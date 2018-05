Alvaro Morata

Zvanična konferencija za novinare zakazana je za 13 sati, ali malo je nedoumica bilo pred Đulenom Lopetegijem. Jedna do dve. Lako su novinari zato iščačkali. I sad se čini izvesnim: Alvaro Morata i Vitolo neće putovati na Svetsko prvenstvo u Rusiju!

Doduše, još treba da bude potvrđeno, ali manje-više su svi mediji saslasni na tu temu. Bili su ova dvojica na spisku od 26 igrača na koje se ozbiljno računalo, ali nisu prošli poslednji filter.

Posebno iznenađenje je izostavljanje Morate, koji je bio standardan kod Lopetegija. Štaviše, sa osam golova bio je njegov treći strelac, odmah iza Davida Silve (11) i Iska (9). Međutim, od marta ga nije bilo u nacionalnom timu. Moglo se naslutiti. Odluka da mundijalsku formu potraži u Čelsiju sa ove distance ne izgleda tako dobro. Povrede nisu pomogle. Prednost je dobio Valensijin Rodrigo Moreno.

Sreća je okrenula leđa i Vitolu. Čudna sezona iza njega. Selidba u Atletiko preko Las Palmasa, zdravstveni problemi, poteškoće sa uklapanjem u sistem Dijega Simeonea. Visente del Boske je posle Eura 2016. priznao da se ogrešio o Vitola zato što ga nije poveo u Francusku. Sada je isto uradio i Lopetegi. Izbor mu je olakšao Lukas Vaskez. Blistao je u Realu u proteklih 10 meseci.

Moreno, pa Vaskez, pre svega Lopetegijeva ideja da u Rusiju povede čak osmoricu defanzivaca što Španci nisu dugo uradili. Zato nije bilo mesta za Vitola i Moratu. Del Boske je uvek vodio sedmoricu odbrambenih igrača. I recimo Ćavija Martineza, koji bi mogao da pomogne u slučaju nužde, iako je po prirodi vezista.

I Lopetegi ceni svestranost. Ali pre svega želi pouzdanu poslednju liniju. Zato se vraća filozofiji Luisa Aragonesa. On je poslednji vodio osmoricu defanzivaca na velike turnire. Radio je to još na Euru 2008. I sad, punu deceniju kasnije, slična priča kod Lopetegija. Sve pozicije duplirane. Prilika za Odriozolu iz Real Sosijedada. Markos Alonso, Cezar Aspilikueta i Mark Bartra. To je triling iz kojeg će jedan treba da otpadne.

Sve skupa: paklen tim! Jedino što bi moglo da zabrine Lopetegija je finale Lige šampiona. Zbog ulešća Reala na utakmici u Kijevu igrači Kraljevskog kluba neće mu od početka priprema biti na raspolaganju. Zato će na pripreme Lopetegi povesti još neke igrače, čisto da popune brojno stanje na treninzima. Biće tu Fornals, Unaj Nunjez, Vilijams, Karlos Soler, Fabijan, Ojarzabal...

Ali 23 se izgleda zna...

