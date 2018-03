Milijarder Dmitri Ribolovljev razmatra mogućnost preuzimanja Milana! Nakon što se pre neki dan pojavila informacija kako slične planove ima i Ališer Usmanov, ovo je druga "zainteresovana strana" za kupovinu italijanskog giganta.

Podsetimo, Rosoneri su u velikim finansijskim poteškoćama otkako su ih preuzeli Kinezi. Situacija sa novim vlasnikom Jonghong Lijem nije najasnija, pošto se još ne zna pravi razlog manjka novca, te pozajmice koja je usledila od američke kompanije Eliot menadžment. Po dogovoru koji su Kinezi postigli Milan do oktobra mora da Amerima zajedno s kamatama vrati 303.000.000 evra.

Prethodnih nedelja italijanski mediji često su pisali o sudbini sedmostrukog šampiona Evrope. Kao realna mogućnost pominjala se i prodaja, odnosno preuzimanje od strane nekog novog investitora koji bi rešio probleme, ali ovo je prvi put da se pominju i konkretna imena.

Ribolovljev je u sportskom svetu poznat kao vlasnik Monaka, te kao čovek kom je žena pre nekoliko godina prilikom razvoda uzela pola bogatstva. Prema Forbsu, on se i dalje kotira među 150 najbogatijih ljudi na planeti, a pre razvoda bio je težak oko šest milijardi evra. Klub iz Kneževine preuzeo je 2011, kao drugoligaša, i doveo ga je do titule šampiona Francuske ispred PSŽ-a, odnosno do polufinala Lige šampiona prošle godine. Pojedini izvori u Francuskoj navode kako je nedavno dobio ponudu da proda svoj udeo u Monakuza pola pola milijarde evra?!

Ribolovljev je po zanimalju doktor medicine, a bogatstvo je stekao kao broker na berzi, po raspadu Sovjestkog Saveza.

Čekamo rasplet, navijači Milana su vrlo nestrpljivi...

Foto: Action Images