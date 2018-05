Mislili smo, poješće fudbal, kada se kao tinejdžerska zvezda pojavio na Evropskom prvenstvu u Francuskoj pre dve godine. Tome je doprineo i podatak da je Bajern istog leta platio Benfiki 35.000.000 evra za njegov dolazak, ali je sve posle toga luk i voda u karijeri Portugalaca Renata Sančesa.

Nekada veliki talenat uradio je malo toga u protekle dve sezone, kao da je zaboravio da igra fudbal, pa ga se više niko i ne seća kao respektabilsnog veziste koji šparta s loptom u svim pravcima. Pozajmica u Svonsiju ove sezone posebno se ispostavila kao promašaj, jer, iako su Velšani dali čak 8.500.000 za njegov transfer, ni gol ni asistencija na 12 nastupa u Premijer ligi od strane Sančesa, pa ne čudi što su Labudovi otpevali svoje.

Ali, za Renata dolazi nova šansa. On će se uskoro vratiti u Minhen gde ga ugovor vezuje do juna 2021. godine, ali samo da obiđe nekretnine jer u Bajernu ne računaju više na njega. Teško da i novog trenera Bavaraca Nika Kovača zanima da vraća u život nekoga ko se fudbalski izgubio, mnogo mu je lakše da prepusti nekome drugom da to uradi za njega i posle ga gotovog angažuje.

A kandidata ima. Prva u redu stoji Benfika koja je Renatu dala prva priliku da se afirmiše, sećate se priče da ga je svojevremeno kupila za nekoliko fudbalskih lopti. Njoj je potrebno osveženje na sredini terena posle sezone u kojoj je ostala bez šampionske titule, a gde će bolju opciju od momka koji joj je u ne tako daljoj prošlosti već doprineo osvajanju trofeja.

Portugalski Rekord piše danas da na Lužu veruju da njihovo dete ne može preko noći da zaboravi da igra fudbal, da mu treba samo malo porodičnog okruženja pa da se član šampionske generacije Portugalije vrati na pravi put i pokaže da je svetska klasa. Zato će ponuditi Bavarcima da pozajme Renata Sančesa na godinu dana čak i sa mogućnošću otkupa, ukoliko je Bajernu dozlogrdio.

Renatu će ova ponuda sigurno prijati, posebno posle tmurne sezone u Svonsiju, ali ima još vremena da pokaže da nije izgubljen, tek mu je 21. godina...

