Naša današnja plemenita gošća, 676. po redu, je mega popularna Seka Aleksić, aktuelna jer je pre dva dana održala drugi veliki i veoma posećen koncert u beogradskoj Areni. Naravno da je bez razmišljanja prihvatila učešće u “Humanitarnom tiketu u podne” i podržala društveno odgovorni rad kompanije Mozzart, jer je i sama pokrenula humanitarni fond “Deci s ljubavlju”

u nameri da unapredi svoju dobrotvornu aktivnost.

Seka je i ambasadorka humanitarne fondacije, na čijem čelu je Aleksandar Šapić, “Budi human”, pa će potencijalni dobitak usmeriti ka ovoj fondaciji. Pored Seke poznate ličnosti koje će takođe ove sedmice podržati naš dobrotvorni rad i humanitarni listić su pevač i voditelj Milan Mitrović, košarkaški strateg Vlada Vukoičić, fudbalski sudija, konsultant i direktor škole Dejan Nedić, pevač Marko Gačić, menadžer Boban Milanović i glumac Marko Nikolić.

Svetlana Seka Aleksić Piljikić (Zvornik, 23. april 1981.) je srpska pop-folk pevačica. Njeni albumi,snimljeni u Srbiji, popularni su i u zemljama bivše Jugoslavije, a Seka ima i srpsko i bosanskohercegovačko državljanstvo. Ona je od 2007. jedna od najtiražnijih pevačica u Srbiji. Najveći hitovi u Sekinoj karijeri su pesme “Crno i zlatno” i “Aspirin”, ali i “Da sam muško”, “Dođi i uzmi me”, “Baš mi se sviđa tvoja devojka”, “Iskoristi moje mane”, “Kraljica”, “Boli stara ljubav”, “Poslednji let”, “Rođena s vukovima”, “Crveni ruž” i “Lek za spavanje”. Njen treći album je “Dođi i uzmi me”. Na ovom albumu su se izdvojile pesme “Dođi i uzmi me”, “Baš mi se sviđa tvoja devojka”, “Svi tvoji milioni”, “Kad čujem korak tvoj”, “Iskoristi moje mane”.

Seka je u srpskom filmu “Mi nismo anđeli 3” tumačila lik „Smokvice“, devojke turbo-folk zvezde. Njena druga linija odeće pod nazivom „Queen“ izdata je nakon izlaska njenog četvrtog albuma “Kraljica” u jesen 2007. Pesma “Aspirin” sa albuma bila je jedan od najvećih hitova u njenoj karijeri. Prodan je u 250.000 primeraka, ovaj album je Aleksićevu stavio na mesto najtiražnije pevačice u zemlji, ispred Indire Radić koja je na njemu bila godinama. U oktobru 2009. godine verila se sa Veljkom Piljikićem, a u decembru izdala peti album Slučajni partneri koji je pratio novi imidž. Seka je i dalje ostala na vrhu domaće estrade. To je dokazala održavši koncert u Beogradskoj Areni 2010. godine, pred oko 15.000 fanova.

Godine 2015. promenila je diskografsku kuću. Nakon 13 godina provedenih u redovima Grand produkcije, napustila je redove ove diskografske kuće i prešla je u Siti rekords za kojeg je objavila novi album “Lek za spavanje”. Sa ovog albuma izdvajaju se pesme “Crveni ruž”, “Lek za spavanje” i “Ti se hrani mojim bolom”. Svojim osmim albumom "Koma" objavljenog u aprilu 2017, Seka je izdala singl “Evo” koji je ostvario veliki uspeh. 2018. godine izdaje dva singla “Folirant” i “Oslobodi me” kao najava za njen drugi koncert koji je održan u Štark Areni posle osam godina.

U braku je sa Veljkom Piljikićem, a sa njim ima sina Jakova. Seka se nada da je odabrala prave utakmice za još jedan dobitni listić u našem plemenitom tiketu…

ODIGRAJ TIKET SEKE ALEKSIĆ

Krenula je od Premijer lige, VEST HEM – STOUK. Gosti su u crvenoj zoni, a domaći su nešto iznad opasne linije. Čekićari su u dve poslednje utakmice izborili trijumf i remi sa Čelsijem. Stouk ima remi pa četiri uzastopna poraza. Istorija je blago na strani Vest hema, 9:7:7, poslednji meč dobili su sa 3:0.

“Probaću sa brojem pogodaka na meču, od dva do četiri”.

Popularna pevačica otisnula se do Nemačke, MAJNC – FRAJBURG. Domaći imaju tri remija iz poslednjih pet duela, poslednji sa Kelnom. Frajburg je iz isto toliko mečeva uzeo samo bod, naravno kad je doživeo četiri poraza. Međusobni skor je potpuno ujednačen, 11:8:11. Bodovi su na poslednja dva okršaja otišla na konto Frajburga.

“Kombinujem jedan, iks uz dva plus”.

