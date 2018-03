Trener Liverpula Jirgen Klop duel sa Mančester Junajtedom ne vidi kao sudar dve fudbalske filozofije i ističe da njegova ekipa mora da pruži i više nego što misli kako bi uopšte imala čemu da se nada na Old Trafordu.

U prvom ovosezonskom duelu bilo je prilično mučno gledati 90 i kusur minuta bez golova. Tada je Žoze Murinjo “parkirao autobus” ispred svog gola. Klop kaže da mu uopšte ne predstavlja problem način na koji Portugalac bira taktiku.

"Uopšte nemam problam sa tim kako se neko brani. Znam kakva je trenutna situacija - ljudi pričaju kako Junajted neguje specifičnu vrstu igre, a i sa nama je isti slučaj. Svi od toga prave nešto posebno, ali najvažnije je da se pobeđuje. Postoje različiti načini da se dođe do pobede”, istakao je nemački stručnjak na konferenciji za novinare.

Međutim, kako sada stvoje stvari, Klop namerava da iskoristi isto oružje kao i Murinjo na Enfildu.

“Moramo da se branimo tamo svim silama. Ne smemo da se kockamo i da pomislimo da možemo da letimo protiv Mančester Junajteda. Niko to ne može protiv njih. Oni su jaki, fizički i taktički. Tako stoje stvari. Neće to biti bitka dva sistema ili različitih filozofija. To su dve veoma dobre ekipe koje će odmeriti snage”.

I ne samo to…

“Kada nas Junajted bude napao, nadam se da će svi moji igrači da igraju odbranu. Ako neko kaže da ćemo parkirati autobus u jednom trenutku, onda neka bude tako”.

Klop veruje da je za Liverpul ovo dobar trenutak da se suoči sa Junajtedom, ali je upozorio svoje igrače da će im biti neverovatno teško.

“To je najveća utakmica koju mogu da zamislim. Moramo da pružimo 100 posto, a možda i više, kako uspeli da napravimo rezultat. Junajted je fantastična ekipa, to svi znamo, a domaći teren je njihova prednost. Takođe, radi se o veoma iskusnoj ekipi i treneru. Čeka nas veliki posao”.

Klop je potvrdio da se Endri Robertson oporavio od povrede i da je spreman za utakmicu, kao i Natanijel Klajn mada je mala verovatnoća da će ovaj drugi nastupiti na Old Trafordu.

Foto: Action images