumaca, Žike Milenkovića, Aljoše Vučkovića i Hristine Popović u „Humanitarnom tiketu u podne”, danas i sutra prekidamo učešćem košarkašice i košarkaša. Ovoga podneva na potezu je igrač FMP-a Radovan Đoković koji će potencijalni dobitak usmeriti ka obolelom dečaku Stefanu Laziću (15), pioniru čačanskog Borca kome je na put sportske karijere stao maligni mezenhimalni tumor potkolenice. Radovan igra za MOZZART desetku, kako se u kladilačkom žargonu može reći za tiket s okruglom kvotom 10,00, zaduženom s interesantnih pet parova na koju zaračunavamo stalni kompanijski ulog od 10.000 dinara po odigranom plemenitom listiću…

Po najnovijim informacijama medicinskog tima, s kojima je upoznat i Radovan Đoković kažu da je stručni tim lekara Instituta za ortopediju Banjica s uspehom operisao mladog fudbalera. Zahvaljujući doktoru Aleksandru Đorđeviću, Stefan je izbegao odlazak na intervenciju u Bolonju, ali to ne znači da se borba ne nastavlja. Naprotiv, pionir Borca trenutno je hospitalizovan na Institutu za onkologiju i radiologiju u Beogradu, a uz njega su naravno njegov klub, grad na Moravi, i FK Crvena zvezda koja je takođe pomogla lečenje momka koji je prelom potkolenice spletom srećno - nesrećnih okolnosti doživeo trenirajući na terenu našeg najvećeg stadiona.

Radovan Đoković, košarkaš FMP-a zato za MOZZART Sport kaže:” Pohvale plemenitosti nisu neophodne, jer one to ne traže, ali je primereno reći da me raduje to što Borac, Zvezda i ljudi dobre volje čine. To je dokaz da sport spaja, da nas čini empatičnijim u svakodnevici koja naizgled ne deluje ohrabrujuće. Zato i ja srcem s MOZZARTOM tipujem za malog Stefana”…

Tako kaže naš današnji gost, a mi fusnote ne stavljamo. Ni one nisu potrebne, ali se mora reći da se Raćo kraljicom igara zarazio još osnovnoj školi. Potom se učlanio u KK Zmaj, da bi u Mega Bemaksu proveo čak šest godina. Usledila je dobra sezona u OKK Beogradu koja ga je preporučila da Superligu, koja je u toku, odigra za FMP. Radovan pruža odlične partije, o čemu najbolje govori njegova statistika i minutaža na parketu.

Veliki je fan Liverpula, kako nam je kazao možda i zbog oca, a uvek će se rado sećati prvenstva Starog kontinenta kad je sa reprezentacijom do osamnaest godina uzeo srebrnu medalju.

Vreme je da Raćo sastavi, kako se nada, dobitnu kombinaciju i uz pomoć kompanije MOZZART pomogne mladom fudbaleru. Srećno!

ODIGRAJ TIKET RADOVANA ĐOKOVIĆA

Prva utakmica je revanš meč Lige Evrope između ATLETIKO MADRIDA i ARSENLA. Prvi duel okončan je remijem, 1:1. Jorgandžije imaju poslednja tri pozitivna ishoda, pre toga poraz od Sosijedada. Tobdžije igraju po sistemu toplo – hladno, uspeli su da izgube od Njukasla i Junajteda. Može se reći da je međusobni skor na strani gostujućeg sastava, 0:1:1. Možda je trenutak da Madriđani ostvare trijumf.

“Verujem u pobedu domaćeg tima, odigraću jedinicu”, kaže za Mozzart Sport Radovan Đoković.

Na plemenitom listiću košarkaša FMP –a našla se još jedna jedinica potpomognuta golovima. Reč je o duelu HELSINKI – LAHTI. Istorija kaže 31:15:14. Posle dva međusobna remija Helsinki je sa 3:0 savladao protivnika. Na poslednjih pet utakmica Helsinki je doživeo samo jedan poraz., ostalo su pozitivni ishodi. Lahti nije loš , ima učinak 2:2:1, takođe na poslednjih pet okršaja.

“Verujem da će doći kombinacija jedan uz dva plus, 1&2+”.

I svojevremeno Megino dete odabrao je jedan duel iz Slovenije, ALUMINIJ – OLIMPIJA. Gosti su blizu crvene zone dok Ljubljančani, ispred Maribora koji ih prati u stopu, drže čelnu poziciju. Aluminij u poslednje vreme ima tri remija uz poraz i poslednji trijumf. Olimpija je imala dva trijumfa, ali su usledile tri nerešene utakmice. Međusobni skor je na strani Olimpije koja je 11 puta bila uspešnija od rivala. Ekipe u svojim okršajima nemaju remi.

“Vreme je za jednu dvojčicu, dakle Ki 2”.

Član Pantera odlučio se i za duel iz Švedske, MALME – JURGORDEN. Rivali imaju istovetan učinak, po osam poena, 2:2:2. Pored pobede, dva remija Malme ima i dva poraza, jedan upravo od Jurgordena. I gosti su prepustili bodove rivalu u svojoj poslednjoj utakmici. Istorija kaže da Malme ima 22 trijumfa nad rivalom koji je pobeđivao pet puta manje.