Idemo na meč BODO – ROZENBORG! Budući da je Bodo do pete norveške runde u nizu zabrljao čak tri puta, čini se da gostujući Rozenborg posle pobede nad vodećim Moldeom ima znatno više šanse. Uz to, Bodo se protiv večerašnjeg rivala nije radovao još od jula 2015. godine, što je razlog više da fudbaleri Rozenborga krenu na put od koga očekuju pun plen.

“Odigraću čistu dvojku”, kaže Seka Aleksić, i ide dalje…

I Holandija 2 se učinila interesantno našoj humanoj gošći, AJAKS II – NEC. Derbi kola jer igraju klubovi sap o 70 poena, na drugoj i trećoj poziciji. Mladi Kopljanici, ali i gosti imaju po tri pobede u poslednjim duelima, uz puno golova. Nec ima dve pobede u poslednja dva okršaja sa Ajaksom II.

“Tri plus”.

I na kraju Pirineji, Segunda, UESKA – BARSELONA II. Domaći još uvek mogu sa treće do dve bolje pozicije. Katalonci su tik iznad opasne zone. Svoju poslednju utakmicu Barsa je izgubila dok je Ueska odigrala bez golova. Međusobni odnos je ujednačen, 3:1:3.

“ Od dva do pet golova”.

Pošto je Seka, nadamo se uspešno, obavila svoj zadatak da se malo podsetimo našeg društveno odgovornog rada. Da napomenemo da je novac između ostalog u Humanitarnom tiketu doniran: fondacijama Budi human, Podrži život, Institutu za majku i dete, KK Ikar, Domu u Veterniku, Tiršovoj, Zvečanskoj, Nurdoru, udruženju Život, Petnici, SOS Dečjem selu u Kraljevu, Zvončici, Udruženju Koš za sreću, Domu kulture u Ravnom selu, Spomenku iz Pančeva, Institutu za onkologiju itd.

Naravno da pored „Humanitarnog tiketa u podne“ kompanija MOZZART ima niz društveno odgovornih akcija. To su: „100 terena za jednu igru“ u kojoj obnavljamo 100 košarkaških igrališta širom Srbije. Obnovljeno je i svečano otvoreno 54. košarkaško igralište i to u čast naših sjajnih reprezentativaca, ali i Novi Pazar je dobio teren Mirsad Jahović. To je bilo 55. obnovljeno i otvoreno košarkaško igralište. I Novi Sad se ponovio sa obnovljenim terenom koji će poneti ime proslavljenog košarka Milana Gurovića.

Potom sledi akcija „Novi dresovi za nove šampione“ u kojoj doniramo sportsku opremu klubovima iz cele zemlje. Jedna od poslednjih donacija sportske opreme otišla je za KMF Borac iz Čačka, FK Ovčar iz Markovice…

Pomažemo humanitarne fondacije Podrži život, Budi human, subotičku Kolevku, srpske paraolimpijce, vaterpoliste, rukometaše, džudiste, karatiste, košarkaše…

Kad smo kod košarke pomagali smo i pomažemo košarku u Srbiji i regionu, klubove iz Čačka Borac i Železničar. Bili smo naslovni sponzori KLS lige Srbije, članovi sponzorskog pula ABA lige. Učestvovali smo u akciji „Bitka za bebe“, MOZZART je porodilištima donirao prvo veliki broj inkubatora, a potom i aparate za proveru sluha kod naših najmlađih…

Kompanija MOZZART nastavlja da pomaže i lokalne zajednice (u toku je velika akcija donacije televizora u saradnji sa ministarstvima prosvete i zdravlja), zatim mlade talente Grada Beograda u organizaciji istoimene fondacije, a u planu je i još mnogo drugih projekata koji će u narednom periodu biti fokus Sektora korporativnih komunikacija. Obradovaćemo još mnogo klubova iz nižih rangova takmičenja novim dresovima, obnovićemo još košarkaških terena i nastojaćemo da pomognemo što većem broju i pojedinaca i organizacija kako bismo zajedno učinili svet oko nas boljim.

I da Vas podsetimo da donacije u Humanitarnom tiketu u podne idu i u Republiku Srpsku…

Ukoliko prođe humanitarni tiket naše gošće Seke Aleksić dobitak će biti doniran i za Dom za djecu i omladinu Kiseljak, Zvornik u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pon 20:30 3023 NEM 1 Mainz - Freiburg kmb 1X&2+ 1,75 Pon 21:00 2026 ENG 1 West Ham - Stoke ug 2-4 1,50 Pon 21:00 4041 ŠPA 2 Huesca - Barcelona II ug 2-5 1,40 Pon 19:00 5628 NOR 1 Bodo - Rosenborg ki 2 1,75 Pon 20:00 1634 HOL 2 Ajax II - NEC ug 3+ 1,40 Ukupna kvota 9,00

* Kvote prikazane u rubrici, bile su dostupne u trenutku tipovanja, i podložne su promenama

PIŠE: Đurđe MEČANIN

Djurdje.mecanin@mozzartbet.com