Na Veliki petak Humanitarni tiket u podne za kompaniju MOZZART i naš portal Mozzart Sport popunjavaće bivši fudbaler Partizana, sad stanovnik Atine Uroš Đurđević.

Uroš se odmah raspucao i započeo tipovanje golovima…

Za prvu utakmicu plemenitog tiketa, prvi strelac prošlogodišnje Superlige Srbije, odabrao je susret KARDIF-VULVERHEMPTON.

Reč je o derbi meču Čempionšipa i o timovima koji će gotovo izvesno direktno preći u Premijer ligu.Vukovi imaju šest bodova prednosti u odnosu na domaćina, s tim što Kardif ima i jednu odigranu utakmicu manje.Poslednji međusobni susreti pokazuju da su njihovi mečevi izuzetno efikasni, odnosno da igraju na tri ili više postignuta gola.

,,Računica je jasna, golovi bi morali da budu prisutni bez izuzetka i na ovom meču, samouveren je Đurđević“.

Naredni par je SENT ETJEN-PSŽ.

Ne treba trošiti puno reči o ovom okršaju. Sveci dominiraju u domaćem šampionatu i imaju sedamnaest bodova razlike u odnosu na drugoplasirani Monako.Parižani su kvalitetniji rival i očekuje se njihov trijumf.

,,Gosti ne znaju za poraz u Ligi 1 i smatram da će lako izaći na kraj sa Sent Etjenom, zato igram 2“, konstatuje bivši napadač Partizana.

Prelazimo na duel Bundeslige, preciznije HANOVER-VERDER BREMEN.

Igrači Hanovera se nalaze u krizi, što pokazuju rezultati iz prethodnih pet odigranih mečeva u kojima su ostali bez bodova. Nasuprot njihovoj formi, gosti dočekuju meč u daleko boljem raspoloženju što je posledica dobrih performansa u poslednje vreme. Poslednja dva međusobna okršaja obeležili su golovi. Nadajmo se da će tako biti i ovoga puta jer je naš kladilac igrao 3+.

Dolazimo do Primere gde će koplja ukrstiti LA KORUNJA i MALAGA.

Ne toliko atraktivan par, zapravo, ovo je derbi začelja i borba za čast klubova koji će preći u niži rang. Oba tima igraju sa puno oscilacija što govori i njihovo stanje na tabeli. Prednost se daje timu iz Korunje zbog domaćeg terena.

,Očekujem pobedu Deportiva i igram 1“, jasan je fudbaler Olimpijakosa.

Na samom kraju humanitarnog tiketa ostaje utakmica Cvajte, okršaj FORTUNE i BOHUMA.

Tim iz Diseldorfa je lider Cvajte i krupnim koracima ,,gazi“ ka Bundesligi. U prethodnom meču, na iznenađenje mnogih, poraženi su od Darmštata minimalnim rezultatom. Gosti su na svom poslednjem susretu kao domaća ekipa došli do pobede nad Braunšvajgom. Bilo je 2:0.

Očekuje se reakcija Fortune i bolja igra na ovom meču.

,,Neću igrati na pobednika, biram golove i smatram da će biti 3+“, zaključio je Đurđević o kome možemo napisati sledeće…

Za Rad je debitovao 28. avgusta 2011. godine protiv Slobode Užice. Đurđević je odigrao sedam utakmica u sezoni 2011/12. i nije postigao gol. Svoj prvi gol u profesionalnoj karijeri Đurđević postiže protiv Hajduka samo pet minuta nakon što je ušao u igru za pobedu Rada 1:0. U narednom kolu Đurđević postiže gol ponovo u samoj završnici utakmice, protiv Radničkog iz Kragujevca i donosi novi bod za Građevinare. Đurđević je i u trećoj utakmici zaredom postigao gol u remiju (1:1) protiv Crvene zvezde. Na 25 utakmica u svim takmičenjima Đurđević je postigao devet golova i upisao jednu asistenciju. Nakon odlične sezone za Đurđevića su bili zainteresovani Partizan i Anderleht.

U januaru 2014. Đurđević prelazi u holandski Vitese i potpisuje četvorogodišnji ugovor. 7. februara Đurđević je debitovao za Vitese u Eredivisiji protiv Den Haga. U julu 2014. Đurđević je postigao gol u prijateljskom meču protiv Čelsija. 1. februara 2015. Đurđević je postigao spektakularan gol protiv Ajaksa u 85. minutu za pobedu Vitesea 1:0.18. Zatim potpisuje za Palermo. Na svom debiju u Seriji A Đurđević postiže gol, a utakmica se završila rezultatom 2:2. U sledećem kolu Đurđević počinje utakmicu u startnoj postavi protiv Milana na San Siru, ali izlazi iz igre u 56. minutu zbog povrede i propušta narednih deset utakmica. 7. februara 2016. Đurđević postiže svoj drugi gol u sezoni, protiv Sasuola, a utakmica se završila rezultatom 2:2.

