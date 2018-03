I danas tipujemo plemenitog srca! Nadamo se i humanitarnom dobitku, jer pred nama su utakmice reprezenatativnog fudbala, a uz nas iskusno fudbalsko oko Saše Nikolića, člana stručnog štaba reprezentacije Angole. Njegovo se zna, a pošto se Saša već dokazao u našoj fudbalskoj sredini, pa znanje sa sobom i Srđanom Vasiljevićem preneo na afrički kontinent, smatramo da nije neumesno konstatovati da je eventualni dolazak MOZZART kvote 21, 41 itekako kladilački realno kombinovan. Pre tipovanja, recimo još da se naš gost danas odlučio da eventualni dobitak donira Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta "Dr Vukan Čupić".

Dobrotvorni tiket, 656. po redu, koji i danas objavljujemo tačno u podne, započinjemo, po Saletovoj želji, na pravi mogući način, patriotski, tj. prijateljskom utakmicom NIGERIJE i SRBIJE. Uslovno rečeno domaćin je u prvoj pipremnoj utakmici za Mundijal porazio solidnu selekciju Poljske sa 1:0, tako stavivši do znanja Orlovima da će biti veoma neugodan protivnik. S druge strane, izabranici Mladena Krstajića nisu se pokazali u najboljem svetlu, jer su na iznenađenje mnogih poraženi od strane Maroka. Zanimljiv je podatak da se reprezentacije Nigerije i Srbije nikad ranije nisu sastajale. Eto, pripreme za Svetsko prvenstvo u Rusiji prava su prilika i za to.

,,Za početak verujem da će pasti između 2 i 3 gola, mislim da ne grešim“.

Sledeća utakmica koju ću izanalizirati jeste duel BELGIJE i SAUDIJSKE ARABIJE. Belgijska reprezentacija je skup odličnih individualaca i predstavlja ozbiljnog konkurenta čak i najboljima. Mišljenje velikog broja stručnjaka iz sveta fudbala je da pomenuta država u ovom momentu ima najbolje čuvare mreže. Samo ću pomenuti Minjolea, Kurtou i sve je odmah jasno. Saudijska Arabija ne može se pohvaliti impresivnim rezultatima svoje selekcije. Međutim, u međusobnim duelima ove dve selekcije rezultat je iznenađujućih 1:1. Doduše, Saudijci su Belgijance pobedili sada već davne 1994. godine.

,,Ovde je sve jasno, stavljam 1-1&3+“.

I naredni duel biće jako interesatan. Reč je o susretu ŠVAJCARSKE i PANAME. Domaćin je u meču odigranom pre nekoliko dana savladao uvek neugodne Grke, tako nagovestivši da je veoma raspoložen za igranje fudbala. Za razliku od njih, momci iz Centralne Amerike uspevaju da pobeđuju reprezentacije samo iz svoje okoline. Ostali deo sveta im baš ne godi. Mahom gube ili igraju nerešeno. Sigurno je da su i u ovom susretu autsajderi.

,,Sada sam se odlučio za kombinaciju 1-1&2-4“.

Plemeniti tiket završavam pravom poslasticom za sve ljubitelje fudbala u Evropi i svetu, mečom ENGLESKE i ITALIJE. Ove dve selekcije imaju bogatu istoriju međusobnih duela. Ako se pogleda nekoliko prethodnih utakmica, reklo bi se da je Gordi Albion u daleko boljoj formi. Međutim, istorija poslednjih pet susreta ide na ruku fudbalerima sa Čizme. Mahom su oni pobeđivali ili su utakmice bile završene nerešenim rezultatom.

,,Smatram da su Englezi trenutno bolji i zato igram 1“, konstatovao je fudbalski trener Sale Nikolić koji trenutno ima interesantno radno mesto.

Naime, Mozzart Sport je već pisao da stručni štab reprezentacije Angole čine tri srpska trenera od Srđana Vasiljevića kao selektora preko Miroslava Maksimovića, koji u Angoli radi već pet godina. Sa njima je i dobro poznati Saša Nikolić, uspešni trener brojnih srpskih klubova. Inače, prve fudbalske korake načinio je u Dinamu iz Zagreba. Put fudbalera ga je preko Zvezdare dalje vodio do Čelika iz Zenice, Železničara, Železnika. Usledio je novi početak, i to trenerski u klubu iz Železnika. Nekadašnji prvoligaš iz istoimenog dela grada je te 1999 godine dobio mladog i perspektivnog trenera. Na klupi „Lavova“ ostao je dugi niz godina, a pod njegovom palicom klub je čak tri puta igrao polufinale nacionalnog kupa. Veliki uspeh predstavljala je i visoka četvrta pozicija u nacionalnom šampionatu tadašnje zajedničke države sa Crnom Gorom (sezona 2002/2003). Iste godine poneo je titulu najboljeg fudbalskog stručnjaka u državi. Bile su to lepe preporuke za prvi inostrani angažman. Po povratku kući iskustvo stečeno u Kini iskoristio je za osvajanje svog prvog trofeja. Ostaće zapisano da je 2005. godine sa svojim „Lavovima“ u finalu nacionalnog Kupa nadigrao Crvenu zvezdu. Pored Železnika vodio je Napredak, Banat, Lokomotivu iz Plovdiva, Bežaniju i mnoge druge klubove. Treba dodati još da se bavio i malim fudbalom, i bio golman reprezentacije u nekoliko navrata kada je ovaj sport u pitanju. Toliko za danas o Saletu koji nove trenerske stranice ispisuje u Angoli.

Pre nego što zaključimo plemeniti listić da se u par rečenica delimično podsetimo društveno odgovornog poslovanja kompanije MOZZART.

Pomogli smo mnogim mladim naučnicima, studentima, ali i mnogima drugima kojima je pomoć bila neophodna. Srbija je minule godine prvi put imala predstavnike na prestižnom međunarodnom turniru mladih fizičara u Singapuru, a odlazak na put mladih naučnika omogućila je, između ostalih, i kompanija Mozzart. Svakog meseca izdvajamo značajna sredstva za neprofitne sportske organizacije, mala sportska udruženja i neafirmisane pojedince…

Osim toga, KLS, ABA liga, KK Železničar i Paraolimpijski komitet Srbije nalaze se na listi partnera naše kompanije. Na godišnjem nivou Mozzart podržava rad fondacija „Podrži život“ i „Budi human“, a kroz akciju „Humanitarni tiket u podne – poznati tipuju“ na više od 50 adresa stiglo je tačno 6.497.460, 00 dinara donacija, čime je pomognut rad mnogih organizacija. Osim primarnog cilja i pružanja pomoći onima kojima je ona najpotrebnija, kompanija Mozzart je zajedno sa poznatim ličnostima učinila dodatno vidljivim rad velikog broja organizacija, institucija i fondacija.

Važna informacija za Republiku Srpsku:

Ukoliko prođe humanitarni tiket našeg gosta Saleta Nikolića, dobitak će biti doniran i za Udruženje Mozak prijateljstva- Obrok ljubavi u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

PIŠE: Đurđe MEČANIN

Djurdje.mecanin@mozzartbet.com