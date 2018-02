Igor Spasić nije više trener Borca!

Dosadašnji trener Zebri sa Morave, Igor Spasić napustio je Čačak. Vest je za Mozzart Sport potvrdio lično sada već bivši šef struke Zebri koje će sutra na teren Gradskog stadiona kraj Morave izaći bez glavnog stratega i petorice što povređenih, što zbog kartona odsutnih igrača.

„Dugo je u meni tinjala ova odluka, a odlazak nije niko diktirao. Otišao sam svojom odlukom, pre svega zbog uskraćenosti za igrački kadar s kojim sam mogao da postignem željeni rezultat“, kaže za Mozzart Sport Igor Spasić, i dodaje da nikakvi uslovi uprave FK Borac nisu sporni, niti da je neko od njega tražio da napusti klupu tima.

„Borcu želim sve najbolje u nastavku prvenstva. U Čačku sam bio dobro primljen. Jednostavno, zadatak trenera je da da svoj maksimum, ali i da izvuče isto toliko od igrača. Onog trenutka kada sam shvatio da moja sportska ambicija nije ostvariva u moru kadrovskih, podvlačim kadrovskih problema u sastavljanju tima, otišao sam. Da me neko pogrešno ne razume, pod kadrovskim problemima smatram nemogućnost sastavljanja valjanog igračkog poretka za takmičarske utakmice. Šta se pod tim podrazumeva, jasno je, a meni još jednom ostaje da pohvalim Borac, ali i momke koji se uprkos svemu bore i ostvaruju ono što mogu na terenu“, rekao je Igor Spasić.

Bivši trener Zebri zbog toga nije izdržao pritisak. Naime, on je nedavno za naš portal izjavio da ga brine to što nema odrešene ruke u sastavljanju tima, koje nisu vezane odlukama rukovodećih struktura kluba. Problem svih problema za Borac je zabrana registracije igrača izrečena od Komisije za status i licenciranje igrača FSS-a! Uz to, njemu na raspolaganju sutra ne bi bili ni ni povređeni Vladimir Bajić i Obradovića, kao ni Knežević, Dupovac i Vasilić koji imaju parne žute kartone.

Ko će voditi Borac sutra protiv Radničkog iz Niša? To u ovom momentu još nije izvesno, ali nije isključeno da bi to mogao biti Vladimir Stanisavljević, sportski direktor kluba, koji je Zebre uspešno vodio kada je vruću stolicu trenera napustio Mladen Dodić.

PIŠE: Miloš MILIĆ

FOTO: MN Press