“Iskombinovaću jedan, iks uz dva plus”.

I na kraju jedna utakmica iz Meksika, TIGRES – SANTOS. Međusobni skor dva sastava je ujednačen, najviše ima remija, 12:17:9. Inače, u pitanju je prvi meč tamošnjeg četvrtfinala. Domaći su u seriji nerešenih ishoda, sve tri poslednje utakmice okončane su bez pobednika. Santos je izgubio sva tri poslednja duela.

“Zaključujem kako sam i počeo, još jednom jedinicom”.

Pored plemenitog tiketa naša kompanija ima niz društveno odgovornih akcija. Poseban odjek izazvala je akcija “100 terena za jednu igru” koja se nastavlja svečanim otvaranjem još dva beogradska terena. Prošlu godinu smo zaključili sa 56 obnovljenih i svečano otvorenih terena. Još jedna akcija koja je maksimalno zaživela i ostavila veliki eho u javnosti je “Novi dresovi za nove šampione”. Doniramo dakle i sportsku opremu. Veliki broj sportskih kompleta otišao je za više od pedeset klubova. Uglavnom manje afirmisanih, iz manjih sredina!

Naredna akcija je donacija televizora. Oko 1.000 aparata donirano je bolnicama i školama, poslednjih 400 je usmereno za VMA i ostale vojne zdravstvene ustanove u Srbiji. Postali smo i generalni sponzori studentskog sporta na BU, što je takođe izazvalo pozitivne reakcije, posebno među beogradskim studentima, sportistima…

Pomažemo fondacije “Podrži život”, “Budi human”, paraolimpijce, košarkaše u zemlji i regionu, što i priliči regionalnom lideru u našoj branši, rukometaše, vaterpoliste, borilačke sportove, subotičku “Kolevku”. Doniramo čačanske klubove Borac i Železničar. Bili smo učesnici akcije “Bitka za bebe”. MOZZART je bolnicama donirao i aparate za ispitivanje sluha kod beba.

U dobrotvornom listiću imali smo ukupno 116 poznatih ličnosti sa dobitnim kombinacijama. Kompanija MOZZART je samo u ovoj akciji na preko 50 adresa donirala ravno 6.664.560,00 dinara.

Učešće u dobrotvornom listiću uzele su i naše omiljene poznate ličnosti, između ostalih: Nikola Kojo, Pera Božić, Gagi Jovanović, Jugoslav Vasović, Praja Dalipagić, Moka Slavnić, Tozovac, Bogdan Obradović, Slobodan Soro, Marko Nikolić, Stragi Stevanović, Nele Karajlić, Sergej Trifunović, Vlado Gergijev, Dača Ikodinović, Vuk Kostić, Dragan i Živana Ilić, Miloš Teodosić, Rada Đuričin, Mira Banjac, Marko Živić, Jelica Sretenović, Gorica Popović, Ivan Mihailović, Žarko Stepanov, Dušica Novaković, Milan Antonić, Dragan Vujić, Slobodan Stefanović , Miroljub Turajlija, Aleksandar Dunić, Milena Živanović, Milena Vasić, Nela Mihailović, Dragan Bjelogrlić, Iskra Brajović, Milica Milša, Jelisaveta Orašanin, Anja Alač, Vesne Čipčić, Milorad Miki Damjanović, Danica Ristovski, Laza Ristovski, Danica Maksimović, Tanja Bošković, Predrag Ejdus, Vlada Dragutinović, Bojana Ordinačev, Dušan Alimpijević, Vanja Marinković, Arno Gujon, Halid Bešlić, Damir Mulaomerović, Tanja Petrović, Bogdan Bogdanović, Nataša Kovačević, Slađan Stojković, Miloš Samolov, Vesa Petrović, Tihomir Stanić, Ognjen Aškrabić, Isidora Minić, Snežana Dakić, Aramis Naglić, Slavko Beleslin, Milica Mihajlović, Stefan Jović, Zoran Gajić, Neša Galija...ovde nije kraj poznatima koji su učestvovali u Humanitarnom tiketu u podne.

Našim dobrotvornim aktivnostima nema kraja…

I da Vas podsetimo da donacije u "Humanitarnom tiketu u podne" idu i u Republiku Srpsku…

Ukoliko prođe humanitarni tiket našeg dobrotvornog kladioca Radovana Đokovića dobitak će biti doniran i za Dom za penzionere i stara lica Lukavica, Istočno Sarajevo. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Čet 17:30 5707 FIN 1 Helsinki - Lahti kmb 1&2+ 1,52 Čet 21:05 6502 LE Atl.Madrid - Arsenal ki 1 1,80 Čet 18:00 1905 SVN 1 Aluminij - Olimpija ki 2 1,27 Čet 19:00 5410 ŠVE 1 Malmo - Djurgarden kmb 1X&2+ 1,48 Pet 02:30 1703 ME1PF Tigres Uanl - Santos Laguna ki 1 1,90 Ukupna kvota 9,77

* Kvote prikazane u rubrici, bile su aktuelne u trenutku tipovanja, i podložne su promenama

PIŠU: Đurđe MEČANIN i Miloš MILIĆ

