Kapiten fudbalera Barselone Andres Inijesta rekao je danas da nije siguran da li će na kraju sezone napustiti klub i otići u Kinu.

Inijesta je prošle nedelje rekao da ima ponudu jednog kineskog kluba i da o tome mora da odluči do kraja aprila.

„Razmišljam o mnogim stvarima, o nekima više od drugih. Imam još nekoliko nedelja da odlučim, to je jedna od najvažnijih odluka u mojoj karijeri“, rekao je Inijesta za Kadena Ser.

Inijesta je u oktobru potpisao doživotni ugovor sa Barselonom, ali ove sezone nije mnogo igrao, što zbog povreda što zbog dolaska Filipea Kutinja iz Liverpula.

„U godinama sam u kojima se stvari menjaju, otvaraju se druge mogućnosti i to je uzbudljivo. To nije pitanje ljubavi, već šta mislim da moram da uradim. Iskreno mislim da bih mogao da budem u prvom timu Barselone u naredne dve sezone, ako bi me povrede zaobišle. Ako odem to će biti jer ne mogu da dam sve od sebe kao fudbaler i osoba u mom klubu. Šta god da odlučim, to će biti teška odluka“, dodao je Inijesta