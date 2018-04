Kristijano Ronaldo slavi gol

Drugi ili treći - svejedno je. Realu je stalo samo da bude šampion, a ove sezone u Primeri neće moći da se domogne tog zvanja, pa se čini da su u Madridu svu pažnju usmerili samo i isključivo na Ligu šampiona. Otud i siromašnih 1:1 protiv Atletik Bilbaa na stadionu “Santjago Bernabeu”. A i to je rezultat zbog kojeg bi Baskijci morali da žale s obzirom da su ih minuti delili od prve pobede na gostovanju kod Kraljevskog kluba još od februara 2005. godine.

Mada sada ni njima ništa ne značila.

Zbog toga i prilično beskrvan fudbal na “Bernabeu”, mada je na obe strane bilo šansi. Real je posebno u prvom poluvremenu bio prilično opasan i samo je odlični golman Kepa Arizabalaga sačuvao goste sa nekoliko sjajnih intervencija zbog kojih će možda Kraljevići i obnoviti interesovanje za Atletikovu jedinicu.

Sa druge strane, Kejlor Navas je bio nemoćan kada je u 14. minutu Injigo Kordoba poslao loptu u prazan prostor, a brzonogi Injaki Vilijams lako pretrčao Serhija Ramosa pre no što je bocnuo loptu preko Realovog golmana za 1:0.

Do kraja poluvremena kluba iz Bilbaa se uglavnom branio, ali im je valjda i trener Hoze Anhel Ziganda na poluvremenu objasnio da tako neće izdržati svih 90 minuta, pa smo u nastavku gledali bar nešto smeliji Atletik. Real je naravno i dalje bio taj koji je dominirao, ali mršavo je to bilo. Štaviše, utisak je da sve te skupocene zvezde jednostavno ne mogu da sebe nateraju da, kad već ne mogu do pehara, finiš prvenstva odigraju punom snagom. Samo Liga šampiona u glavi. Bajern za početak.

Čak i tako ravnodušni, previše su veliki znalci da bi se tek tako pomirili sa porazom. U 87. minutu Luka Modrić šutira i lopta je u Kepinoj mreži. Tek posle drugog ili trećeg snimka videlo se: Kristijano Ronaldo je petom skrenuo loptu. Taman toliko da ona ode gde treba. Što bi rekle komšije: tatko na fudbal. I kad mu se ne igra.

Primera, 33. kolo:

Utorak:

La Korunja - Sevila 0:0

Selta - Barselona 2:2 (1:1)

/Kastro 45, Aspas 82 - Dembele 36, Alkaser 64/

Viljareal - Leganes 2:1 (1:0)

/Ruiz 42, Baka 55 - Brašanac 82/

Sreda:

Espanjol - Eibar 0:1 (0:1)

/Lomban 33/

Valensija - Hetafe 1:2 (0:1)

/Rodrigo 69 - Remi 16, 49/

Real Madrid - Atletik Bilbao 1:1 (0:1)

/Ronaldo 87 - Injaki Vilijams 14/

Četvrtak

19.30: (2,50) Alaves (3,10) Đirona (3,00)

19.30: (3,25) Sosijedad (3,20) Atletiko Madrid (2,30)

21.30: (1,35) Betis (5,30) Las Palmas (8,00)

21.30: (1,85) Levante (3,45) Malaga (4,50)

* Kvote su podložne promenama

(FOTO: Action Images)