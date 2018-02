Iguain: Lako je da se kritikuje iz fotelje

Golgeter Juventusa Gonzalo Iguain, nakon što je promašenim penalom izrastao u tragičara protiv Totenhema u utakmici osmine finala Lige šampiona, poručio je da je lako da se kritike upućuju iz kućne fotelje.

Juventus je imao prednost od 2:0 i to pošto je Iguain dao dva gola, iz voleja i penala, ali je kasnije pogodio prečku sa "bele tačke", a gosti iz Londona stigli do remija 2:2.

"Lako je da se priča iz sofe ili fotelje... Sve je bilo idealno kod 2:0, a posle 2:2 odmah su stigle osude. Ne zanimaju me takve priče, nećemo da ih slušamo, već idemo u London da obezbedimo prolaz dalje", napisao je Argentinac na Instagram profilu.

Iguain, koji je često na udaru kritika, ove sezone dao je 20 pogodaka na 34 meča u svim takmičenjima.

I u revanšu u Londonu, 7. marta, očekuje se da bude glavna opasnost po gol Totenhema.

