Gonzalo Iguain bio je junak navijača Juventusa u Derbiju Italije. Iako je tokom celo meča sa Interom u Milanu imao dosta problema da se poveže, argentinski napadač je u 89. minutu dao pobedonosni gol kojim je Stara dama zaokružila veliki preokret i ostala na liderskoj poziciji.

“To je fudbal. U prošlom kolu smo izgubili u poslednjem minutu, ali večeras smo uspeli da preokrenemo. Bili smo gladni pobede i željni da odigramo za ponos. Borićemo se do smrti za pobedu”, rekao je Iguain posle meča za Medijaset.

Do 87. minutu Inter je, iako veći deo meča sa igračem manje, imao prednost od 2:1. To mu, međutim, nije bilo dovoljno.

“Inter je odigrao sjajnu utakmicu i sa igračem manje. Nama je ova pobeda bila od suštinskog značaja. Imamo još tri kola do kraja. Ovo će nam značajno podići samopouzdanje”, naveo je Iguain.

Juventus sada ima meč više i četiri boda prednosti u odnosu na Napoli koji u nedelju gostuje kod Fjorentine.

Foto: Action images