Borusija krizira u mnogo nezgodnom periodu i to bi moglo skupo da je košta. Čak i Lige šampiona, koju niko do skora nije dovodio u pitanje. Milioneri su izgubili dva od prethodna tri susreta i samo zahvaljujući kiksevima RB Lajpciga (remi u prošlom kolu protiv Verdera i prethodno poraz od Leverkuzena) opstaju na četvrtom mestu. Novi neuspeh ozbiljno bi ih uzdrmao. Pogotovo što se radi o mini-derbiju.

I Bajer i Borusija u ovaj meč ulaze ozbiljno poljuljanog samopouzdanja. Štegerove momke je proteklog vikenda „vaspitavao“ najveći rival – Šalke, dok je Verkself doživeo jedan od najtežih poraza kod kuće u novijoj istoriji – u polufinalu DFB kupa isprašio ga je Bajern.

"Ne smemo da propustimo šansu da napravimo korak napred. Sudbina je u našim rukama, utakmica sve manje, a mi smo i dalje u dobroj situaciji. Ne brine me povreda Mišija Batšuajia, jer imamo nekoliko opcija, kao što je mladi Aleksander Isak. Leverkuzen je odlična ekipa, zaslužuje sam vrh. Biće ovo otvorena utakmica", rekao je Šteger.

I dok je Lever već pokazivao ove sezone da ume da „vaskrsne“ posle nokauta – poraz od poslednjeg Kelna, pa lekcija Lajpcigu, 4:1 – Dortmund je uglavnom trokirao u serijama, dva, tri ili čak četiri meča bez pobede. To možda daje blagu prednost gostima, mada... Poslednja dva meča protiv Bajera, pred svojom publikom, Borusija je dobila baš lagano – 6:2 i 3:0, plus u prvom delu sezone nadigrala je Farmaceute i samo pukom koincidencijom nije došla do sva tri boda, pogotovo što je od 41. minuta igrala s igračem više.

Jedno je sigurno – remi ni jednima ni drugima ne odgovara, jer Lajpcig diše za vratom. Zato će i Dortmund i Bajer pokušati da ga izbegnu. A možda je baš podela plena najrealniji ishod.

NEMAČKA 1 - 31. KOLO

Petak

Menhengladbah - Volfzburg 3:0 (3:0)

/Štindl 8, Rafael 35, Kramer 45/

Subota

15.30: (1,90) Ajntraht (3,45) Herta (4,20)

15.30: (2,05) Hamburger (3,30) Frajburg (3,80)

15.30: (6,25) Hanover (4,40) Bajern (1,50)

15.30: (2,15) RB Lajpcig (3,45) Hofenhajm (3,35)

15.30: (2,50) Štutgart (3,25) Verder (2,90)

18.30: (2,35) Dortmund (3,40) Leverkuzen (3,00)

Nedelja

15.30: (2,25) Augsburg (3,20) Majnc (3,35)

18.00: (3,80) Keln (3,45) Šalke (2,00)

*** kvote su podložne promenama

Foto: Action Images