Naš gost se 22. avgusta 2016. vraća u srpski fudbal i potpisuje za Partizan. Pet dana kasnije je debitovao za Partizan u Superligi Srbije u pobedi protiv svog bivšeg kluba, protiv Rada. 21. septembra Đurđević je postigao dva gola u šesnaestini finala Kupa Srbije, u pobedi Partizana od 3:1 nad Napretkom iz Kruševca. Svoj prvi gol za Partizan u Superligi, Đurđević postiže 2. oktobra protiv lučanske Mladosti. 29. oktobra postigao je dva gola i upisao jednu asistenciju protiv Radnika iz Surdulice u pobedi Partizana od 1:3. 11. decembra Đurđević postiže het trik u pobedi od 1:3 protiv Čukaričkog, a prvi gol na utakmici je postigao posle 10 sekundi i to je najbrži gol u istoriji Superlige. 5.maja je u utakmici protiv Javor Matisa postigao dva gola za pobedu Partizana od 1:2.

Učestvovao na Evropskom prvenstvu do 19 godina 2013. gde je reprezentacija Srbije osvojila titulu prvaka.Na turniru je postigao jedan gol (u polufinalnoj utakmici sa Portugalom).

Sa devet postignutih golova, Đurđević je bio najbolji strelac reprezentacije Srbije do 21 godine u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo do 21 godine 2017. u Poljskoj. Na završnom takmičenju je postigao gol iz penala na utakmici protiv Makedonije.

Avgusta minule godine usledio je novi ino angažman, Đurđević je potpisao za grčki Olimpijakos. Parafirao je ugovor na četiri godine i uzeo broj 9.

Pre nego što zaključimo današnje plemenito tipovanje da se u par rečenica podsetimo društveno odgovornog poslovanja kompanije MOZZART.

Pomogli smo mnogim mladim naučnicima, studentima, ali i mnogima drugima kojima je pomoć bila neophodna. Svakog meseca izdvajamo značajna sredstva za neprofitne sportske organizacije, mala sportska udruženja i neafirmisane pojedince…

Osim toga, KLS, ABA liga, KK Železničar i Paraolimpijski komitet Srbije nalaze se na listi partnera naše kompanije. Na godišnjem nivou Mozzart podržava rad fondacija „Podrži život“ i „Budi human“, a kroz akciju „Humanitarni tiket u podne – poznati tipuju“ na više od 50 adresa stiglo je tačno 6.497.460, 00 dinara donacija, čime je pomognut rad mnogih organizacija. Osim primarnog cilja i pružanja pomoći onima kojima je ona najpotrebnija, kompanija Mozzart je zajedno sa poznatim ličnostima učinila dodatno vidljivim rad velikog broja organizacija, institucija i fondacija.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pet 20:45 2129 ENG 2 Cardiff - Wolverhampton ug 3+ 2,15 Pet 20:30 3013 NEM 1 Hannover - Werder ug 3+ 1,65 Pet 18:30 3041 NEM 2 Fortuna Dusseldorf - Bochum ug 3+ 1,75 Pet 20:45 5012 FRA 1 Saint-Etienne - PSG ki 2 1,35 Pet 21:00 4017 ŠPA 1 La Coruna - Malaga ki 1 2,00 Ukupna kvota 16,76

Učešće u dobrotvornom listiću uzele su i Vaše omiljene poznate ličnosti, između ostalih: Uroš Spajić, Zdravko Čolić, Dejan Bodiroga, Dejan Deki Stanković, Žarko Paspalj, Piksi Stojković, Dejan Tomašević, Slobodan Nikić, Živko Gocić, Saša Đorđević, Radomir Antić, Robert Prosinečki, Miro Bilan, Nikola Rađen, Igor Kokoškov, Ljubiša Tumbaković, Lepa Brena, Boba Živojinović, Dejan Savić, Andrija Milošević, Ana Bekuta, Bora Čorba, Aleksandar Atanasijević, Vojin Ćetković, Voja Brajović, Vlado Šćepanović, Uroš Tripković, Miroslav Ilić, Bajaga, Moca Vukotić, Aleksandar Šoštar, Mile Isaković, Seka Sablić, Stefan Birčević, Bobi Marjanović, Boža Maljković, Marina Maljković, Sloboda Mićalović-Ćetković, Dejan Milojević, Dejan Radonjić, Neša Ilić, Dragan Škrbić, Dragoljub Đuričić, Dušan Kecman, Milan Kalinić, Irfan Mensur, Goran Đorović, Slavoljub Muslin, Zoran Filipović, Ivica Kralj...

Važna informacija za Republiku Srpsku!

Takođe, ukoliko prođe humanitarni tiket našeg gosta Uroša Đurđevića dobitak će biti doniran i za Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju BUDUĆNOST, Derventa, u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

* Kvote prikazane u rubrici, bile su aktuelne u trenutku tipovanja, i podložne se promenama

PIŠE: Đurđe MEČANIN

Djurdje.mecanin@mozzartbet.com