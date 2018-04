Nadaleko su čuveni ti dokazi vernosti, pribegli su im 2006. Đanluiđi Bufon, Pavel Nedved, Alesandro del Pjero, David Trezege, Mauro Kamoranezi... Iz poštovanja prema klubu odlučili su da ostanu u Juventusu i posle afere Kalčopoli i kroz zahtevnu Seriju B vratili slavni klub u elitni rang. Jonas Hektor (28) nema ni izbliza karijeru kao gorepomenuti, niti je Kel veličina poput Stare dame, ali je nemački reprezentativac napravio gest za divljenje.

Jarčevi su pred ispadanjem iz Bundeslige, a samo nekoliko sati pošto je napadač Leonardo Bitenkur najavio rastanak, klub sa „Rajn energi“ stadiona objavio je da je kapiten produžio ugovor. Na dve godine. Umesto do 2021, kako je bilo predviđeno, kapiten će ostati među Jarčevima dodatne dve sezone, do leta 2023.

„Keln mi je omogućio da napredujem i razvijam se od Regionalne lige do reprezentacije. Vezan sam za ovaj klub, zahvalan za sve što je učinio za mene. Mogao sam lako da odem na kraju ove sezone, posle selidbe u Cvajtu, ali to ne bi bilo u redu. Shvatio sam da pripadam Kelnu i želim da ovim timom i pred ovim navijačima da igram i naredne sezone“, obrazložio je svoju odluku levi bek koji će sigurno putovati na Mundijal u Rusiju, jer je prvi izbor selektora Joahima Leva.

Ovaj posao je naišao na odobravanje u fudbalskoj Nemačkoj, navijači zatrpavaju Hektora izlivima ljubavi, što nije napustio u trenutku kad brod tone, a i klub je pokazao koliko je ozbiljan i stabilan. U finansijskom smislu, naravno. U prethodonom ugovoru postojala je opcija da u slučaju ispadanja u Drugu ligu Jonas može da promeni sredinu za samo 10.000.000 evra, što je sića u današnjem „poludelom“ svetu transfera.

Borusija iz Dortmunda se javila još u martu, Liverpul ga je pratio od prošle godine, čak se i Bajern pominjao kao moguća destinacija, ali na kraju sjajni levi bek (može da dejstvuje i kao zadnji vezni) ostaje u najbogatijoj nemačkoj pokrajini (Severna Rajna Vestfalija), a pomenuti klubovi moraju da se okrenu drugim rešenjima.

„Jonas je izvaredan fudbaler i poseban čovek, kakvih je sve ređe u profesionalnom fudbalu. Podatak da je, kao aktuelni državni reprezentativac, odlučio da nastavi da igra za nas, impresivan je sam po sebi. Njegova posvećenost klubu je ogroman signal ostatku tima, ali i navijačima, kao i svima u klubu“, dodao je Armin Fe, sportski direktor Kelna.

