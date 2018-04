On se igra fudbala! On je čarobnjak sa Enfilda! On je trenutno najbolji fudbaler na planeti! Liverpul je zahvaljući čudesnom Mohamedu Salahu samleo Romu u poslednjih 20 minuta prvog poluvremena. Ako je ono prvo što je izveo bio miks majstorstva, matematike i fizike, ovo drugo je čista genijalnost svojstvena samo najvećim "glavama" otkako je loptanja. Reči su suvišne...

Ali tu nije bio kraj. Nakon što je pokazao kako ume da opali, ali i da pomiluje loptu, sjajni Egipćanin u nastavku je s dve asistencije bukvalno dokusurio Romu. Uništio je. I nije s eradovao. Iz poštovanja prema bivšim poslodavcima.

I genije i sportsmen.

Naklon, majstore.

