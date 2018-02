Interova zona sumraka na Marasiju! (VIDEO)

Od lidera Serije A do četvrtoplasiranog tima kojem ozbiljno visi i taj plasman koji donosi Ligu šampiona! Sve to za samo deset utakmica! To je Inter...

Strahovit pad Nerazura koji traje u poslednja dva meseca je nastavljen večeras na Marasiju koji je postao crna rupa za njih. Đenova ih je večeras savladala peti uzastopni put kao domaćin, slavila je 2:0 i ako Lacio prekosutra pobedi Veronu na Olimpiku, Inter pada na petu poziciju...

Iako je pobeda nad Bolonjom u prošlom kolu bila tračak nade posle crne serije, Inter je večeras opet razočarao navijače. Da stvari budu gore, Inter je praktično poklonio pobedu Grifonima koji nisu morali da odigraju neki posebno blistav meč da bi uzeli meru trostrukom prvaku Evrope.

Kada je Pandev prilikom centaršuta pogodio prečku Interovog gola u prvom poluvremenu, bila je to najava bizarne večeri za goste. Kandreva je bio jedini koji je pomalo pretio domaćinu, iako je igrao na levoj strani. Inter je bio bezopasan i bilo je pitanje trenutka kada će sve krenuti naopako. U Interovom stilu. Desilo se u najgorem momentu...

Dok se čekao sudijski zvižduk za odlazak na poluvreme, Inter je poklonio gol Đenovljanima. Škrinijar je u pokušaju da izbije ne baš opasan centrašut domaćih, uhvatio volej i pogodio nesrećnog Ranokiju od kojeg se lopta odbija u mrežu?!

Ništa bolje nije Inter prošao ni u drugom poluvremenu. Posle šuta njegovog bivšeg igrača Laksala, još jedan bivši je pogodio. Goran Pandev je uštopovao Laksalov šut, ostao sam na petercu i matirao Handanovića za pobedu Đenove.

Đenova je uplovila u mirne vode, Interu se crno piše ako nastavi ovako. Liga šampiona je pod sve većim rizikom, Roma im beži dva boda, a Lacio može sutra da ih preskoči. Čak ni gradski rival Milan više nije daleko ako nastavi da diže formu... Alarm odavno zvoni u Apijano Đentileu.

ITALIJA 1 - 25. KOLO:

Subota

Udineze - Roma 0:2 (0:0)

/Under 70, Peroti 90+1/

Kjevo - Kaljari 2:1 (0:0)

/Đakerini 74, Ingleze 76 - Pavoleti 82/

Đenova - Inter 2:0 (1:0)

/Ranokija 45 autogol, Pandev 59/

Nedelja

12.30: (5,20) Torino (3,70) Juventus (1,70)

15.00: (2,65) Benevento (3,10) Krotone (2,80)

15.00: (2,50) Bolonja (3,10) Sasuolo (3,00)

15.00: (1,13) Napoli (8,50) SPAL (19,00)

18.00: (2,45) Atalanta (3,25) Fjorentina (2,95)

20.45: (1,70) Milan (3,70) Sampdorija (5,20)

Ponedeljak

20.45: (1,15) Lacio (8,50) Verona (15,00)

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama